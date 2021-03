Coincidência? Cera? Juazeirense ‘faz de tudo’ para ganhar do Sport

O Juazeirense venceu o Sport por 3 a 2 em confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (10), Estádio Adauto Moraes, na Bahia. Entretanto, o resultado não foi o que chamou a atenção, mas sim os problemas no sistema de irrigação, sumiço da bola, queda de luz por duas vezes e a paralisação por mais de uma hora. Então, veja como foi a partida na Copa do Brasil.

Juazeirense e Sport pela Copa do Brasil tem de tudo

O apito soou em ponto às 19h15 no Estádio Adauto Moraes, na cidade de Juazeiro, Bahia, entre Juazeirense e Sport pela primeira fase, em jogo único, da Copa do Brasil. O primeiro tempo foi tranquilo, com Kesley abrindo placar em cobrança de falta, mas Ronaldo deixando tudo igual dez minutos depois em cobrança de pênalti.

Na segunda etapa, muita confusão. A Juazeirense conseguiu virar o placar em seu favor e sair na frente para ter a classificação com Clébson de cabeça e Dedé aos 20 minutos. Então, o primeiro problema apareceu. Três minutos depois, o sistema de irrigação no campo foi ligado acidentalmente e acabou dando um banho nos jogadores.

- PUBLICIDADE 1-

Na metade da partida, mais uma vez o sistema de irrigação foi ligado automaticamente e, como se não bastasse, a bola sumiu.

Próximo do finalzinho de jogo, foi aí que tudo piorou. Aos 48 minutos de jogo, com onze minutos de acréscimos dado pela arbitragem, parte dos refletores se apagaram e o jogo foi paralisado. Depois de 25 minutos de paralisação, os refletores voltaram a ligar e a bola voltou a rolar.

Mas, com apenas dois minutos de bola rolando, parte dos refletores se apagaram novamente e mais uma vez o jogo foi paralisado. Com quase quinze minutos de espera, a bola também tornou-se outro problema mesmo com a iluminação retornando aos poucos, sem que os jogadores pudessem recomeçar.

- PUBLICIDADE 2-

Então, com uma hora e quinze minutos de paralisação, muita conversa entre o quarteto de árbitro e os jogadores do Sport se recusando a entrar em campo com as luzes apagadas, o juiz decidiu terminar a partida.

Com a vitória do Juazeirense sob o apito final e a classificação garantida, o TDJ, Tribunal de Justiça Desportiva, resolve o caso entre as duas equipes. O Sport, por outro lado, deve recorrer do placar e reverter a situação.

Veja os melhores memes do jogo

Com o problema nos refletores no finalzinho da partida entre Juazeirense e Sport na Copa do Brasil, a internet não deixou passar a oportunidade de brincar com o momento e encher as redes sociais de memes sobre a situação. Assim, confira alguns dos melhores posts feitos no Twitter.

- PUBLICIDADE 3..-

“O problema dessa falta de energia, foi que houve um problema no transformador, mas os funcionários da Juazeirense já estão correndo pra resolver esse problema” Funcionários da Juazeirense: pic.twitter.com/SGBxxe2nFI — Leão da Ilha (@Leaodailha87) March 11, 2021

Juazeirense x Sport, Copa do Brasil: – Sistema de irrigação ligado durante a partida; – Bolas sumiram; – Gandulas desapareceram; – SAMU em campo; – 11 minutos de acréscimo; – Banco de reservas gritando: “11 minutos é meu p@*” – Queda de energia. A partida ainda ñ acabou. pic.twitter.com/qXtIQcThO4 — Lucas Sales (@lucas1sn) March 11, 2021

- PUBLICIDADE 4.-

Na próxima.. Marca o jogo para às 16h. Resolvido! — JuazeirenseNet (@JuazeirenseNet) March 11, 2021

Qual é o salário do Neymar? Saiba quanto o craque ganha por mês