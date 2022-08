Foi de virada, mas o Tricolor buscou a classificação para a semifinal da Copa do Brasil! Nesta quarta-feira, 17 de agosto, o tricolor carioca empatou com o Fortaleza por 2 x 2, mas por ter a vantagem do primeiro jogo conseguiu avançar até a próxima fase. Agora, o torcedor quer saber quem o Fluminense vai enfrentar na semifinal da Copa do Brasil 2022.

+ Tem gol fora na Copa do Brasil? Entenda a regra do campeonato

Como será a semifinal da Copa do Brasil

Quem o Fluminense vai enfrentar na semifinal da Copa do Brasil vai ser o Corinthians ou Atlético GO. Os times disputam a partida de volta nesta quarta-feira, 17 de agosto, às 21h30, na Neo Química Arena, capital paulista.

A classificação foi difícil de conseguir, mas o Fluminense fez por merecer e conquistou o seu carimbo no passaporte até a próxima fase da competição. Jogando no Maracanã, o elenco carioca saiu perdendo para o Fortaleza com gols de Nino, contra, e Romero no primeiro tempo. No segundo, a virada veio com gols de Ganso e Cano.

Para chegar até aqui, a equipe teve de passar por um longo caminho. Estreando na terceira fase, bateu o Vila Nova no primeiro confronto por 3 x 2, enquanto na volta ganhou por 2 x 0. Nas oitavas de final, ganhou do Cruzeiro por 5 x 1 no agregado, o que garantiu ao clube tricolor a classificação.

A semifinal será disputada em 24 de agosto e 14 de setembro, jogos de ida e volta.

QUARTAS DE FINAL:

Atlético GO x Corinthians

Fortaleza 2 x 3 Fluminense

São Paulo x América MG

Flamengo x Athletico PR

SEMIFINAL:

Atlético GO ou Corinthians X Fluminense

São Paulo ou América X Flamengo ou Athletico PR

Quanto o Fluminense ganha na premiação da semifinal?

Por ter se classificado para a semifinal, o Fluminense vai embolsar R$ 8 milhões em premiação. O valor é distribuído pela própria CBF como forma de recompensa.

A Copa do Brasil é a competição mais democrática do futebol no país. Em cada nova etapa que o time avança na competição, ele embolsa um novo valor. Esse número é consideravelmente maior em cada nova fase que o time se classifica.

Além disso, é certo dizer que times que jogam desde a primeira fase a Copa do Brasil ganham maior valor do que os que entram apenas na terceira.