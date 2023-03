Onde vai passar o jogo do Sport x ABC hoje na Copa do Nordeste (29/03)

Onde vai passar o jogo do Sport x ABC hoje na Copa do Nordeste (29/03)

Vale vaga na grande final da Copa do Nordeste! Na noite desta quarta-feira, Sport e ABC disputam em partida única a semifinal da competição, na Ilha do Retiro, em Recife. A bola vai rolar no jogo do Sport hoje às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Em jogo único, quem vencer garante a vaga na grande final da Copa do Nordeste. Em caso de empate, a disputa de pênaltis vai definir quem segue para a decisão ao título.

Como assistir o jogo do Sport hoje na TV?

O jogo do Sport hoje vai passar no SBT e pay-per-view Nosso Futebol, disponível ao vivo por todo o Brasil. O torcedor tem dois canais diferentes para acompanhar a decisão da Copa do Nordeste.

Na TV aberta, o SBT vai transmitir o jogo entre Sport e ABC para os estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte ao vivo e de graça. O torcedor só precisa sintonizar e curtir do conforto do seu sofá.

Outra opção é o pay-per-view Nosso Futebol, disponível entre as operadoras da Sky, Claro e DirecTV GO. Os pacotes de canais estão à venda por valores avulsos na mensalidade.

Assistir Sport x ABC online hoje

Para quem gosta de assistir tudo pelo celular, existem duas opções: o site do SBT (sbt.com.br), os serviços de streaming NOW, DirecTV GO e Sky Play e o OneFootball, plataformas das operadoras em que aparecem o PPV do Nosso Futebol.

Moradores de RN, PB e PE podem acompanhar a retransmissão do SBT no site da emissora de graça. Já os assinantes do pay-per-view Nosso Futebol tem a oportunidade de assistir nas plataformas, caso tenham o pacote na programação. É de graça e não precisa pagar nenhum valor adicional por isso.

No OneFootball é possível comprar o jogo de maneira avulsa.

Adversário na final da Copa do Nordeste

O vencedor entre Sport e CRB vai enfrentar na final o Fortaleza ou o Ceará. Tudo vai depender dos resultados na semifinal em ambos os lados.

A Copa do Nordeste é uma competição de futebol com times da região Nordeste do Brasil, sob o principal objetivo de dar maior visibilidade para os clubes. Os times menores disputam a Pré-Copa do Nordeste, torneio que dá quatro vagas para a fase de grupos da competição titular.

A fase de grupos - ou a primeira fase - é o primeiro desafio dos times. Os quatro primeiros de cada chave avançam para as quartas de final, depois a semifinal e a final, única etapa jogada em dois confrontos.

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Sport e ABC nesta quarta-feira vai ser Denis da Silva Ribeiro Serafim, do Alagoas. A escala de arbitragem da semifinal na Copa do Nordeste foi definida pela CBF.

Os assistentes vão ser Brigida Cirilo Ferreira e Rondinelle dos Santos Tavares, enquanto o VAR, árbitro de vídeo, terá como responsável José Ricardo Vasconcellos Laranjeira.

O quarto árbitro vai ser Tiago Nascimento dos Santos e o quinto Karla Renata Cavalcanti

Prováveis escalações

Sport: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fabinho, Jorginho; Labandeira, Vagner Love e Luciano Juba.

ABC: Simão; Alemão, Afonso, Richardson, Márcio Azevedo; Walfrido, Welligton Reis, Raphael Luz; Maycon Douglas, Felipe Garcia e Fábio Lima.

Leia também:

Resultado do sorteio da Libertadores dos grupos