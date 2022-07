Quartas de final da Copa do Brasil 2022: classificados, premiação e sorteio

Confira todas as informações sobre as quartas de final da Copa do Brasil na temporada 2022

Oito equipes vão disputar as quartas de final da Copa do Brasil 2022. Através de sorteio elaborado pela CBF, serão definidos os quatro confrontos e o chaveamento na maior competição de futebol no país até a final da temporada. O torcedor já mostra toda a ansiedade para saber quem o seu time do coração vai enfrentar na busca pelo título.

As quartas de final são disputadas em dois jogos, sem gol fora de casa e disputa de pênaltis em caso de empate. Confira as principais informações sobre a competição de futebol.

Classificados das quartas de final da Copa do Brasil 2022

Jogam as quartas de final da Copa do Brasil as equipes de Athletico PR, Fluminense, Fortaleza, Atlético Goianiense, Corinthians, Flamengo, América Mineiro e São Paulo.

Cada um dos classificados venceu o confronto das oitavas de final, seja no tempo regular ou nos pênaltis ao fim do segundo tempo para o desempate. Porém, enquanto alguns dos times jogaram apenas a terceira fase, outros como o São Paulo estrearam na Copa do Brasil pela primeira fase.

A exemplo da fase anterior, as quartas de final também são disputadas em jogos de ida e volta, marcados para os dias 27 e 28 de julho, e 17 e 18 de agosto, respectivamente. É a CBF quem determina o calendário da competição, assim como horários e transmissões.

É importante ressaltar que não tem gol fora de casa, ou seja, em caso de igualdade na soma dos placares entre os dois jogos a disputa de pênaltis será iniciada 10 minutos após o apito final no segundo tempo. Assim, os oito vencedores avançam para a semifinal.

– Athletico PR, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, São Paulo e América MG

Quando é o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil?

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será na terça-feira, 19 de julho de 2022, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, sede da CBF.

Com a participação de apresentadores, o evento contará com a presença dos cartolas e principais diretores dos oito clubes classificados nas quartas de final da competição. No sorteio, os nomes dos oito times são colocados no mesmo pote, sem restrições. Como na fase anterior, clássicos regionais podem acontecer também nas quartas.

Definidos os jogos, a CBF escolhe o chaveamento da competição no mesmo instante, seguido do sorteio dos mandos de campo.

Para assistir, basta sintonizar o canal do SporTV ou na CBF no Youtube de graça no horário marcado.

1ª etapa) Sorteio dos jogos nas quartas de final

2ª etapa) Definição do chaveamento das quartas até a final da Copa do Brasil

3ª etapa) Sorteio dos mandos de campo nos jogos das quartas de final

Premiação da Copa do Brasil 2022

Além de ser o torneio de futebol mais democrático do país com relação aos participantes, a Copa do Brasil também é conhecida pelos valores milionários que entrega aos classificados em cada nova fase. As quartas de final, por exemplo, pagam aos oito times o valor de R$3,9 milhões.

Os valores são divulgados pela própria CBF ao início da competição com o calendário. Este ano, a premiação sofreu um considerável aumento, o que é muito bom para os participantes. Estes números são entregues aos times com o principal objetivo de congratular a participação na competição, uma espécie de recompensa por todo o esforço.

A premiação pode ajudar o clube desde a contratações, quitações de dívidas, no faturamento pela temporada ou até no caixa de pagamentos.

Para o torcedor que tem a curiosidade de saber quanto cada fase da Copa do Brasil paga aos participantes, confira a seguir todos os números e as etapas.

1ª fase (80 clubes) – R$ 1 milhão e 270 mil ao grupo I / R$1 milhão e 90 mil ao grupo II / R$ 620mil ao grupo III

2ª fase (40 clubes) – R$ 1,5 milhão ao grupo I / R$ 1 milhão e R$ 190 mil ao grupo II / R$ 750mil ao grupo III

3ª fase (32 clubes) – R$ 1,9 milhão

Oitavas de final (16 clubes) – R$3 milhões

Quartas de final (8 clubes) – R$3,9 milhões

Semifinal – R$ 8 milhões

Campeão – R$ 60 milhões

Vice-campeão – R$25 milhões

Quando vai ser a final da Copa do Brasil 2022?

A final da Copa do Brasil em 2022 será em 12 e 19 de outubro, ida e volta respectivamente. Ainda não há como saber onde serão as partidas, já que os finalistas jogam uma vez cada em seus estádios em diferentes estados.

Assim como em outras etapas, a final da Copa do Brasil também não tem gol fora. Isso significa que todas as marcações possuem o mesmo valor. Em caso de empate no segundo confronto, aí a disputa vai para pênaltis onde quem marcar mais gols ganha.

No quesito premiação, o campeão da Copa do Brasil leva R$60 milhões, enquanto o segundo lugar fica com R$25 milhões. Além disso, o troféu prateado e o título da temporada também, além das medalhas de ouro aos jogadores.

As transmissões ainda não foram definidas pela CBF mas, de acordo com o que mostra a temporada, é a Globo e o SporTV quem deve transmitir a decisão no dois confrontos.

