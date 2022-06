Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje e horário da Copa do Brasil

Válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Rubro Negro enfrenta o Atlético Mineiro no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje, 22 de junho, será pela TV aberta em grande parte do Brasil.

Este é o primeiro jogo das oitavas de final na Copa do Brasil, ou seja, quem vencer garante a vantagem para o jogo de volta, marcado para o dia 13 de julho, quarta-feira, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Veja onde vai passar o jogo do Flamengo hoje ao vivo

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje é a Rede Globo, exceto para São Paulo e Paraná, que transmitirão jogo do Corinthians. O SporTV e Premiere (TV fechada) também transmitirão a partir ao vivo.

Portanto, se o torcedor estiver em SP ou no PR, Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje é no SporTV e Premiere, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. A programação vai ter a narração de Luiz Carlos Júnior com comentários de Henrique Fernandes e Pedrinho para todo o país. Se preferir, pode curtir de maneira online tanto pelo Premiere como no Globo Play ou Canais Globo.

O jogo do Flamengo hoje vai começar a partir das 21h30, horário de Brasília, diretamente do Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. O confronto vai começar a partir das nove e meia da noite. Entretanto, em alguns estados como Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Acre, o horário pode ser diferente.

Este é o primeiro duelo entre as equipes nas oitavas de final da Copa do Brasil. Quem vencer o jogo de hoje, chega para a volta com a vantagem, ou seja, quanto mais gols marcados nesta quarta, maior a diferença entre os dois.

O Estádio do Mineirão será o palco do confronto hoje. Com capacidade 62 mil torcedores, é um dos maiores estádios do Brasil. O espaço recebe shows, festas privadas e eventos esportivos como a Copa do Mundo em 2014. O Mineirão ficou marcado como o palco do 7 x 1 entre Brasil e Alemanha.

Atlético MG e Flamengo na Copa do Brasil

Escalação do Atlético MG: Everson; Mariano, Guilherme Arana, Junior Alonso, Nathan Silva; Allan, Otávio, Nacho; Vargard, Keno (Ademir) e Hulk. Zaracho e Jair são os desfalques do técnico Antonio Mohamed.

Escalação do Flamengo: Diego Alves (Hugo); Matheusinho, Rodrigo Caio, Filipe Luís, Pablo; Willian Arão, João Gomes, Andreas Pereira; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Bruno Henrique, com lesão confirmada, está fora do elenco rubro-negro até o fim da temporada. Já David Luiz segue fora, enquanto Fabrício é dúvida.

O Atlético venceu o Brasiliense na terceira fase com extrema facilidade, garantindo o seu lugar nas oitavas da Copa do Brasil. Após descobrir que enfrentaria o Rubro-Negro, a preocupação tomou conta do grupo mineiro, especialmente por ser um forte adversário. No entanto, pelo Brasileirão, o Galo venceu o Flamengo no fim de semana e, por isso, mantém a confiança de vencer novamente o rival hoje.

O Flamengo vai muito bem na Libertadores e também pela Copa do Brasil, depois de vencer o Altos nas duas partidas da terceira fase. No entanto, o grupo carioca ainda não se firmou na disputa do Brasileirão, ameaçado constantemente pela zona de rebaixamento. Ocupando a 14ª posição com apenas 15 pontos, o time comandado por Dorival Junior vem sofrendo para enfrentar os seus adversários com um futebol muito aquém do esperado.

