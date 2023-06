Que horas é o sorteio da Copa do Brasil nas quartas de final 2023

A CBF realiza o sorteio da Copa do Brasil para as quartas de final nesta terça-feira, 06/06, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, às 13h (Horário de Brasília). Oito equipes participam do sorteio que define os quatro confrontos na competição de futebol. Os jogos das quartas de final serão disputados entre 05 até 13 de julho, em ida e volta.

Horário e onde assistir sorteio da Copa do Brasil 2023

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será nesta terça-feira, 5 de junho, a partir da 1 hora da tarde, com transmissão ao vivo no canal SporTV e Youtube da CBF. Nenhuma emissora da TV aberta exibe o sorteio.

Sintonize o canal na televisão paga para assistir do conforto do seu sofá em qualquer estado do Brasil. Para ver de graça a CBF TV disponibiliza a transmissão na plataforma de vídeos Youtube. Dá para acessar no computador ou aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Participam do sorteio os times brasileiros: Grêmio, Corinthians, América Mineiro, Flamengo, São Paulo, Athletico PR, Bahia e Palmeiras.

Os nomes destes clubes são colocados dentro de bolinhas e aí depositadas em um mesmo pote. O apresentador sorteia uma bolinha por vez, formando assim os quatro jogos. Não há regras, ou seja, times do mesmo estado poderão se enfrentar. O chaveamento até a final será formado, onde o nome que sair primeiro fica sempre à esquerda e o segundo para a direita.

Assim que os quatro jogos se formarem, a CBF realizará um sorteio para definir o mando de campo. São dez bolinhas, de 1 até 10, onde se a bola for ímpar altera o mando de campo. O objetivo é evitar que times da mesma cidade joguem no mesmo dia.

Premiação das quartas de final para semifinal

Os times que se classificaram das oitavas para as quartas de final faturaram R$ 4,3 milhões como premiação da CBF na temporada. Os valores sofrem alterações em cada nova fase.

Já os classificados das quartas para a semifinal terão a premiação de R$ 9 milhões. Os números são transferidos para os clubes assim que a rodada termina, funcionando como uma espécie de recompensa.

Confira todos os valores da premiação da Copa do Brasil na temporada 2023:

Primeira fase: R$ 1,4 milhão (grupo I), R$ 1,25 milhão (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III)

Segunda fase: R$ 1,7 milhão (grupo I), R$ 1,4 milhão (grupo II) e R$ 900 mil (grupo III)

Terceira fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

