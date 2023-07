Quantas Copa do Brasil o São Paulo tem?

Três títulos da Libertadores, três Mundiais e seis vezes campeão brasileiro. O tricolor paulista é um dos mais vitoriosos clubes de futebol do Brasil, mas quantas Copa do Brasil São Paulo tem? Relembre as edições desde 1990.

São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil?

O São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil, assim como o Fortaleza, América Mineiro, Botafogo, Coritiba e Bahia. O Tricolor disputou 22 edições do torneio e até conseguiu chegar a final uma vez, no ano 2000, mas foi derrotado pelo Cruzeiro na partida de volta em sua melhor campanha. Desde então, o clube paulista nunca mais conseguiu chegar até a decisão da Copa do Brasil.

Em 2022, o São Paulo passou por Campinense, Manaus, Juventude, Palmeiras e América Mineiro, mas na semifinal foi derrotado pelo Flamengo, campeão da temporada ao derrotar o Corinthians nos pênaltis, no Maracanã.

No ano de 2023, o Tricolor busca o seu primeiro título da competição com Dorival Junior, responsável pelo troféu do Rubro-Negro no ano passado. O time venceu o Palmeiras nas quartas de final e alcançou a semifinal, onde vai enfrentar o Corinthians ou o América Mineiro.

História do São Paulo na Copa do Brasil

1990 - eliminado nas quartas de final

1993 - eliminado nas quartas de final

1995 - eliminado nas quartas de final

1996 - eliminado nas oitavas de final

1997 - eliminado nas oitavas de final

1998 - eliminado nas quartas de final

1999 - eliminado nas oitavas de final

2000 - final

2001 - eliminado nas quartas de final

2002 - eliminado na semifinal

2003 - eliminado nas quartas de final

2011 - eliminado nas quartas de final

2012 - eliminado na semifinal

2014 - eliminado na terceira fase

2015 - eliminado na semifinal

2016 - eliminado nas oitavas de final

2017 - eliminado na quarta fase

2018 - eliminado na quarta fase

2019 - eliminado nas oitavas de final

2020 - eliminado na semifinal

2021 - eliminado nas quartas de final

2022 - eliminado na semifinal

Final da Copa do Brasil do ano 2000

O São Paulo teve a sua melhor campanha na Copa do Brasil no ano 2000, quando alcançou a final. Estreou com vitória na segunda fase contra o Comercial do Mato Grosso (4 a 2 no agregado), superou o Sinop na terceira fase (6 a 0 no agregado) e, nas oitavas de final, o América de Natal, no Rio Grande do Norte (6 a 3 no agregado).

Nas quartas de final, foi a vez de jogar contra o Palmeiras. O Tricolor venceu no primeiro jogo por 2 a 1, enquanto o segundo levou a melhor por 3 a 2. Pela semifinal, ganhou do América Mineiro no primeiro jogo e empatou na volta (6 a 3 no agregado).

O clube paulista encontrou o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Nenhum dos dois lados saiu do zero a zero no primeiro embate, mas a volta teve a alegria mineira por 2 a 1, com gols de Fábio Junior e Geovanni, enquanto Marcelinho Paraíba descontou.Conheça o Estádio do Morumbi

