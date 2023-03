Eliminatórias da Eurocopa 2024: como funciona, grupos e datas do torneio

Os apaixonados por futebol já contam os dias para o início da Eurocopa, a competição responsável por reunir as grandes seleções da Europa com muita disputa e rivalidade em campo. Enquanto isso, as Eliminatórias da Eurocopa vão definir todos os classificados para o torneio que será realizado em 2024, na Alemanha.

Como funciona as Eliminatórias da Eurocopa?

Realizada pela UEFA, as Eliminatórias da Eurocopa são o método de classificação das seleções europeias para disputarem o campeonato da Euro. Para chegar até a competição, as equipes precisam passar primeiro pelas Eliminatórias.

Todas as seleções do continente integram o quadro de participantes das Eliminatórias da Eurocopa, menos os anfitriões, que garantem vaga antecipadamente. As seleções são divididas em grupos, formando dez com cinco e seis cada.

A primeira fase é disputada por dez rodadas entre dois turnos, em casa e fora. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para a Eurocopa, enquanto as outras três vagas restantes são disputadas em repescagem.

A repescagem é formada por 12 seleções com base no desempenho da Nations League 2022/23.

Grupos das Eliminatórias da Eurocopa

Todas as seleções da Europa disputam a primeira fase das Eliminatórias. São dez grupos e cinco e seis equipes que jogam entre si.

Grupo A: Espanha, Escócia, Noruega, Geórgia, Chipre

Grupo B: Países Baixos, França, República da Irlanda, Grécia, Gibraltar

Grupo C: Itália, Inglaterra, Ucrânia, Macedónia do Norte, Malta

Grupo D: Croácia, País de Gales, Arménia, Turquia, Letónia

Grupo E: Polónia, Chéquia, Albânia, Ilhas Faroé, Moldávia

Grupo F: Bélgica, Áustria, Suécia, Azerbaijão, Estónia

Grupo G: Hungria, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Lituânia

Grupo H: Dinamarca, Finlândia, Eslovénia, Cazaquistão, Irlanda do Norte, San Marino

Grupo I: Suíça, Israel, Roménia, Kosovo, Bielorrússia, Andorra

Group J: Portugal, Bósnia e Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia, Liechtenstein

Data dos jogos das Eliminatórias

Assim como todos os grupos, as semanas de jogos nas Eliminatórias da Eurocopa também já foram definidas. A competição será disputada por um ano, entre março de 2023 até março do próximo ano.

A primeira rodada dos confrontos nas Eliminatórias está marcado para 23 de março.

Fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2024

1ª rodada: 23 a 25 de Março de 2023

2ª rodada: 26 a 28 de Março de 2023

3ª rodada: 16 a 17 de Junho de 2023

4ª rodada: 19 a 20 de Junho de 2023

5ª rodada: 7 a 9 de Setembro de 2023

6ª rodada: 10 a 12 de Setembro de 2023

7ª rodada: 12 a 14 de Outubro de 2023

8ª rodada: 15 a 17 de Outubro de 2023

9ª rodada: 16 a 18 de Novembro de 2023

10ª rodada: 19 a 21 de Novembro de 2023

Fase final das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Semifinal da repescagem: 21 de Março de 2024

Final da repescagem: 26 de Março de 2024

Qual será a sede da Euro 2024?

A próxima Eurocopa será disputada na Alemanha entre 14 de junho e 14 de julho de 2024. A nação foi escolhida pela UEFA durante a reunião do Comitê Executivo da UEFA, realizado em Nyon, no dia 27 de Setembro de 2018.

O país alemão derrotou a candidatura da Turquia, que também brigava para ser a sede. A Alemanha foi palco da competição em 1988.

As cidades anfitriãs são Berlim, Colônia, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburgo, Leipzig, Munique e Stuttgart.

Data da final

A final da Eurocopa está marcada para 14 de julho de 2024, domingo, no Estádio Olympiastadion, em Berlim. Os dois finalistas vão participar da decisão em partida única, onde o vencedor fica com a taça e o título de vencedor da edição.

Em caso de empate, a prorrogação terá início. Se a igualdade persistir, a disputa de pênaltis será iniciada.

