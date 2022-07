Onde vai passar o jogo do Corinthians x Atlético-MG hoje

Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentam pela última rodada do primeiro turno no Brasileirão

Tem jogo do Corinthians hoje ao vivo! Pela 19ª rodada da Série A do Brasileirão, o Timão visita o Atlético Mineiro neste domingo, 24 de julho, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Com a bola rolando a partir das 18h (Horário de Brasília), saiba onde assistir o jogo do Corinthians hoje ao vivo.

Jogando em casa, o Atlético promete força total neste domingo para assumir a vice-liderança do Brasileirão. Com 32 pontos, o Galo está empatado com o rival, mas perde no número de vitórias, são oito vitórias, oito empates e duas derrotas. Este será o primeiro jogo do grupo mineiro após a demissão de Turco Mohamed, enquanto a estreia de Cuca ainda não tem data.

O Corinthians, por outro lado, segue na vice-liderança do Brasileirão com 32 pontos também, mas com a vantagem no número de vitórias com nove, cinco empates e quatro derrotas. O time de Vitor Pereira disputa três competições na temporada e por isso tenta se equilibrar para continuar na busca pela liderança diante do seu rival Palmeiras. Na última rodada, venceu o Coritiba dentro de casa.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje ao vivo

O jogo do Atlético MG x Corinthians hoje ao vivo vai passar noPremiere e serviço de streaming Globo Play, às 18h (Horário de Brasília), neste domingo pelo Brasileirão.

Sem transmissão pelo canal aberto, o torcedor só pode acompanhar o futebol neste domingo através do Premiere, canal disponível em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view está presente em todos os estados do Brasil por valor extra na mensalidade.

Online, o jogo do Corinthians hoje ao vivo pode ser assistido na plataforma do Globo Play, disponível para celular, tablet, computador e smart TV.

Cássio joga hoje no Corinthians?

O goleiro Cássio não vai jogar hoje contra o Atlético Mineiro no Brasileirão. De acordo com o portal Meu Timão, o arqueiro não viajou para Belo Horizonte com o restante do grupo por problemas lombares, além de dores na panturrilha.

Com isso, o goleiro Carlos Miguel será o titular pelo Corinthians. Este será o primeiro jogo do profissional com a camisa do Timão. Ele foi contratado do Internacional na última temporada e tem 2.04m de altura, segundo o portal GE. Já Matheus Donelli, goleiro de 20 anos, deve ficar no banco.

O Corinthians também contava com o goleiro Ivan, mas ele participou da negociação envolvendo Yuri Alberto com o Zenit, transferido para o clube russo por um ano em empréstimo.

🚨O goleiro Carlos Miguel fará sua estreia pelo Corinthians diante do Atlético-MG neste domingo. — Marcelo Braga (@mabragatchelo) July 23, 2022

