Pelas oitavas, quem o Flamengo pega na Copa do Brasil 2023?

A CBF definiu através de sorteio nesta terça-feira, 02 de maio, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil na temporada. O atual campeão Flamengo já sabe quem vai enfrentar na competição depois de golear o Maringá e carimbar o seu passaporte.

Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil

O Flamengo vai enfrentar o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogos de ida estão agendados para as semanas de 17 de maio, ida, e a volta para a semana de 31 do mesmo mês.

O mando de campo do primeiro jogo é do Fluminense, enquanto a volta é do Flamengo. O clássico carioca é um dos maiores do futebol brasileiro, além da rivalidade acirrada entre as duas torcidas.

Este ano, o Fluminense derrotou o Flamengo na final da Taça Guanabara e no Campeonato Carioca.

PRIMEIRO JOGO DAS OITAVAS

Fluminense x Flamengo

Estádio do Maracanã

SEGUNDO JOGO DAS OITAVAS

Flamengo x Fluminense

Estádio do Maracanã

O MENGÃO vai enfrentar o Fluminense nas oitavas de final da @CopaDoBrasilCBF! #VamosFlamengo pic.twitter.com/zMGVQfrRMl — Flamengo (@Flamengo) May 2, 2023

Caminho do Flamengo

O Flamengo estreou na terceira fase da Copa do Brasil por ser o atual campeão. No primeiro jogo, no Paraná, o Maringá ganhou por 2 a 0.

O treinador Vítor Pereira havia deixado o comando do clube após a extensa lista de derrotas em finais do início da temporada. Na volta, entretanto, o Rubro-Negro goleou por 8 a 2, no Maracanã, com o técnico Jorge Sampaoli.

O time é o atual campeão da Copa do Brasil. Na temporada passada ganhou do Corinthians nos pênaltis. Por isso, só entra a partir da terceira fase.

