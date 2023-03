Quem é o português Pepa, novo técnico do Cruzeiro em 2023

Após a eliminação no Campeonato Mineiro e a derrota no clássico para o América, a diretoria do Cruzeiro foi rápida em conter os danos. Na tarde desta segunda-feira (20), o clube anunciou o português Pepa como o novo treinador do elenco na temporada. A estreia do comandante deve acontecer no Brasileirão.

Assim que o jogo da semifinal contra o América terminou no Mineiro, o Cruzeiro confirmou o desligamento do treinador Paulo Pezzolano. O uruguaio foi responsável pelo acesso à elite do futebol, assim como o título da Série B no ano passado.

O português Pepa, de 42 anos, é o novo técnico do Cruzeiro. Assim que pendurou as chuteiras, o profissional decidiu que era a hora de tomar novos rumos na carreira.

Dentro das quatro linhas, o português atuou como atacante. Passou por Benfica, Lierse (Bélgica), Varzim, Paços Ferreira até encerrar a carreira no Olhanense por graves lesões que atrapalharam o seu rendimento dentro de campo.

Dois anos depois de anunciar a aposentadoria, em 2009, Pepa decidiu se aventurar como treinador adjunto nas categorias de base do Taboeira, de Portugal, e no Benfica. Finalmente, em 2013, Pepa deu o primeiro passo ao assumir o Sanjoanense, de Portugal, como treinador profissional.

O comandante passou também por Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e o Vitória de Guimarães. Toda a sua trajetória foi no país natal. Pepa obteve destaque enquanto treinador do Paços de Ferreira, entre 2019 e 2021, onde terminou em quinto lugar no Campeonato Português e ficou com vaga em torneios menores do cenário internacional.

Em 2022, ele foi contratado para assumir o Al Tai, da Arábia Saudita. Segundo o jornal O Tempo, foram 16 jogos com seis vitórias, um empate e nove derrotas.

BEM-VINDO, PEPA! Pedro Miguel Marques da Costa Filipe é o novo técnico do Cruzeiro. ✍️🦊 O treinador português chega ao Cabuloso para comandar o time nesta temporada. pic.twitter.com/ErexfPyDhI — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 20, 2023

Como é o trabalho de Pepa?

O treinador português tem um complexo desafio pela frente no Cruzeiro. Em sua jornada como técnico, será a primeira vez no comando de uma grande equipe, com bons jogadores e uma torcida comprometida.

Segundo o jornalista Bruno Andrade, em entrevista ao canal de Samuel Venâncio, Pepa fez o seu nome no futebol português como um bom treinador defensivo, responsável por segurar resultados diante de times grandes. No entanto, ao assumir o Paços de Ferreira, Pepa passou a ter um trabalho mais ofensivo.

Com um investimento maior, o comandante conseguiu mostrar mais da sua experiência. Hoje, segundo o jornalista, Pepa é mais ofensivo do que defensivo, o que diz muito sobre o que o torcedor da Raposa pode esperar. Além disso, a sua tática preferida é o 4-2-3-1.

Pezzolano demitido após eliminação no Campeonato Mineiro

Após a derrota nos dois jogos contra o América Mineiro, pela semifinal do Campeonato Mineiro, a diretoria da Raposa optou por desligar o uruguaio Paulo Pezzolano.

Segundo a Itatiaia, o treinador foi oferecido para o Real Valladolid, clube que Ronaldo também administra. O treinador não comentou o seu futuro no futebol.

Foram 68 partidas à frente da Raposa, com 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas. O uruguaio conquistou o título da Série B do Brasileirão em 2022, além do acesso.

Estreia do Cruzeiro no Brasileirão

A estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série A vai ser contra o Corinthians, na Neo Química Arena, na capital paulista.

A CBF divulgou a tabela completa do Brasileirão, mas as datas não estão confirmadas. O jogo do Cruzeiro na primeira rodada deverá ser disputado entre 15, sábado, 16, domingo, ou 17 de abril, segunda-feira. O horário será confirmado pela CBF.

O Campeonato Brasileiro será transmitido pela Rede Globo, além dos canais SporTV e Premiere.

Leia também

Conheça a história do Estádio Olímpico Monumental