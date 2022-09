Confira as estatísticas sobre a Copa do Brasil. Foto: Reprodução / Cesar Greco / Palmeiras

Equipes integram a lista de maiores campeões da Copa do Brasil em toda a história do torneio

Não há como negar a grande rivalidade entre Flamengo e Corinthians tanto dentro como fora de campo. Responsáveis pelas maiores torcidas do Brasil, as equipes disputam clássicos por competições e também títulos entre conquistas nos mais avaliados torneios. Agora, o torcedor quer saber quem tem mais Copa do Brasil Flamengo ou Corinthians?

Corinthians e Flamengo disputam a final da Copa do Brasil 2022. Ambos os elencos buscam o quarto título na competição em disputa acirrada dentro de campo, com dois jogos realizados na Neo Química e depois no Estádio do Maracanã, nos dias 12 e 19 de outubro, respectivamente.

Qual o maior campeão da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians

Além de terem as maiores torcidas de seus respectivos estados, Flamengo e Corinthians tem mais uma coisa em comum: os clubes empatam em número de títulos da Copa do Brasil. O Mengo e o Timão têm três títulos do campeonato, cada.

Com isso, os dois clubes fazem parte da lista de maiores campeões do torneio, ao lado de Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio.

O Flamengo levantou a taça nos anos de 1990, 2006, 2013, enquanto o Corinthians tornou-se vencedor nos anos de 1995, 2002, 2009.

Na temporada de 2022, os dois vão se enfrentar na final, onde finalmente vão definir quem vai se tornar o maior vencedor da Copa do Brasil entre os dois. O duelo entre Flamengo e Corinthians é conhecido como Clássico das Multidões ou Clássico do Povo, por tratar-se das duas maiores torcidas do Brasil.

Conheça o caminho de cada equipe na Copa do Brasil que os levaram a conquistarem as três taças.

Conquistas do Flamengo

O ano de 1990 foi a primeira conquista na Copa do Brasil para o Flamengo. Em formato diferente, o Rubro-Negro estreou na primeira fase contra o Capelense, de Alagoas. Depois, seguiu para as oitavas de final onde passou por Taguatinga, o Bahia nas quartas e o Náutico nas semifinais.

Na decisão, venceu o primeiro jogo contra o Goiás por 1 a 0. Pela volta, entretanto, não saiu do zero a zero, mas pela vantagem no confronto inicial pôde levantar o tão valioso troféu da Copa do Brasil.

O segundo título da Copa do Brasil veio em 2006, apenas. Novamente na primeira fase, o elenco rubro-negro passou por ASA, depois ABC na segunda fase e o Guarani nas oitavas de final. Pelas quartas de final, o elenco deixou o Atlético Mineiro para trás, até chegar na semifinal e vencer o Ipatinga.

Na final de 2006, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 2 a 0, enquanto na volta ampliou em 1 a 0, no placar agregado com três gols. Esta foi a segunda taça da competição da CBF.

Por fim, o terceiro e último título conquistado pelo Flamengo aconteceu em 2013. O grupo deixou para trás as equipes de Remo, Campinense, ASA, Cruzeiro, Botafogo, Goiás até encontrar o Athletico PR, na final.

Na partida de ida, 1 a 1. Pela volta, entretanto, a vitória por 2 a 0 carimbou a conquista do tricampeonato do Flamengo na Copa do Brasil.

Conquistas do Corinthians

Para o Corinthians, a primeira conquista na Copa do Brasil aconteceu em 1995. Na primeira fase deixou o Operário VG para trás, além dos times Rio Branco, Paraná e o Vasco na semifinal. Na última etapa, cruzou com o Grêmio onde na primeira partida superou por 2 a 1, enquanto na volta venceu por 1 a 0, pronto para levar para casa o seu primeiro troféu da competição.

O segundo título foi concretizado em 2002. River, do Piauí, Americano, Cruzeiro, Paraná e São Paulo foram os elencos que o grupo deixou para trás em sua jornada até a grande final daquela temporada. A final, naquele mesmo ano, foi contra o Brasiliense.

Na partida de ida, o Timão marcou 2 a 1, pronto para garantir a vantagem. Na volta, o empate em 1 a 1 confirmou o triunfo do Corinthians em seu bicampeonato na Copa do Brasil.

O ano foi 2009. Com a presença de Ronaldo Fenômeno no elenco, o Corinthians entrou como favorito na competição, pronto para brigar pelo tricampeonato. Itumbiara na primeira fase, depois o Misto e o Athletico Paranaense nas oitavas de final.

Nas quartas de final, o Timão passou pelo Fluminense, além de vencer o Vasco na semifinal. Na final, recebeu o Internacional e venceu por 2 a 0. Na volta, o empate em 2 a 2 garantiu mesmo assim o troféu ao grupo alvinegro na Copa do Brasil.

