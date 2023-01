Equipes disputam a segunda rodada do Campeonato Carioca nesta terça-feira, 17 de janeiro, com transmissão ao vivo

Onde assistir jogo do Fluminense x Nova Iguaçu no Carioca 2023

Após estrear com vitória no fim de semana, o Fluminense vai buscar mais um triunfo nesta terça-feira pelo Campeonato Carioca. Válido pela segunda rodada, o jogo do Fluminense hoje vai começar às 21h10 (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. Confira onde assistir ao vivo a partida.

Onde vai passar jogo do Fluminense hoje ao vivo

O jogo do Fluminense hoje no Campeonato Carioca vai passar na BAND e BandSports às 21h10.

Disponível na TV aberta para todo o estado do Rio de Janeiro, a partida contará com a transmissão da BAND, canal aberto para todo o público. O torcedor só precisa sintonizar para curtir.

Outra opção é o BandSports, canal disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO. Aqui, somente assinantes da TV paga é que podem acompanhar.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão assistir a partida a partir das 20h10, no seu horário local.

Como assistir jogo do Fluminense hoje online?

O torcedor também tem a opção de assistir o jogo do Fluminense hoje no site da BAND, disponível de graça para todos os cariocas.

A partida será a retransmissão das imagens do canal da BAND, disponível de maneira gratuita. É só sintonizar o site, se inscrever com email e senha e logar para ter acesso à programação ao vivo.

Horário: 21h10 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã

Onde assistir: BAND e BandSports

LEIA: Quais são os critério de desempate do Paulistão 2023

Como estão as equipes na temporada

Na rodada de estreia no Campeonato Carioca, o Fluminense venceu o Resende fora de casa. Com o resultado de três pontos, subiu para a segunda colocação da tabela, atrás apenas do Flamengo que tem um jogo a mais na competição. Isso significa que se vencer hoje, assume a liderança provisoriamente.

Escalação do Fluminense: Vitor; Guga, David Braz, Vitor Mendes, Jorge; Felipe Lima, Lima, Michel Araújo; Keno, Marrony e Alan.

Do outro lado, o Nova Iguaçu vem na sétima posição da tabela com apenas 1 ponto marcado, já que empatou com o Volta Redonda dentro de casa, logo na estreia da temporada nova. O time promete brigar durante os 90 minutos pelos três pontos na competição.

Escalação do Nova Iguaçu: Max; Léo Fernandes, Michel, Gabriel Pinheiro, Márcio; Igor Fraga, Marquinhos, Ícaro; Andrey, Luã e Nathan.

Árbitro do jogo de hoje

O árbitro do jogo do Fluminense hoje vai ser Felipe da Silva Gonçalves Paludo pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Os assistentes vão ser Wallace Muller Barros Santos e Fabiano Nobrega Pitta.

A escala de arbitragem foi divulgada pela FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Jogos da segunda rodada do Campeonato Carioca

Confira a programação de jogos nesta semana durante a segunda rodada do Campeonato Carioca em 2o23.

21h10 - Fluminense x Nova Iguaçu

15h30 - Bangu x Resende (Quarta-feira, 18/01)

19h - Madureira x Flamengo (Quarta-feira, 18/01)

21h - Portuguesa x Boavista (Quarta-feira, 18/01)

19h30 - Volta Redonda x Botafogo (Quinta-feira 19/01)

21h10 - Audax x Vasco (Quinta-feira 19/01)

