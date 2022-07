Que horas é o jogo do Flamengo hoje x Athletico PR, quarta-feira, 27

Confira onde assistir e o horário do jogo do Flamengo. Foto: Reprodução / Pixabay

Flamengo e Athletico disputam as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira

Flamengo e Athletico PR disputam nesta quarta-feira, 27 de julho, o jogo de ida nas quartas de final da Copa do Brasil. Que horas é o jogo do Flamengo hoje? Equipes entram em campo no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV aberta.

Que horas é o jogo do Flamengo x Athletico PR

Que horas é o jogo do Flamengo x Athletico PR hoje começa às 21h30, no horário de Brasília, diretamente do Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã.

Torcedores que moram em estados com o seu próprio fuso horário, como Acre, Amazonas e Mato Grosso, devem prestar atenção na diferença de horário do início da partida.

O Estádio Jornalista Mário Filho, ou Estádio do Maracanã, é o maior do Brasil. Com capacidade para receber mais de 78 mil torcedores, o espaço promete estar lotado na noite desta quarta-feira.

Qual canal vai passar a partida hoje

A Globo transmite o jogo do Flamengo hoje, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). A partida entre Flamengo e Athletico PR também vai passar no SporTV e Premiere em todo o país.

Pela TV aberta, a emissora da Globo transmite a partida do Flamengo hoje para todos os estados do Brasil, com exceção de São Paulo e Goiás, com narração de Luís Roberto e comentários de Roger Flores, Júnior e Sandro Meira Ricci.

Já os canais do SporTV e Premiere estão disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura em todos os estados do Brasil. A narração fica por conta de Gustavo Villani com comentários de Lédio Carmona, Pedrinho e Fernanda Colombo.

O serviço de streaming Globo Play é responsável por retransmitir as imagens do jogo da Copa do Brasil, disponível por assinatura no site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativo de celular por valor de R$24,90 ou 12x de R$14,90.

