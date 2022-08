Que horas é o jogo do Corinthians hoje e onde vai passar (17/08)

O Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense no primeiro jogo das quartas de final. Se quiser avançar para a próxima fase da Copa do Brasil, terá de vencer o rival nesta quarta-feira, 17 de agosto, na Neo Química Arena. Que horas é o jogo do Corinthians hoje vai ser às 21h30, horário de Brasília, com transmissão pela TV Globo ao vivo e de graça.

O Corinthians precisa fazer 3 gols ou mais para avançar na semifinal da Copa do Brasil. Já o Atlético só tem que garantir um empate por qualquer resultado.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians hoje vai começar às 9 e meia da noite, horário de Brasília, diretamente da Neo Química Arena, na capital paulista.

Torcedores que moram nos estados de SP e GO podem acompanhar a partida através da Globo de graça e ao vivo, com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Sálvio Spinola. Para os corintianos que estão fora destes estados, a opção é assistir no SporTV 2 ou Premiere, com o comando de Milton Leite e Maurício Noriega, Richarlyson e Paulo César de Oliveira nos comentários.

A plataforma de streaming GloboPlay também é a opção para torcedores que querem acompanhar de graça pelo celular. Basta acessar o site www.globoplay.com ou pelo aplicativo, entrar com o e-mail e senha de usuário no site da Globo, e acompanhar a partida de futebol em tempo real e de graça. O serviço também está disponível para computador, tablet e smart TV.

Onde vai ser o jogo do Timão hoje?

O jogo do Corinthians hoje vai ser na Neo Química Arena, localizado em Itaquera, na zona leste de São Paulo, a capital do estado paulista. Com capacidade para receber mais de 49 mil torcedores. O Timão não divulgou quantos ingressos foram vendidos para o jogo desta quarta-feira contra o Atlético, mas é esperado que a arena esteja lotada nesta quarta-feira.

No primeiro jogo das quartas de final entre Atlético Goianiense e Corinthians, a partida aconteceu no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O placar terminou em 2 x 0 para os anfitriões.

O jogo foi bastante equilibrado no primeiro tempo. Jorginho logo abriu o placar para os anfitriões aos 23 minutos, com poucas chances reais do Timão. No segundo, o Atlético tomou conta da partida principalmente por estar com a vantagem. Aos 42, Léo Pereira ampliou o resultado.

Com a desvantagem no placar, o Corinthians precisa marcar três gols ou mais para se classificar.

Provável escalação do Corinthians hoje

Vitor Pereira está na corda bamba. Se não vencer nesta quarta, a sua situação pode ficar ainda mais complicada pelos próximos dias. Para o confronto desta quarta-feira, o comandante não poderá contar com Paulinho e Maycon, lesionados.

Já Bruno Mendez está indisponível porque já disputou a competição com o Internacional.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Balbuena, Fagner, Fábio Santos, Gil; Fausto, Du Queiroz, Renato Augusto; Roger Guedes, Gustavo Mosquito e Yuri Alberto.

Jorginho, treinador que tem dado o que falar na mídia após declarações com relação ao trabalho de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, segue sem o goleiro Ronaldo e Ramon por ainda estarem trabalhando em recuperação. Já Klaus, Camutanga, Willian, Rhaldney, Churín e Kelvin já jogaram por touras equipes na Copa do Brasil.

Provável escalação do Atlético GO: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas, Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho; Luiz Fernando, Wellington Rato e Peglow.

