Confira onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil. Foto: Reprodução Alexandre Loureiro/CBF

Sorteio será realizado no Rio de Janeiro, na sede da CBF, nesta terça-feira

Que horas é o sorteio das oitavas da Copa do Brasil 2023 hoje

Que horas é o sorteio das oitavas da Copa do Brasil 2023 hoje

Copa do Brasil

Na tarde desta terça-feira, 02 de maio, vai acontecer o sorteio das oitavas da Copa do Brasil. A CBF definirá todos os oito confrontos da competição por sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a partir das 13h (Horário de Brasília). Dezesseis times disputam as oitavas de final.

Todas as informações dos confrontos como horários, locais, datas e regulamentos serão divulgados após o sorteio.

Que horas é e onde assistir o sorteio das oitavas da Copa do Brasil

O torcedor pode assistir o sorteio das oitavas da Copa do Brasil a partir da 1 da tarde no canal SporTV e na CBF TV pelo Youtube ou no site da entidade ao vivo.

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Rio de Janeiro, sede da CBF

Onde assistir: SporTV e CBF TV no Youtube

Como funciona o sorteio das oitavas da Copa do Brasil?

Para sortear os oito jogos das oitavas de final da Copa do Brasil todos os times são colocados no mesmo pote. Não há regras, o que significa que times do mesmo estado podem se enfrentar na etapa.

Os nomes dos 16 clubes são colocados dentro de "bolinhas" coloridas e aí depositadas no mesmo pote. O apresentador sorteia uma bolinha e vai definindo cada um dos confrontos das oitavas.

Assim que os oito confrontos estiverem definidos, um novo sorteio será realizado para formar o mando de campo.

Participam do sorteio as equipes de América Mineiro, Atlético Mineiro, Athletico Paranaense, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Sport.

Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil serão disputados entre as semanas de 17 de maio, confrontos de ida, e 31 do mesmo mês, a volta.

A CBF só vai divulgar a tabela completa das oitavas após o sorteio nesta terça-feira. Em caso de mudanças em datas a entidade irá informas as novas informações. Como manda a tradição, os jogos acontecem sempre às terças, quartas e quintas.

Leia também: Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil