Saiba qual é a data do sorteio da Copa do Brasil. Foto: Reprodução Lucas Figueiredo/CBF/Flickr

Quando sai o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2023

Copa do Brasil

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil está marcado para a próxima semana na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com Grêmio, Corinthians, América Mineiro, Flamengo, São Paulo, Athletico PR, Bahia e Palmeiras. O último jogo das oitavas de final aconteceu em 01 de junho, quinta-feira.

Que dia vai ser o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil deve ser realizado na próxima terça-feira, 06 de junho. As informações são do jornalista Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. O horário será definido pela entidade.

Não tem regras no sorteio das quartas da Copa do Brasil. Os oito nomes são colocados dentro do mesmo pote, onde o apresentador tira um nome por vez, formando assim os quatro jogos. Clássicos estaduais poderão acontecer.

Assim que o chaveamento estiver completo, um novo sorteio é realizado para o mando de campo para evitar problemas de logísticas.

Times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil:

Grêmio

Corinthians

América Mineiro

Flamengo

São Paulo

Athletico PR

Bahia

Palmeiras

Data dos jogos das quartas de final

Os jogos das quartas de final serão disputados entre 05 a 13 de julho, com os jogos de ida nos dias 05 e 06 e os confrontos de volta em 12 e 13 de julho. A CBF disponibilizará a tabela completa com dias e horários após o sorteio.

Oito equipes vão disputar as quartas de final da Copa do Brasil. No fim, restarão apenas quatro classificadas para as semifinais da competição. Além das vagas, elas vão faturar também a premiação milionária de R$ 9 milhões cada, valor entregue pela CBF.

As quartas de final são disputadas em ida e volta, assim como todas as fases da Copa do Brasil.

Jogos de ida = 05 e 06 de julho

Jogos de volta = 12 e 13 de julho

Onde assistir o sorteio?

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será transmitido no SporTV e na CBF TV através do Youtube em todo o território nacional. O torcedor tem a opção de assistir pela televisão e na internet.

O canal está disponível apenas em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Quem é assinante GloboPlay e possui a opção de canais ao vivo pode acompanhar o sorteio pela plataforma no celular ou qualquer outro dispositivo.

Para assistir de graça, é só sintonizar a CBF TV no site oficial ou no Youtube. A entidade exibe o sorteio ao vivo para todo o Brasil.

