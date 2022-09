O Flamengo está na final da Copa do Brasil 2022! Na semifinal, o Rubro-Negro venceu o São Paulo por 4 a 1 no agregado, e por isso segue com o passaporte carimbado até a grande decisão da temporada. Agora, o torcedor quer saber quem o Flamengo vai enfrentar na final da Copa do Brasil?

Flamengo x Fluminense na final da Copa do Brasil

Quem o Flamengo vai enfrentar na final da Copa do Brasil 2022 vai ser o Fluminense ou Corinthians. A decisão da outra semifinal sai amanhã, a partir das 20h (Horário de Brasília), na Neo Química Arena, na capital paulista.

Depois de cinco anos na fila de espera, o Flamengo está classificado para disputar a final da Copa do Brasil! Três vezes campeão, o Rubro-Negro disputou pela última vez a final em 2017, derrotado pelo Cruzeiro nos pênaltis.

Para chegar até aqui, o Flamengo estreou diante do Altos na terceira fase da Copa do Brasil. Com agregado em 4 a 1, carimbou o passaporte até as oitavas de final. Depois, venceu o Atlético Mineiro de virada por 3 a 2, garantindo a vantagem na partida de volta.

Nas quartas de final, enfrentou o Athletico PR e, por 1 a 0 pelo jogo de volta, classificou-se até a última etapa, a semifinal. Daí, contra o São Paulo, o Rubro-Negro venceu com extrema facilidade o tricolor por 4 a 1 no placar agregado.

Confira o chaveamento completo das fases finais e decisivas na Copa do Brasil, que resultaram nos dois finalistas da temporada.

OITAVAS DE FINAL:

Athletico PR 4 x 2 Bahia

Cruzeiro 1 x 5 Fluminense

Goiás 0 x 3 Atlético GO

Ceará 1 x 2 Fortaleza

Flamengo 3 x 2 Atlético MG

Santos 1 x 4 Corinthians

Palmeiras 2 x 2 São Paulo

Botafogo 0 x 5 América MG

QUARTAS DE FINAL

Atlético GO 3 x 4 Corinthians

Fortaleza 2 x 3 Fluminense

Flamengo 1 x 0 Athletico PR

América MG 2 x 3 São Paulo

SEMIFINAL:

Corinthians x Fluminense

Flamengo 4 x 1 São Paulo

FINAL:

Flamengo x Corinthians ou Fluminense

Data da final da Copa do Brasil

A final da Copa do Brasil é disputada em dois jogos, ida e volta. Na edição de 2022, as partidas estão marcadas para os dias 12 e 19 de outubro, ambas quartas-feiras, com horário a ser definido pela CBF.

Com os dois finalistas definidos, a entidade deverá divulgar a confirmação dos horários para ambas as partidas, assim como a data do sorteio dos mandos de campo.

Isso mesmo o que você leu, torcedor. Como a final da Copa do Brasil é disputada em duas partidas, a CBF realiza um pequeno sorteio para determinar quem decide em casa a volta. Cinco emblemas do time A e cinco do time B são colocados dentro de bolinhas verdes.

Depois, as bolinhas são depositadas em um mesmo pote onde o apresentador do evento da CBF sorteará uma bolinha e, qual escudo aparecer, o elenco decidirá em casa.

Lembre-se torcedor, não tem gol fora de casa na final da Copa do Brasil. Em caso de empate, a disputa de pênaltis definirá o grande campeão da temporada.

Premiação da Copa do Brasil

Não é apenas a taça e o título de campeão que o clube vencedor da Copa do Brasil leva para a casa! O campeão vai embolsar a premiação de R$ 60 milhões. Já o vice-campeão vai ganhar R$ 25 milhões.

A CBF, responsável pela organização do evento, distribui diferentes valores aos times cada vez que eles avançam de fase, desde a primeira até a semifinal da competição. Os valores são altos, e servem para compensar o esforço de cada um dos elencos dentro e fora de campo.

Esses valores atribuídos podem ser utilizados pela diretoria do clube para ajudar em reforços, melhorias no estádio, contratações e até mesmo pagamentos em caso de crises.

