Quanto ganha o vice-campeão da Copa do Brasil em 2022?

A Copa do Brasil é a mais democrática competição de futebol no país. Equipes dos mais diferentes estados disputam o título mais importante do cenário esportivo, além da premiação milionária. Mas quanto ganha o vice-campeão da Copa do Brasil? E o campeão? Confira todos os valores da temporada e como funciona a distribuição.

Em 2022, Flamengo e Corinthians disputarão o título da Copa do Brasil.

Quanto ganha o vice-campeão da Copa do Brasil?

O vice-campeão da Copa do Brasil em 2022 vai levar a premiação de R$ 25 milhões aos cofres, de acordo com dados publicados pela própria CBF.

Não é apenas o campeão da Copa do Brasil na temporada que garante altos números em sua conta. O elenco que terminar em segundo lugar na classificação geral também leva para casa um número significativo, distribuídos pela CBF.

O vice-campeão da Copa do Brasil também leva para casa medalhas de prata, entregues aos jogadores na premiação, ao fim da partida de volta na final.

No ano passado, o valor entregue ao vice-campeão na Copa do Brasil foi de R$ 23 milhões, ou seja, houve um aumento de dois milhões de reais na premiação, por escolha da CBF. Esses números podem ser utilizados para o pagamento de dívidas, melhorias nos estádios e até mesmo contratações.

O vice-campeão vai embolsar no total, com valores anteriores, mais de R$ 41 milhões.

Premiação do campeão da Copa do Brasil 2022

Para o campeão da Copa do Brasil, o valor de R$ 60 milhões será destinado aos cofres do clube vencedor da partida de volta. Além da premiação, o vencedor também garante a taça em prata, formada por duas alças com os dizeres ‘Copa do Brasil’, o título de campeão e as medalhas de ouro distribuídas durante a premiação para jogadores, comissão e ao técnico do elenco.

A Copa do Brasil é conhecida por ser uma das mais democráticas competições de futebol porque, além de trazer times de todos os estados do país contra grandes elencos, também distribui altos valores para os clubes cada vez em que avançam novas fases. Por exemplo, se o Corinthians vence o seu jogo nas oitavas de final e consequentemente se classifica para as quartas, ele vai embolsar R$ 3,9 milhões.

Na edição passada, com a vitória do Atlético Mineiro sob o Athletico, o Galo levou a premiação de R$ 56 milhões, ou seja, aumento de quatro milhões de reais.

Esse valor aumenta porque cotas de televisão, patrocínios e investimentos são maiores este ano, o que consequentemente possibilita a CBF de distribuir maiores premiações ao término da grande final. Ao fim da temporada, o clube poderia embolsar ao todo R$ 73 milhões. Este ano, em 2022, o valor total sobe para R$ 76,8 milhões.

Data da final da Copa do Brasil 2022

A final da Copa do Brasil 2022 entre Corinthians e Flamengo está marcada para 12 e 19 de outubro, quartas-feiras, a partir das 21h45 (Horário de Brasília). Disputada em jogos de ida e volta, os mandos de campo serão determinados através de sorteio.

O sorteio da CBF vai definir quem abre o confronto da final e quem decidirá em casa, realizado na terça-feira, 20 de setembro, às 11h (Horário de Brasília), no Rio de Janeiro. O sorteio traz cinco emblemas de cada time na briga pelo título, depositados em um mesmo pote. O emblema que for sorteado vai decidir a partida de volta em casa.

Só dá para saber que o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e a Neo Química Arena, em São Paulo, receberão os jogos das finais.

A final da Copa do Brasil não tem gol fora de casa, ou seja, a marcação dentro e fora possui o mesmo valor para ambos os clubes. Além disso, em caso de empate na soma dos placares a disputa de pênaltis será realizada, sem prorrogação.

