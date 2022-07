Final Copa América Feminina 2022: Brasil e Colômbia disputarão título

O Brasil está na final Copa América Feminina 2022! A Seleção Brasileira venceu o Paraguai por 2 x 0 nesta terça-feira, 26 de julho, pela semifinal da competição no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga. Invicta e sem tomar gols na campanha, a equipe brasileira vai enfrentar a Colômbia na grande final. Confira como foi a partida.

Brasil vence Paraguai e está na final Copa América Feminina 2022

Com a melhor campanha da competição, o Brasil venceu o Paraguai por 2 x 0 e está na final Copa América Feminina! A Seleção Brasileira vai enfrentar a Colômbia no próximo sábado, 30 de julho, jogando no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na final Copa América Feminina 2022 para buscar o oitavo título. Os gols foram de Ary Borges e Bia Zaneratto.

As duas equipes estão garantidas nas Olimpíadas de Paris em 2024, já que são finalistas. O Brasil ainda não tomou gol na Copa América, enquanto a Colômbia está em casa e por isso tem o favoritismo ao seu lado.

Sob o comando da técnica Pia, o Brasil Feminino foi para campo nesta terça-feira com a seguinte escalação: Lorena; Antônia, Tainara, Rafaelle, Tamires; Angelina, Ary Borges, Adriana, Kerolin; Debinha e Bia Zaneratto.

Como foi a semifinal entre Brasil e Paraguai?

Tudo ou nada para as seleções. A semifinal trouxe um Brasil forte e invicto na competição com um Paraguai que conseguiu mostrar bom desempenho dentro dos gramados.

O primeiro tempo foi totalmente equilibrado. Debinha foi a primeira a assustar a goleira Bobadilla com apenas um minuto de jogo. Fany respondeu no mesmo instante com escanteio cobrado, mas com a goleira Lorena mandando para longe a bola.

A partir daí, só deu Brasil. Tamires, Adriana, Ary Borges, Kerolin e Bia Zaneratto chegaram muito bem para incomodar a defesa paraguaia, obrigando a goleira Bobadilla a realizar boas defesas. Não demorou para a Seleção Brasileira abrir o placar. Dentro da área aos 15 minutos, Ary recebeu de Bia para inflar as redes da goleira das adversárias.

Assista ao primeiro gol do Brasil.

O Paraguai não se amedrontou e seguiu para o ataque. Fany Guato teve boa oportunidade, mas foi detida mais uma vez por Lorena, com Daysy na sequência. A resposta brasileira veio aos 27 minutos, com gol de Bia Zaneratto de canhota.

A equipe feminina seguiu pressionando até o intervalo, com grandes chances de abrir ampliar o resultado. A Seleção teve muito mais posse de bola do que as rivais.

💥 ¡𝗕𝗢𝗢𝗠! Bia Zaneratto marca o segundo do Brasil com um chutaço 🇧🇷#CAFem | #VibraElContinente pic.twitter.com/VCa4ADmHbN — Copa América (@CopaAmerica) July 27, 2022

No segundo tempo, o Paraguai assustou a defesa da equipe brasileira com Fany, a principal jogadora do elenco. Mas ainda assim, acabou desarmada. O Brasil conseguiu se recompor a garantir a igualdade dentro de campo, não deixando as paraguaias chegarem em sua defesa. Foi dessa maneira que, a partir dos 15 minutos, só deu Brasil.

Tamires, Kerolin, Antônia chegaram bem. Aos 23, a goleira Bobadilla defendeu, Duda Sampaio ficou com a sobra mas acabou mandando a bola para fora. Do outro lado, as paraguaias pouco chegaram na zona de defesa da técnica Pia.

O domínio foi total brasileiro, com a partida praticamente todo no campo de ataque do Brasil. Já o Paraguai pecou nas finalizações ou então sempre o impedimento. S

+Bandeiras de mastro nos estádios de SP estão permitidas; veja regra

Quando vai ser a final da Copa América Feminina?

A final da Copa América Feminina 2022 entre Brasil e Colômbia será no sábado, 30 de julho de 2022, no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na Colômbia. A partida vai começar às 21h30, no horário de Brasília.

O canal do SBT transmite ao vivo para todo o país a grande final com a Seleção Brasileira, assim como o canal do SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. As duas finalistas já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2023 e as Olimpíadas de Paris em 2024.

A seleção feminina que vencer a Copa América garante a premiação de 8 milhões de reais, enquanto a segunda posição vai ser R$2 milhões.

Além de conferir a data da final Copa América Feminina 2022, confira o calendário dos últimos jogos.

DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR:

Argentina x Paraguai – Sexta-feira, 29/07 às 21h

FINAL:

Colômbia x Brasil – Domingo, 30/07 às 21h

Campeões da Copa América Feminina

Apenas Brasil e Argentina ganharam a Copa América Feminina. O elenco brasileiro, entretanto, é o maior campeão com 7 títulos conquistados, enquanto as argentinas contabilizam apenas um.

A Seleção Feminina Brasileira garantiu a taça nos anos de 1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 e 2018. Já a Argentina levou a melhor em 2006, quando venceu o Brasil na final da competição.

Brasil – 7 títulos (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 e 2018)

Argentina – 1 título (2006)

Leia também: Quem ganhou a Fórmula 1 hoje: Leclerc vence com Ferrari GP Áustria