Blooming x Santos ao vivo: onde vai passar o jogo hoje - 04/04

Partida do Santos na Copa Sul-Americana será transmitida ao vivo na TV aberta, fechada e no serviço de streaming

O Santos estreia na primeira fase da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (04), contra o Blooming na primeira rodada do grupo E. O Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, na Bolívia, será o palco do jogo do Santos hoje às 21h30 (horário de Brasília). Quem vencer assume a liderança do grupo.

Também estão no grupo E as equipes de Audax Italiano e Newell's Old Boys.

SBT vai passar o jogo do Santos hoje?

O jogo do Santos hoje vai passar no SBT, ESPN e Star Plus ao vivo nesta terça-feira para todo o Brasil. A emissora da televisão aberta é a nova responsável pelos direitos de transmissão da Copa Sul-Americana.

Para todos os estados do país, o SBT exibe o duelo entre Blooming e Santos na TV aberta. Téo José será o narrador ao lado dos comentaristas Mauro Beting e Nadine Basttos.

Outra opção é acompanhar na TV paga pelo canal ESPN, disponível em todas as operadoras. Caso contrário, acesse a plataforma de streaming Star Plus e tenha acesso pela tela do seu celular.

Para quem quer ver o jogo do Santos de graça na internet é só acessar o site do SBT (www.sbt.com.br).

Escalações de Blooming x Santos

A escalação do Blooming para o jogo desta terça-feira deve se manter a mesma dos jogos passados. Tratando-se da importância do confronto, o treinador Carlos Bustos vai escolher os titulares.

Já Odair Hellmann, técnico do Santos, também não vai poupar os principais jogadores no jogo de estreia. João Lucas, de acordo com o portal GE, não viajou para a Bolívia.

Blooming: Uraezaña; César Benjamín Romero, Valverde, Durán Zabala, Cabrera; Rafinha, Lovera, Spenhay Arauz; Arce, Sinisterra e Rodríguez.

Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Joaquim Henrique, Eduardo Bauermann; Lucas Lima, Ivonei, Dodi; Marcos Leonardo, Mendoza e Lucas Barbosa.

Como vai ser a Sul-americana 2023?

Disputada desde 2002, a Copa Sul-Americana é uma competição continental de clubes organizada pela Conmebol na América do Sul.

Os times se classificam de acordo com o número de vagas que cada país oferece. Antes da fase de grupos, a primeira etapa preliminar é disputada para dar dezesseis vagas. Depois, o sorteio define os oito grupos de quatro para a primeira fase da competição.

Vem os playoffs, onde os segundos lugares jogam com os terceiros dos grupos da Libertadores, depois as oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final na luta pelo título.

Jogos do Santos na Sul-Americana

Com o sorteio da Conmebol realizado no dia 27 de março, ficou determinado que o Santos caiu no grupo E na Copa Sul-Americana ao lado de Blooming, Newell's Old Boys e Audax Italiano.

Serão seis rodadas em pontos corridos, onde cada elenco se enfrenta por duas vezes, uma dentro de casa e a outra na casa do adversário. O primeiro de cada grupo se classifica para as oitavas de final, enquanto o segundo lugar disputará os playoffs com os terceiros lugares da Libertadores.

Confira os jogos do Santos na Sul-Americana.

Blooming x Santos - 1ª rodada

Terça-feira, 04/04 às 21h30

Estádio El Tahuichi, na Bolívia

Santos x Audax Italiano - 2ª rodada

Quinta-feira, 20/04 às 19h

Estádio Vila Belmiro, em Santos

Newell's Old Boys x Santos - 3ª rodada

Terça-feira, 02/05 às 21h30

Estádio El Coloso del Parque, na Argentina

Audax Italiano x Santos - 4ª rodada

Quarta-feira, 24/05 às 21h

Estádio El Teniente, no Chile

Santos x Newell's Old Boys - 5ª rodada

Terça-feira, 06/06 às 21h30

Estádio Vila Belmiro

Santos x Blooming - 6ª rodada

Quinta-feira, 29/06 às 19h

Estádio Vila Belmiro

