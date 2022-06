Quartas de final Copa do Brasil 2022: quando vai ser e como funciona

Confira tudo sobre as quartas de final da Copa do Brasil. Foto: Reprodução / Fernando Torres / CBF

Apenas oito equipes disputam as quartas de final na Copa do Brasil pela temporada

Com a disputa ficando cada vez mais acirrada, os torcedores querem saber quando as quartas de final Copa do Brasil 2022 vão começar. Oito equipes vão disputar a sexta fase da maior competição de futebol do país no sistema de ida e volta, onde cada elenco tem a oportunidade de jogar uma vez em casa.

Para definir os confrontos e mandos de campo, a CBF realizará um novo sorteio com todos os classificados na temporada. A final da Copa do Brasil está marcada para os dias 12 e 19 de outubro.

Quando começa as quartas de final Copa do Brasil 2022?

A bola vai rolar nas quartas de final da Copa do Brasil 2022 entre os dias 27 e 28 de julho (ida) e 17 e 18 de agosto (volta). Oito times disputam a sexta fase da competição em dois jogos, com mando de campo e chaveamento definidos por sorteio.

O sorteio da CBF não contará com nenhuma restrição, ou seja, mais uma vez equipes do mesmo estado ou cidade poderão se enfrentar nas quartas de final. Além disso, também não há o critério do gol fora de casa, onde marcações tanto dentro como fora de sua casa possuem o mesmo valor. O critério de desempate utilizado é a disputa de pênaltis.

A transmissão das quartas de final será na Globo, SporTV, Premiere e o streaming Amazon Prime Video, disponível somente para os assinantes. A seguir, confira o calendário completo da Copa do Brasil em 2022.

5ª Fase (Oitavas de final): 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07

6ª Fase (Quartas de final) : 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08

7ª Fase (Semifinal): 24/08 e 14/09

8ª Fase (Final): 12/10 e 19/10

Quando será o sorteio das quartas de final Copa do Brasil 2022?

O sorteio que define as quartas de final da Copa do Brasil ainda não tem data. A CBF deve anunciar as informações assim que a segunda rodada dos jogos nas oitavas terminar.

Porém, como o início das quartas está marcado para começar em 27 de julho, é possível que o sorteio aconteça no começo do mês, para evitar maiores complicações com o calendário do futebol brasileiro.

Todas as oito equipes serão colocadas em um mesmo pote, sem qualquer restrição. Além disso, também será definido o chaveamento para os confrontos da sequência, semifinal e final. Os mandos de campo também vão ser escolhidos por sorteio.

O evento é realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, no período da tarde sempre com apresentadores.

Qual é a premiação da Copa do Brasil 2022?

Se o time se classificar para as quartas de final, ele ganha R$3,9 milhões. Oito equipes tem o direito de disputar as quartas da Copa do Brasil, com início programado para julho e agosto.

Os valores foram divulgados pela CBF, ao lado do regulamento da competição. Este ano, os números da premiação sofreram aumentos significativos, o que é muito bom para os participantes. Estes prêmios funcionam como forma de recompensa e até congratulação por parte da entidade.

Esse valor tem como finalidade ajudar o time em contratações, pagamentos de dívidas, quitações e no próprio faturamento. Além disso, por ser a competição mais democrática do país, busca ajudar pequenas equipes que pouco tem chances na disputa.

Depois, se o clube seguir das quartas para a semifinal, aí ele ganha R$8 milhões aos cofres.

