Quando o Palmeiras pode ser campeão brasileiro? Confira a data exata

Elenco alviverde está próximo de conquistar o décimo primeiro título do Brasileirão

Falta pouco para o torcedor palmeirense soltar o grito de campeão. Na próxima semana, o Palmeiras pode levantar o 11º troféu do Campeonato Brasileiro na Série A e a melhor notícia é que só depende do seu resultado. Saiba quando o Palmeiras pode ser campeão brasileiro em 2022.

Palmeiras pode ser campeão brasileiro em 2022?

O Palmeiras pode ser campeão brasileiro na próxima quarta-feira, 02 de novembro, contra o Fortaleza às 16h (Horário de Brasília), no Allianz Parque. Pela 35ª rodada, basta uma vitória em qualquer resultado para o Verdão conquistar o 11º troféu da história.

Na rodada de número 34, o Palmeiras venceu o Athletico PR de virada na terça-feira. No dia seguinte mesmo sem entrar em campo, poderia ser campeão se Corinthians e Internacional perdessem para Fluminense e Ceará respectivamente.

O Fluminense venceu o Corinthians na Neo Química Arena, mas o Internacional virou em cima do Ceará por 2 a 1 para garantir-se vivo na busca ao título. O resultado atrasou a comemoração do Verdão. O Corinthians já está fora da disputa pelo título.

Agora, quando o Palmeiras pode ser campeão brasileiro vai ser no jogo contra o Fortaleza no dia 02 de novembro. Se perder, ainda poderá ser campeão se o América Mineiro vencer o Internacional no mesmo dia.

Próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 74 pontos, conquistados em 21 vitórias, 11 empates e duas derrotas em toda a temporada. O elenco pode ser campeão na próxima semana se vencer o Fortaleza, sem depender de nenhum outro resultado.

Confira todos os próximos jogos do Palmeiras até a reta final do Brasileirão.

35ª RODADA:

Palmeiras x Fortaleza

Quarta-feira, 02 de novembro às 16h - Premiere

Allianz Parque, em São Paulo

36ª RODADA:

Cuiabá x Palmeiras

Domingo, 06 de novembro às 16h - Globo e Premiere

Arena Pantanal, em Cuiabá

37ª RODADA:

Palmeiras x América MG

Quarta-feira, 09 de novembro às 16h - Globo e Premiere

Allianz Parque, em São Paulo

38ª RODADA:

Internacional x Palmeiras

Domingo, 13 de novembro às 16h - Sem informação

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Com 34 rodadas já disputadas, faltam apenas quatro rodadas para acabar a temporada 2022 no Brasileirão.

1 Palmeiras – 74 pontos

2 Internacional – 64 pontos

3 Flamengo – 61 pontos

4 Fluminense – 58 pontos

5 Corinthians – 57 pontos

6 Athletico PR – 51 pontos

7 Atlético MG – 48 pontos

8 Botafogo – 47 pontos

9 São Paulo – 47 pontos

10 América MG – 46 pontos

11 Fortaleza – 45 pontos

12 Santos – 43 pontos

13 Goiás – 42 pontos

14 RB Bragantino – 41 pontos

15 Coritiba – 35 pontos

16 Ceará – 34 pontos

17 Atlético GO – 33 pontos

18 Cuiabá – 31 pontos

19 Avaí – 28 pontos

20 Juventude – 21 pontos

