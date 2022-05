Confira onde assistir e horário do jogo do Santos hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

No primeiro jogo, o Coritiba venceu o Santos por 1 a 0 jogando em no Estádio Couto Pereira; quem vencer nesta quinta-feira esta classificado para as oitavas

Que horas é o jogo do Santos hoje na Copa do Brasil e transmissão (12/5)

Que horas é o jogo do Santos hoje na Copa do Brasil e transmissão (12/5)

Valendo vaga para as oitavas de final na Copa do Brasil, as equipes de Santos e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira, 12 de maio, no Estádio Vila Belmiro, na cidade de Santos, pelo jogo de volta na terceira fase. Para não perder nenhum lance, saiba que horas é o jogo do Santos hoje ao vivo.

Que horas é o jogo do Santos hoje na Copa do Brasil?

O jogo do Santos hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília, direto do Estádio Vila Belmiro.

A transmissão será realizada a partir das nove e meia da noite pelo horário de Brasília. Entretanto, alguns estados do país tem fuso horário completamente diferente e, por isso, o torcedor que mora em estados como Acre, Roraima ou Rondônia deve ficar atento.

O Estádio Vila Belmiro, a casa do Peixe, vai receber o confronto da Copa do Brasil nesta quinta-feira. O espaço tem a capacidade para receber 16 mil torcedores, prometendo casa cheia sob o apoio dos torcedores santistas.

Onde assistir o jogo do Santos hoje?

Onde assistir o jogo do Santos hoje? O serviço de streaming Amazon Prime Video transmite o jogo do Santos e Coritiba hoje, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O serviço de streaming está disponível somente por assinatura em todo o país. Isso significa que apenas assinantes é quem tem a possibilidade de acompanhar ao vivo o jogo da Copa do Brasil.

Quem já é assinante pode assistir através do celular, computador, tablets ou até na smart TV. Mas para aquele torcedor que gostaria de tornar-se membro, basta acessar o site do Prime (www.primevideo.com), escolher a opção de testagem gratuita por 30 dias e, então, curtir ao máximo.

Após os 30 dias, o valor de R$9,90 por mês será cobrado.

É DIA DE SANTOS NO ALÇAPÃO E VALE VAGA NAS OITAVAS! ⚪⚫ pic.twitter.com/NAZO4wdCqS — Santos FC (@SantosFC) May 12, 2022

Santos x Coritiba palpites

No primeiro confronto, o Coritiba levou a melhor com apenas um gol no placar, 1 x 0. Jogando em casa, o Coxa fez questão de colocar a sua torcida em peso para apoiar 100% o time do começo ao fim.

Porém, no jogo desta quinta-feira, é a torcida do Peixe quem estará presente para torcer e cantar. Por isso, o embate na Copa do Brasil promete ser equilibrado, com o jogo completamente aberto para os dois lados.

Não há favorito, já que os dois lados podem surpreender o próprio torcedor.