Quem está na final da Copa do Brasil 2022: Fla x Cor

Quem está na final da copa do Brasil em 2022 é Corinthians e Flamengo! O elenco alvinegro venceu o Fluminense na semifinal, enquanto o Rubro-Negro derrotou o São Paulo na disputa para confirmar a presença na grande decisão da temporada.

O campeão vai levar o título de melhor equipe da competição, a taça e R$ 60 milhões.

Quem o Corinthians vai enfrentar na final da Copa do Brasil 2022 vai ser o Flamengo. Os dois venceram seus jogos da semifinal e agora vão disputar o título mais importante do futebol brasileiro, ao lado da premiação milionária entregue pela CBF.

Depois de treze anos na fila de espera, o Corinthians está de volta para disputar a final da Copa do Brasil! Com três títulos conquistados e seis vezes finalista, o Timão vem com tudo para buscar o quarto troféu e o valor milionário para os seus cofres. A última disputa aconteceu em 2009, derrotado pelo Internacional.

Para chegar até aqui, o Corinthians estreou na terceira fase diante da Portuguesa, do Rio de Janeiro. O agregado em 3 a 1 garantiu ao clube a classificação. Nas oitavas de final passou pelo Santos em 4 a 1 e, por fim, nas quartas de final venceu o Atlético Goianiense pelo placar agregado de 3 a 4.

Na semifinal, o Corinthians venceu o Fluminense por 5 a 2 e, por isso, carimba o seu passaporte até a final da Copa do Brasil em 2022.

Quando vai ser a final da Copa do Brasil?

A final da Copa do Brasil está marcada para os dias 12 e 19 de outubro de 2022, ambas quartas-feiras, disputada no sistema de ida e volta. Os horários ainda não foram definidos pela CBF, assim como as sedes das partidas.

A CBF vai realizar o sorteio de mando de campo para decidir quem irá jogar a partida de volta em casa. Ainda a ser marcado pela entidade, o sorteio funciona da seguinte maneira: cinco emblemas do Flamengo e cinco emblemas do Corinthians são colocados dentro de bolinhas e depois depositadas em um mesmo pote.

Dessa maneira, o emblema que o apresentador sortear irá decidir a final da Copa do Brasil em casa. É sempre favorável ao time decidir em casa, já que contará com a força da torcida.

Não tem gol fora de casa na final da Copa do Brasil. Em caso de empate, a disputa de pênaltis é que vai definir o campeão da temporada.

12 de outubro de 2022 (jogo de ida)

Quarta-feira, com horário a ser definido, no Estádio do Maracanã ou Neo Química Arena

19 de outubro de 2022 (jogo de volta)

Quarta-feira, com horário a ser definido, no Estádio do Maracanã ou Neo Química Arena

Qual é a premiação da Copa do Brasil em 2022?

O campeão da Copa do Brasil leva para casa a taça, as medalhas douradas entregues aos jogadores, o título da temporada e a premiação de R$ 60 milhões.

Enquanto isso, o vice-campeão embolsará R$ 25 milhões e as medalhas de prata, entregues na cerimônia.

Toda a premiação da Copa do Brasil é entregue pela CBF, organizadora do evento. Em cada nova fase que o time avança, garante um novo valor. Isso é, se o elenco se classifica das oitavas para as quartas de final, ele vai embolsar x valor. Depois, se passa das quartas para a semifinal, um valor ainda maior. Toda a premiação é definida pela CBF logo no início da temporada.

Esses valores atribuídos podem ser utilizados pela diretoria do clube para ajudar em reforços, melhorias no estádio, contratações e até mesmo pagamentos em caso de crises.

Maiores campeões da Copa do Brasil

Dezesseis clubes já venceram a Copa do Brasil. O maior campeão é o Cruzeiro, com seis títulos nos anos de 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018. Em segundo vem o Grêmio com 5 títulos e depois o Palmeiras, com 4 troféus conquistados.

O Atlético Mineiro é o atual campeão depois que venceu o Athletico PR em 2021. Já São Paulo, Coritiba, América-MG, Botafogo e Bahia são alguns dos clubes que nunca venceram a Copa do Brasil.

Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

Corinthians – 3 títulos (1995, 2002 e 2009)

Flamengo – 3 títulos (1990, 2006 e 2013)

Atlético-MG – 2 títulos (2014 e 2021)

Athletico-PR – 1 título (2019)

Internacional – 1 título (1992)

Criciúma – 1 título (1991)

Fluminense – 1 título (2007)

Sport – 1 título (2008)

Santos – 1 título (2010)

Juventude – 1 título (1999)

Santo André – 1 título (2004)

Paulista – 1 título (2005)

Vasco – 1 título (2011)

