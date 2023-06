Quando será o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2023

Confira a data do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Foto: Reprodução Thais Magalhães/CBF

Oito clubes disputam as quartas de final da Copa do Brasil na temporada. Para determinar os próximos jogos, a CBF realizará um novo sorteio em sua sede, no Rio de Janeiro, assim que a rodada das oitavas de final acabar. Confira a data do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2023 e como assistir.

Quando vai ser o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil?

A CBF ainda não confirmou a data do sorteio, mas de acordo com o jornalista Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, o sorteio deve acontecer na próxima terça-feira, 6 de julho, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A entidade vai divulgar a data assim que a rodada das oitavas de final terminar. Os jogos das quartas de final serão disputados em 5 e 12 de julho, ida e volta respectivamente.

O sorteio das quartas de final não tem regras, ou seja, equipes do mesmo estado podem se enfrentar. Os nomes dos oito times são colocados dentro de bolinhas e despejadas no mesmo pote. O apresentador sorteia uma bolinha por vez, formando assim os quatro jogos das quartas de final.

Assim que todos os confrontos se formarem, a CBF realiza um novo sorteio para definir o mando de campo, evitando assim problemas de logísticas como times que dividem o mesmo estádio ou clubes da mesma cidade de jogarem no mesmo dia.

POTE 1: Grêmio, Corinthians, América Mineiro, Athletico PR, Bahia e Palmeiras

Quais times estão classificados na Copa do Brasil?

As equipes de Grêmio, Corinthians, América Mineiro, Athletico PR, Bahia e Palmeiras estão classificadas para as quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo, Sport, Flamengo e Fluminense decidem as duas últimas vagas na quinta-feira, 01 de junho, à noite.

O destaque fica para o Grêmio, que derrotou o maior campeão Cruzeiro. O Corinthians também fez história ao empatar o placar e ganhar do Galo nos pênaltis. Além do Timão, o América, Bahia e o Ahletico também conquistaram suas vagas nas penalidades.

Os classificados das oitavas para as quartas de final têm direito a R$ 4,3 milhões, premiação oferecida pela CBF como forma de recompensa. Cada nova etapa dá um valor diferente aos elencos classificados.

A quarta-feira foi com cara de #CopaBetanoDoBrasil 🇧🇷 Emoção até o fim, com direito a quatro disputas de pênaltis. Coração aguentou? Amanhã tem mais. Até logo mais! pic.twitter.com/K5uA7OzpgP — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) June 1, 2023

Onde assistir o sorteio?

O torcedor pode assistir o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil no SporTV e na CBF TV pelo Youtube ou no site oficial. A transmissão é válida para todo o território nacional.

O canal SporTV está disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Quem é cliente pode assistir o sorteio do conforto do seu sofá em casa. É possível acompanhar a retransmissão no streaming GloboPlay.

Para ver de graça a CBF transmite o sorteio no Youtube. É só sintonizar a plataforma de vídeos e aí ficar por dentro de tudo o que rola no evento.

