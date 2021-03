Qual é o salário do Neymar? Saiba quanto o craque ganha por mês

Não há dúvidas de que Neymar é um dos maiores jogadores brasileiros na atualidade, tanto dentro de campo, apresentando um futebol fenomenal, e também fora dele. Em 2017, quando transferiu-se ao Paris Saint-Germain, o brasileiro movimentou milhões e garantiu em seu contrato uma bagatela na conta por mês. Então, qual é o salário do Neymar?

Com 29 anos, nascido em São Paulo, Neymar já conquistou Champions League, Mundial de Clubes, Campeonato Espanhol e Francês, Medalha Olímpica, Libertadores, Copa das Confederações e muito mais. Garoto da Vila, o atacante começou nas categorias de base do Santos, até chegar ao profissional em 2009. Não demorou para cair nas graças dos torcedores, principalmente pelo seu futebol arte. Ao todo, foram 134 jogos com setenta gols, além de trazer Libertadores, Copa do Brasil, Recopa,

Em 2013, então, chegou ao Barcelona para jogar com Lionel Messi e Luis Suárez, formando o trio MSN, imbatível no futebol europeu. Em sua passagem, vestiu a camisa em 186 jogos e marcando cento e cinco gols, além de uma Champions League, Copa do Rei, Supertaça da Espanha, Campeonatos Espanhóis, Mundial de Clubes e Supertaça da UEFA.

Então, em 2017, surpreendeu o mundo do futebol ao transferir-se para o Paris Saint-Germain. Assim, são 103 jogos com oitenta e três gols marcados pelo clube francês, com Campeonato Francês, Copa da França, Taça da Liga da França e Supertaça da França. Na temporada de 2020, alcançou a final da Champions, mas foi derrotado pelo Bayern de Munique.

- PUBLICIDADE 1-

Quanto Neymar ganha por mês?

Segundo a página da Forbes, o brasileiro possui o salário de 70,5 milhões de dólares ao ano. Por mês, os valores podem ser vistos de outra forma. De acordo com o jornal L’Equipe, o brasileiro recebe 3,06 milhões de euros brutos por mês, ou seja, é o jogador mais bem pago do Campeonato Francês. Isso equivale a R$ 14 milhões por mês.

Além disso, ele ganha 5 euros por segundo, 311 euros por minuto e, por fim, 18.660 euros por hora, segundo o jornal. Mbappe e Thiago Silva vem logo atrás, com valores menores mas também muito expressivos. Na publicação, o L’Equipe também mostra que Neymar ganha quase 100 vezes mais que o salário comum de um jogador do Campeonato Francês, que é de 35 mil euros.

- PUBLICIDADE 2-

Além disso, a revista Forbes divulgou a lista dos esportistas mais bem pagos do mundo em 2020. Neymar apareceu em 4º, atrás somente de Roger Federer, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Patrocínios e marcas envolvidas com Neymar

O nome e a imagem de Neymar também funcionam como uma marca. Empresas em diferentes ramos buscam se vincular com o jogador para propagandas, patrocínios, peças publicitárias e muito mais. Na lista, aparecem nomes como Beats, Diesel, Triller, Red Bull, Gillette, Superdry, Poker Stars e Eletronic Arts. Valores não são revelados de acordo com a revista Forbes.

Em setembro de 2020, Neymar participou de uma troca bilionária. O jogador trocou a Nike, empresa que o patrocinava desde as categorias de base do Santos, pela Puma, marca responsável pelos uniformes do PSG.

- PUBLICIDADE 3..-

Ações sociais que Neymar realiza

Nem só de valores exuberantes, festas, ostentações e propagandas vive Neymar. O atacante também realiza ações sociais. A principal delas é o Instituto Neymar Jr, em Praia Grande, no estado de São Paulo. A entidade, idealizada em 2010 e inaugurada em 2014, tem como principal objetio acolher crianças, adolescentes e familiares em situação de vulnerabilidade social com atividades ligadas ao esporte e cultura.

- PUBLICIDADE 4.-

História do PSG: como o clube francês alcançou o topo