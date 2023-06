Quanto custa a camisa comemorativa Palmeiras 1993?

Os torcedores já podem preparar o bolso para a camisa comemorativa Palmeiras de 1993. O ano de 2023 marca os 30 anos da conquista do Paulistão – após um tabu de 17 anos na história do Alviverde. Os modelos custam de 249,99 a 279,99 e já estão disponíveis no site do clube.

O clube divulgou as imagens das peças, que são quase uma réplica do uniforme usado em 1993: na cor verde, com gola e listras brancas. Não há o nome de patrocinador.

Camisa comemorativa do Palmeiras do Paulistão de 1993

O ano de 1993 é um marco na história do Palmeiras. Naquele ano, o clube conquistou o Paulistão após 17 anos sem o troféu, e ainda venceu em cima do Corinthians, com uma goleada de 4 x 0. Foi o início da chamada “Era Parmalat”.

O técnico do Palestra Itália era o Vanderlei Luxemburgo e tinha um elenco quase imbatível com Sérgio; Mazinho, Antônio Carlos, Tonhão e Roberto Carlos; César Sampaio, Daniel Frasson, Edílson (Jean Carlo) e Zinho; Edmundo e Evair (Alexandre Rosa).

A vítima na quebra do tabu foi justamente o Corinthians, que também trazia os craques: Ronaldo; Leandro Silva, Marcelo Djian, Henrique e Ricardo; Ezequiel, Marcelinho Paulista e Neto; Paulo Sérgio, Adil (Tupãzinho) (Wilson) e Viola.

Apesar de ficar quase duas décadas sem ganhar o estadual, hoje o Palmeiras é vice-líder em número de conquistas do Campeonato Paulista: são 25 títulos, cinco a menos que o Timão.

Por isso, a camisa dos 30 anos promete agradar os torcedores mais saudosos.