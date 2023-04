Brasileirão 2023: clubes, regras e datas dos jogos do campeonato

Primeira divisão do Campeonato Brasileiro de futebol vai começar em abril de 2023, com vinte equipes das mais variadas regiões do país

Vai começar o Brasileirão 2023! Vinte equipes disputarão em pontos corridos a primeira divisão do futebol brasileiro entre abril e dezembro. O primeiro colocado será declarado o campeão, enquanto vagas para torneios internacionais serão distribuídas e os quatro últimos da tabela serão rebaixados para a segunda divisão.

No calendário do futebol, o Campeonato Brasileiro da Série A já tem data marcada para começar. Serão 38 rodadas em dois turnos, ou seja, cada equipe vai enfrentar o mesmo adversário dentro e depois fora de casa, organizado pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol.

Quando começa o Brasileirão 2023?

Para começar, você deve saber que o Campeonato Brasileiro de 2023 tem início marcado para o fim de semana entre 15, 16 e 17 de abril. Os jogos do Brasileirão sempre acontecem de sábado, domingo e segunda-feira, e durante o meio da semana entre a quarta e a quinta-feira.

São dez jogos por rodada divididos por três ou dois dias em horários alternados. Entretanto, pode acontecer da CBF desmarcar confrontos devido ao calendário da Libertadores, Copa do Brasil ou Sul-Americana.

Quais equipes vão jogar a Série A este ano?

Jogam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro as equipes de Palmeiras, atual campeão, Internacional, Fluminense, Flamengo, Corinthians, São Paulo, América MG, Athletico PR, Atlético MG, Botafogo, Fortaleza, Goiás, Coritiba, Cuiabá, Cruzeiro, Santos, RB Bragantino, Vasco, Grêmio e Bahia.

Subiram da segunda para a primeira divisão as equipes de Cruzeiro, campeão da Série B, e Vasco, Grêmio e Bahia. Cada um dos elencos conquistaram o acesso ao terminarem na parte de cima da tabela.

Por outro lado, foram rebaixados o Ceará, Atlético GO, Juventude e Avaí da primeira para a segunda divisão.

Times do Brasileirão 2023

Para ficar por dentro de como vem as equipes para a nova temporada do Campeonato Brasileiro da Série A, acompanhe o guia que o portal DCI preparou.

Palmeiras é o atual campeão

Na temporada passada, o Palmeiras conquistou o 11º título brasileiro. O alviverde conseguiu manter a liderança com folga após 38 rodadas, garantindo 81 pontos em 23 vitórias, 12 empates e três derrotas. Em uma nova etapa, o clube paulista promete manter o favoritismo em busca do décimo segundo troféu do Brasileirão.

O Palmeiras é finalista do Paulistão. Além do estadual e do torneio nacional, disputará também a Libertadores e a Copa do Brasil. Este ano, inclusive, foi campeão da Supercopa do Brasil ao derrotar o Flamengo em Brasília.

O técnico português Abel Ferreira permanece no comando. Já o elenco teve baixas, mas a diretoria só contratou um novo jogadores, algo bastante diferente para a "era Crefisa". Saíram Gustavo Scarpa, Danilo e Wesley, além de Jorge, emprestado ao Fluminense, e Artur, ex-Bragantino, chegou.

O Palmeiras vai, sim, brigar pelo título nacional. Mesmo sem contratações e a mudança na gestão, o Verdão mantém o seu futebol no mais alto nível, considerado por muitos torcedores rivais um dos melhores times brasileiros da atualidade.

América Mineiro em busca da Libertadores | Brasileirão 2023

Vagner Mancini continua no comando do Coelho. Na temporada passada, o América Mineiro brigou até a última rodada e conquistou pela primeira vez a vaga na Copa Sul-Americana. Este será o principal desafio do clube mineiro, equilibrar os compromissos durante o cheio calendário do futebol brasileiro.

O América terminou em 10º lugar na edição passada, com 53 pontos somados em 15 vitórias, oito empates e 15 derrotas. Como mandante foram nove triunfos, seis derrotas e quatro empates, desempenho mediano.

No Campeonato Mineiro deste ano, o América disputa a final com o Atlético Mineiro. Na Copa do Brasil, avançou para a terceira fase. Em 2023, chegaram para compor o elenco o goleiro Mateus Pasinato, os laterais Nino Paraíba e Nicolas, o zagueiro Wanderson e os atacantes Dadá Belmonte, Mateus Gonçalves e Mikael.

Em resumo, o time de Belo Horizonte não deve brigar pelo título brasileiro, mas pode surpreender diante de gigantes.

Vasco de volta à elite | Brasileirão 2023

Depois de dois longos anos amargando na Série B, o Vasco finalmente está de volta na elite do Brasileirão! O clube conseguiu o tão sonhado bilhete de acesso para ao terminar em quarto lugar da tabela na última temporada.

O Vasco tem um gigantesco legado na história do futebol. Este ano, o clube fará o impossível para se manter na elite do Campeonato Brasileiro e consequentemente brigar por vagas em torneios internacionais como a Libertadores ou a Copa Sul-Americana.

Maurício Barbieri é o técnico do Vasco. O início de temporada do clube não é dos melhores, visto que até fez uma boa campanha na Taça Guanabara, mas acabou eliminado pelo Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil se despediu na segunda fase após ser derrotado pelo ABC nos pênaltis.

O elenco do Vasco passou por uma reformulação. Além de Barbieri, chegaram os goleiros Léo Jardim e Ivan, os zagueiros Manuel Capasso, Léo Pelé e Robson Bambu. Os laterais Paulo Henrique, Pumita Rodríguez e Lucas Piton assinaram com o Gigante da Colina.

No meio de campo, os volantes Andrey Santos, Jair e Patrick de Lucca, o meia-atacante Orellano e para o ataque Pedro Raul são as contratações do clube carioca. Em 2023 o Vasco não é o favorito ao título, mas irá de fato concorrer por vagas na Libertadores na parte de cima da tabela.

Cruzeiro quer brigar por título

Foram três longos anos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro passou por maus bocados dentro e fora de campo, com problemas no financeiro, polêmico entre diretorias e contratações irregulares que o fizeram perder pontos na classificação.

Finalmente, a Raposa quatro vezes campeã do Brasil está de volta para o calendário titular do futebol. Sob o comando do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, ídolo da Seleção Brasileira, o clube conseguiu encontrar o seu caminho e desempenhar bom futebol. Para se despedir em grande estilo, ergue a taça da Série B do Brasileirão.

O Cruzeiro trouxe para o elenco o goleiro Anderson, os zagueiros Neris, Reynaldo, Luciano Castán, os laterais William, Marlon e Igor Formiga. Para o meio de campo, os volantes Ramiro, Walisson, Richard, Fernando Henrique, Matheus Jussa e o meia Nikão.

No ataque, assinaram com a equipe Mateus Vital, Rafael Bilu, Wesley e Matheus Davó e Gilberto. Além de jogadores contratados para compor o elenco cruzeirense, a diretoria de Ronaldo Fenômeno também fez a substituição do uruguaio Paulo Pezzolano para o português Pepa.

O início de temporada da Raposa está sendo bastante caótico. Isso porque foi eliminado pelo América na semifinal do Campeonato Mineiro, mas ainda tem o Brasileirão e a Copa do Brasil para jogar.

Ao que tudo indica, será difícil o Cruzeiro brigar pelo título brasileiro, mas no futebol nada é impossível. O time de Belo Horizonte tem como objetivo número um o de se manter na elite. Depois, traça como destaque a briga por competições internacionais e a taça em prata.

Flamengo promete brigar por título | Brasileirão 2023

A temporada passada foi perfeita para o Flamengo. O clube carioca conquistou a América com a taça da Libertadores pela terceira vez em sua história e venceu o Corinthians na final da Copa do Brasil, garantindo uma premiação milionária.

Este ano a história é bem diferente. Em três meses de trabalho sob o comando do técnico português Vitor Pereira, o time da Gávea não conseguiu bons resultados, pelo contrário, coleciona fracassos e eliminações. Na Supercopa do Brasil perdeu para o Palmeiras, no Mundial de Clubes ficou em terceiro lugar e na Recopa foi derrotado pelo Independiente del Valle.

Para fechar, perdeu o título da Taça Guanabara para o Fluminense. Para tentar reparar o erro, o clube tentará a glória do Campeonato Carioca novamente contra o próprio Tricolor. O Flamengo ainda irá disputar a Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileirão.

A primeira divisão do futebol brasileiro, justamente, será a chance do Rubro-Negro se redimir com o torcedor. A última conquista foi em 2020, sob o comando de Rogério Ceni.

Para esta temporada, a diretoria do Flamengo repatriou Gerson, que estava no Olympique de Marseille, e o goleiro Agustín Rossi, mas só poderá atuar em julho.

Atlético Mineiro quer o terceiro título brasileiro

Depois de 50 anos, o Atlético Mineiro finalmente conquistou o seu segundo título do Campeonato Brasileiro no futebol masculino. O clube, entretanto, fez uma temporada bem abaixo do esperado no ano passado e só conseguiu a vaga na Pré-Libertadores.

O início de 2023 tem sido bom para o Galo. O clube briga na final do Campeonato Mineiro, além de disputar também a Copa do Brasil e a fase de grupos da Libertadores após conquistar a vaga na etapa preliminar.

Primeiro, a diretoria substituiu Cuca por Eduardo Coudet. O argentino vem do Celta de Vigo, na Espanha, onde não conquistou títulos mas mostrou um belo trabalho no Campeonato Espanhol. Para compor o elenco, o Galo repatriou os zagueiros Bruno Fuchs e Maurício Lemos, os laterais Saravia e Paulo Henrique, os meias Edenilson, Igor Gomes e Patrick, além dos atacantes Paulinho e Hyoran.

O que esperar o Atlético Mineiro? O time pode, sim, brigar por título. Com Paulinho e Hulk no ataque, o elenco mineiro promete surpreender dentro de campo e ser um potente ataque. Os reforços foram justamente para compor o meio de campo e a linha de frente. Com isso, é certo que ao menos a vaga em competições o Atlético irá manter.

Corinthians pode fazer bonito no Brasileirão 2023?

A temporada passada foi bastante equilibrada para o Corinthians. Vitória em cima do Boca Juniors nos pênaltis pela Libertadores, final da Copa do Brasil contra o Flamengo e disputas na parte de cima do Brasileirão pelo título. O clube paulista não ganhou títulos, mas conseguiu a vaga na fase de grupos da Libertadores.

Por incrível que pareça, o Timão não fez grandes contratações. Trouxe de volta Romero, que atua como atacante, e o lateral Matheus Bidu, além do treinador Fernando Lázaro, para substituir Vitor Pereira, que decidiu trocar São Paulo pelo Rio de Janeiro.

No Paulistão foi eliminado pelo Ituano nos pênaltis mas ainda terá competições para brigar daqui para frente.

Mesmo sem grandes reforços, é certo que o Corinthians vai brigar na parte de cima da tabela. O último título brasileiro veio em 2017.

Fluminense é destaque na temporada | Brasileirão 2023

O Fluminense de Fernando Diniz já é um fenômeno no futebol brasileiro. Campeão da Taça Guanabara em 2023, o tricolor briga pelo título do Campeonato Carioca neste início de temporada.

No ano passado, para quem não se lembra, o Fluminense até chegou a ser cogitado como favorito à taça com Palmeiras e Internacional, mas tropeçou em algumas rodadas e viu o Verdão aumentar a vantagem. Terminou em terceiro lugar com 70 pontos, somados em 21 vitórias, sete empates e dez derrotas.

Este ano, o Tricolor do Rio de Janeiro vem mais preparado do que nunca para levantar o troféu com o apoio da sua torcida no Maracanã. A diretoria trouxe Lelê, atacante, Gabriel Pirani, meia, e Marcelo, lateral e ídolo do clube e também do Real Madrid.

Outros nomes em contratações foram os laterais Guga e Jorge, o zagueiro Vitor Mendes e o goleiro Vitor Eudes. O meia Lima e o atacante Keno também assinaram com o Flu.

Fortaleza rumo ao favoritismo | Brasileirão 2023

No ano passado o Fortaleza fechou a sua participação no Brasileirão em sétimo lugar com 55 pontos, conquistados em 15 vitórias, dez empates e 13 derrotas. Além do lugar na parte de cima da tabela, carimbou o passaporte para a fase preliminar da Libertadores, mas foi eliminado pelo Cerro Porteño e teve que se contentar com a vaga na Sul-Americana.

No Campeonato Cearense o Fortaleza está na final, além de disputar a semifinal da Copa do Nordeste. Com muito gás dentro de campo, o Leão do Ceará está pronto para buscar o seu lugar na força da região.

A diretoria do time mantém o trabalho de Juan Pablo Vojvoda, mas trouxe uma extensa lista de atletas. Os goleiros Mauricio Kozlinski e João Ricardo, o ex-jogador Yago Pikachu, além de Bruno Pacheco, Lucas Esteves, Pochettino, Dudu, Lucero, Calebe, o atacante Guilherme e Júnior Santos.

O Fortaleza vai conseguir parar grandes potencias como Palmeiras e Flamengo? Pode, sim, vencer os rivais em campo, mas a pergunta que fica é: pode concorrer ao título também com eles?

São Paulo quer brigar pela taça

Depois de uma equilibrada campanha no Paulistão, o São Paulo está 100% confiante para estrear no Brasileirão deste ano. Ainda sob o comando de Rogério Ceni, o Tricolor promete brigar na parte de cima da tabela. Mas o que é necessário ao clube para imperar na liderança?

Nos últimos anos o São Paulo apresentou muitos problemas tanto na defesa como no ataque, mesmo com jogadores estrelados em campo. A última conquista do time foi o Paulistão em 2021, com Hernán Crespo como técnico. Desde então o elenco acumula eliminações e resultados inexpressivos no Brasileirão.

Passaram pelo Tricolor Paulista nos últimos anos Hernanes, Miranda, Daniel Alves e Juanfran. Nenhum deles foi capaz de levar o plantel até a liderança ou ao título do campeonato nacional. Por isso, o técnico Rogério Ceni precisa estudar mais de perto o elenco e trabalhar nas principais dificuldades.

Para a temporada 2023, a diretoria trouxe o goleiro Rafael, o zagueiro Allan Franco, o volante Méndez, o meia Wellington Rato e os atacantes Caio Paulista, David, Marcos Paulo e Pedrinho. O time ainda jogará a fase de grupos da Sul-Americana e a terceira fase da Copa do Brasil.

Santos busca a recuperação no futebol | Brasileirão 2023

O início de temporada do Santos pode ser resumido em um adjetivo: caótico. O time da Baixada Santista brigou para não ser rebaixado no Paulistão em mais uma edição, conseguiu escapar mas ficou fora da briga nas quartas de final.

Odair Hellmann é o treinador do Peixe. O comandante assumiu o cargo no fim do ano passado e, desde então, o seu trabalho tem feito pontos de interrogação surgiram na cabeça do treinador. Não por dúvidas à qualidade e a técnica sobre o profissional que é, mas porque muitas vezes o resultado não vem em campo.

No Paulistão o time ganhou apenas três jogos, empatou cinco e perdeu quatro. Afastou o rebaixamento, mas não deixou os torcedores satisfeitos. Na Copa do Brasil, por outro lado, venceu a segunda fase e agora irá enfrentar o Botafogo de Ribeirão na terceira.

Para o restante da temporada, o presidente Andrés Rueda e a diretoria do Peixe repatriaram o goleiro Vladimir, trouxeram lateral direito João Lucas, zagueiro Messias, o volante Dodi e o atacante Mendoza. O Santos tem, sim, potencial e camisa pesada para brigar na parte de cima da classificação do Brasileirão afastar a maré de azar que o ronda.

Bahia de volta à elite

Um ano depois, o Bahia está de volta para a elite do futebol brasileiro. O clube terminou a Série B no ano passado em terceiro lugar com 62 pontos, somados em 17 vitórias, 11 empates e dez derrotas, atrás do Cruzeiro e do Grêmio.

O início de temporada do Tricolor Baiano mostrou um elenco bastante regular. Venceu Ba-Vi, chegou na final do Campeonato Baiano e tornou-se favorito ao título, mas foi eliminado na fase de grupos da Copa do Nordeste. Pela Copa do Brasil, entretanto, venceu o Jacuipense na primeira fase e o Camboriú na segunda, garantido na terceira.

O Bahia promete dar trabalho para os adversários e fazer um retorno triunfal na primeira divisão, mas não é o favorito ao título brasileiro.

Para compor o elenco tricolor, a diretoria trouxe o goleiro Marcos Felipe, os zagueiros, Marcos Victor, Kanu, David Duarte, Raul Gustavo, laterais Jhoanner Chávez e Cinho, os volantes Nicólas Acevedo e Yago Felipe e os meias Thaciano, Cauly Oliveira e Diego Rosa.

No ataque juntam-se Kayky, Biel, Everaldo, Arthur Sales, Luciano Juba e Ademir.

Com Suárez, o Grêmio pode ser favorito ao título | Brasileirão 2023

O Grêmio é responsável pela melhor contratação da temporada. Se você está por dentro das últimas notícias, com certeza sabe que estamos falando de Luis Suárez, o uruguaio que já disputou Copa do Mundo e vestiu as cores do Atlético de Madrid, Barcelona e Liverpool.

Depois de uma temporada no Nacional do Uruguai e a eliminação precoce e dolorosa na Copa do Catar com a sua seleção nacional, Suárez assinou contrato com o Tricolor de Porto Alegre. Já são 13 partidas e sete gols marcados.

O Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro deste ano é importante porque marca justamente o retorno um ano depois de cair para a segunda divisão do futebol. O desempenho do clube, entretanto, foi totalmente exemplar com a segunda posição, atrás do Cruzeiro com 65 pontos em 17 vitórias, 14 empates e sete derrotas.

A pergunta que fica é, com Suárez, o Grêmio pode ser campeão brasileiro em 2023? Sim, pode. Não somente por ter o uruguaio em campo - e também a participação inédita no jogo Cartola - mas pela performance entre as competições que disputa até aqui. Passou para a terceira fase da Copa do Brasil e está na final do Gauchão.

Além de Suárez, a diretoria não economizou e trouxe também os laterais Fábio, João Pedro e Reinaldo, o zagueiro Bruno Uvini, o volante Pepê, Carballo, os meias Vina, Cristaldo e Gustavinho e o atacante Everton Galdino.

Athletico PR pode ser a surpresa da temporada | Brasileirão 2023

Atual vice-campeão da Libertadores, o Athletico quer novamente ser o protagonista do futebol brasileiro. E para deixar claro, o Furacão tem sim potencial para isso.

O clube de Curitiba chega para jogar o Brasileirão como o finalista do Campeonato Paranaense, além de concorrente na Libertadores e terceira fase na Copa do Brasil. Para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, promete se dedicar inteiramente.

Paulo Turra assumiu o comando do Furacão em dezembro do ano passado. Ele permanece no clube com o seu digno trabalho que levou o elenco até a final do estadual. As novas contratações para o treinador poder utilizar nesta nova temporada são os laterais Madson e Fernando, o zagueiro Kaique Rocha e o atacante Luciano Arriagada.

Isso significa dizer que a diretoria não foi ao mercado muitas vezes, tratando de optar por pratas da casa, aqueles que já vestem a camisa. Mesmo assim, assegura com o seu desempenho mostrado até aqui que irá, sim, competir na parte de cima da tabela do Brasileirão.

Botafogo promete qualidade em campo

Finalista da Taça Rio e componente da terceira fase da Copa do Brasil e Sul Americana, o Botafogo joga a primeira divisão do Campeonato Brasileiro com a promessa de fazer uma temporada melhor do que a anterior. É claro que todo time quer ocupar a parte de cima da classificação, mas será que o Botafogo tem o necessário para isso?

No ano passado, o clube do Rio de Janeiro passou por bocados até ocupar a 11ª posição com 53 pontos, somados em 15 vitórias, oito empates e 15 derrotas. Não fez aquilo que se comprometeu a fazer perante a torcida, mas conseguiu ficar com a vaga na fase de grupos da Sul-Americana.

Este ano, o Glorioso terá que enfrentar pela frente um árduo trabalho se quiser chegar até as primeiras posições. O técnico português Luís Castro encontrou muitos problemas no elenco, desde o lado ofensivo até defensivo, e terá que resolve-los até as primeiras rodadas do torneio.

Mas ele não está sozinho. Para compor o time, a diretoria trouxe o lateral Leonardo Di Plácido, zagueiro Segovia, o volante Marlon Freitas, o meia Caio Vitor e os atacantes Carlos Alberto, Diego Abreu e Júnior Santos.

RB Bragantino pode alcançar a Libertadores este ano

O Bragantino está pronto para disputar mais uma edição do Campeonato Brasileiro na primeira divisão com muitas mudanças desde o elenco até o treinador. Isso porque Maurício Barbieri trocou o clube paulista pelo carioca Vasco, enquanto Pedro Caixinha, português de 52 anos, assume o Braga.

O time de Bragança Paulista perdeu Artur para o Palmeiras, mas ganhou os atacantes Eduardo Sasha, Thiago Borbas e Henry Mosquera, Juninho Capixaba, lateral, e o volante Matheus Fernandes.

Enquanto isso, a temporada do Bragantino terá também a fase de grupos da Copa Sul-Americana, enquanto o elenco foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. O clube do interior paulista bateu na trave para conquistar o seu espaço na Libertadores, mas este ano é o principal objetivo.

Goiás vai permanecer na elite?

Para mudar o rumo da sua história no Brasileirão e evitar um desastre assim como o da temporada passada, o Goiás trouxe muitos reforços. O pacote de contratações começa com Guto Ferreira, o novo treinador do Esmeraldino.

Vão fazer parte do clube os laterais Bruno Santos, Bruno Melo, Sander, zagueiros Edu e Eduardo Thuram, volantes Zé Ricardo e Willian, meias Carlos Maia e Palacios e os atacantes Matheus Peixoto, Gabriel Novaes, Diego Gonçalves, Alesson, Philippe Costa e Fernandinho.

Na edição passada, o Esmeraldino flertou com o rebaixamento em diferentes ocasiões, mas conseguiu se salvar ao ocupar a 13ª posição com 46 pontos, garantidos em 11 vitórias, 13 empates e 14 derrotas. Se quiser jogar por mais um ano a elite, terá que prestar atenção aos concorrentes e fazer por merecer em campo.

Internacional Brasileirão 2023

A temporada 2022 do Internacional foi regular. O clube não chegou na final do Gauchão, foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil e nas quartas de final da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, entretanto, o clube de Porto Alegre conseguiu brigar com o Palmeiras pelo título na reta final, mas ficou com o vice-campeonato.

Para este novo ano, a diretoria fez questão de dar continuidade no trabalho de Mano Menezes. Já no elenco contratou o goleiro John, o lateral Mário Fernandes, o zagueiro Nico Hernández, os volantes Aránguiz e Baralhas e o atacante Luiz Adriano, sucesso no Palmeiras e ex-jogador do próprio Inter.

Não é surpresa que o Colorado quer brigar pelo título do Brasileirão em mais uma temporada. O time se compromete com a torcida a buscar a taça em prata do campeonato de futebol brasileiro na primeira divisão. O caminho não será nada fácil uma vez que a agremiação encontrará grandes adversários na caminhada.

No Campeonato Gaúcho de 2023, o Internacional foi eliminado na semifinal pelo Caxias. Também vai disputar a fase de grupos da Libertadores e a terceira fase da Copa do Brasil.

Como chega o Cuiabá no Brasileirão 2023?

Depois de passar por apuros e correr o sério risco de ser rebaixado para a segunda divisão do Brasileiro, o Cuiabá conseguiu permanecer por mais um ano na elite do futebol brasileiro. Com 41 pontos, ficou na 16ª posição com dez vitórias, 11 empates e 17 jogos perdidos.

O início de temporada do Cuiabá vai muito bem. No Campeonato Mato-Grossense disputa a semifinal como favorito, além de jogar também as finalíssimas da Copa Verde. O time pode não sair do gramado com título, mas faz um bom trabalho sob o comando do técnico Ivo Vieira.

Para a temporada 2023, a diretoria do Dourado trouxe o volante Fernando Sobral, destaque do Ceará e o atacante Ivo Pitta, do Juventude. Os dois jogadores são considerados reforços de peso para o Cuiabá.

O time de Mato Grosso tem como principal objetivo ocupar a parte de cima da classificação do Brasileirão 2023 - de preferência longe da zona de rebaixamento - e, quem sabe, ganhar uma vaga para torneios da Conmebol.

Coritiba | Brasileirão 2023

O Coxa conseguiu o acesso em 2021 para a elite do Brasileirão e, desde então, permanece na primeira divisão brigando por vagas em torneios internacionais e até mesmo pela parte de cima da tabela. No entanto, é sábio que o clube paranaense não é o favorito ao título, mas pode surpreender.

No ano passado, terminou em 15º lugar com 42 pontos, somados em 12 vitórias, seis empates e 20 derrotas, conquistando a permanência na elite durante a reta final.

A diretoria do Coxa trouxe uma extensa lista de jogadores para o elenco. São eles os zagueiros Bruno Viana e Kuscevic, o lateral Victor Luís, os volantes Liziero e Júnior Urso, o meia Marcelino Moreno e os atacantes Robson, William Potker e Rodrigo Pinho.

Critérios de desempate em 2023

Nova temporada, velhos critérios de desempate. O calendário e as equipes mudam, mas o regulamento que determina o desempate entre os clubes permanece o mesmo.

O primeiro critério usado pela CBF é o número de vitórias, ou seja, em caso de igualdade entre dois ou mais times na última rodada, quem contabilizar mais vitórias na competição leva a melhor. Mas, se esse número for igual, aí soma o saldo de gols.

Confira todos os critérios de desempate do Brasileirão 2023.

1º) maior número de vitórias;

2º) maior saldo de gols;

3º) maior número de gols pró;

4º) confronto direto;

5º) menor número de cartões vermelhos recebidos;

6º) menor número de cartões amarelos recebidos;

7º) sorteio

Tabela do Brasileirão 2023

Trinta e oito rodadas do Brasileirão 2023 serão disputadas em dois turnos, sendo 19 em cada. O time enfrenta o mesmo adversário por duas vezes no calendário, uma em casa e a outra fora, seguindo a tabela formulada pela CBF.

O Campeonato Brasileiro da Série A é disputado em pontos corridos, ou seja, cada vitória garante três pontos, enquanto o empate dá um para cada time.

Confira a tabela completa com todos os jogos e as datas de cada rodada. Lembre-se que alterações podem ser realizadas pela própria CBF em consequência de compromissos das equipes.

1ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 15/04 (sáb), 16/04 (dom) e 17/04 (seg)

Flamengo x Coritiba

Botafogo x São Paulo

América MG x Fluminense

Fortaleza x Internacional

Athletico PR x Goiás

Grêmio x Santos

Atlético MG x Vasco

RB Bragantino x Bahia

Corinthians x Cruzeiro

Palmeiras x Cuiabá

2ª RODADA - 22/04 (sáb), 23/04 (dom) e 24/04 (seg)

São Paulo x América MG

Cuiabá x RB Bragantino

Bahia x Botafogo

Coritiba x Fortaleza

Internacional x Flamengo

Cruzeiro x Grêmio

Goiás x Corinthians

Santos x Atlético MG

Vasco x Palmeiras

Fluminense x Athletico PR

3ª RODADA - 29/04 (sáb), 30/04 (dom) e 01/05 (seg)

Vasco x Bahia

Flamengo x Botafogo

Santos x América MG

Palmeiras x Corinthians

RB Bragantino x Cruzeiro

Atlético MG x Athletico PR

Cuiabá x Grêmio

Fortaleza x Fluminense

Coritiba x São Paulo

Internacional x Goiás

4ª RODADA - 06/05 (sáb), 07/05 (dom) e 08/05 (seg)

Grêmio x RB Bragantino

América MG x Cuiabá

Bahia x Coritiba

Athletico PR x Flamengo

Cruzeiro x Santos

Goiás x Palmeiras

Corinthians x Fortaleza

São Paulo x Internacional

Botafogo x Atlético MG

Fluminense x Vasco

5ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 10/05 (qua) e 11/05 (qui)

Fortaleza x São Paulo

Cuiabá x Atlético MG

Coritiba x Vasco

Internacional x Athletico PR

Cruzeiro x Fluminense

RB Bragantino x América MG

Santos x Bahia

Palmeiras x Grêmio

Botafogo x Corinthians

Flamengo x Goiás

6ª RODADA - 13/05 (sáb), 14/05 (dom) e 15/05 (seg)

América MG x Cruzeiro

Bahia x Flamengo

Athletico PR x Coritiba

Grêmio x Fortaleza

Atlético MG x Internacional

Goiás x Botafogo

Corinthians x São Paulo

Palmeiras x RB Bragantino

Vasco x Santos

Fluminense x Cuiabá

7ª RODADA - 20/05 (sáb), 21/05 (dom) e 22/05 (seg)

Flamengo x Corinthians

Bahia x Goiás

Coritiba x Atlético MG

Grêmio x Internacional

Cruzeiro x Cuiabá

RB Bragantino x Athletico PR

Santos x Palmeiras

São Paulo x Vasco

Botafogo x Fluminense

América MG x Fortaleza

8ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 27/05 (sáb), 28/05 (dom) e 29/05 (seg)

Flamengo x Cruzeiro

Botafogo x América MG

São Paulo x Goiás

Cuiabá x Coritiba

Fortaleza x Vasco

Athletico PR x Grêmio

Internacional x Bahia

Atlético MG x Palmeiras

RB Bragantino x Santos

Corinthians x Fluminense

9ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 03/06 (sáb), 04/06 (dom) e 05/06 (seg)

Santos x Internacional

América MG x Corinthians

Fortaleza x Bahia

Athletico PR x Botafogo

Grêmio x São Paulo

Cruzeiro x Atlético MG

Goiás x Cuiabá

Palmeiras x Coritiba

Vasco x Flamengo

Fluminense x RB Bragantino

10ª RODADA - 10/06 (sáb) e 11/06 (dom)

São Paulo x Palmeiras

Botafogo x Fortaleza

Flamengo x Grêmio

Goiás x Fluminense

Corinthians x Cuiabá

Atlético MG x RB Bragantino

Internacional x Vasco

América MG x Athletico PR

Bahia x Cruzeiro

Coritiba x Santos

11ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 21/06 (qua) e 22/06 (qui)

Coritiba x Internacional

Cuiabá x Botafogo

Bahia x Palmeiras

Grêmio x América MG

Cruzeiro x Fortaleza

RB Bragantino x Flamengo

Santos x Corinthians

São Paulo x Athletico PR

Vasco x Goiás

Fluminense x Atlético MG

12ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 24/06 (sáb), 25/06 (dom) e 26/06 (seg)

Grêmio x Coritiba

Cruzeiro x São Paulo

RB Bragantino x Goiás

Santos x Flamengo

Palmeiras x Botafogo

Vasco x Cuiabá

Fluminense x Bahia

Fortaleza x Atlético MG

Athletico PR x Corinthians

América MG x Internacional

13ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 01/07 (sáb), 02/07 (dom) e 03/07 (seg)

Flamengo x Fortaleza

Cuiabá x Santos

Bahia x Grêmio

Athletico PR x Palmeiras

Internacional x Cruzeiro

Atlético MG x América MG

Goiás x Coritiba

Corinthians x RB Bragantino

São Paulo x Fluminense

Botafogo x Vasco

14ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 08/07 (sáb), 09/07 (dom) e 10/07 (seg)

Vasco x Cruzeiro

Cuiabá x Bahia

Fortaleza x Athletico PR

Coritiba x América MG

Grêmio x Botafogo

Atlético MG x Corinthians

RB Bragantino x São Paulo

Santos x Goiás

Palmeiras x Flamengo

Fluminense x Internacional

15ª RODADA - 15/07 (sáb), 16/07 (dom) e 17/07 (seg)

América MG x Vasco

Fortaleza x Cuiabá

Athletico PR x Bahia

Internacional x Palmeiras

Cruzeiro x Coritiba

Corinthians x Grêmio

Goiás x Atlético MG

São Paulo x Santos

Botafogo x RB Bragantino

Fluminense x Flamengo

16ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 22/07 (sáb), 23/07 (dom) e 24/07 (seg)

Cruzeiro x Goiás

Cuiabá x São Paulo

Bahia x Corinthians

Coritiba x Fluminense

Grêmio x Atlético MG

RB Bragantino x Internacional

Santos x Botafogo

Palmeiras x Fortaleza

Vasco x Athletico PR

Flamengo x América MG

17ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 29/07 (sáb), 30/07 (dom) e 31/07 (seg)

Goiás x Grêmio

Corinthians x Vasco

São Paulo x Bahia

Botafogo x Coritiba

Fluminense x Santos

Internacional x Cuiabá

Atlético MG x Flamengo

Athletico PR x Cruzeiro

Fortaleza x RB Bragantino

América MG x Palmeiras

18ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 02/08 (qua) e 03/08 (qui)

Cuiabá x Flamengo

Bahia x América MG

Coritiba x RB Bragantino

Internacional x Corinthians

Cruzeiro x Botafogo

Goiás x Fortaleza

Santos x Athletico PR

São Paulo x Atlético MG

Vasco x Grêmio

Fluminense x Palmeiras

19ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 05/08 (sáb), 06/08 (dom) e 07/08 (seg)

América MG x Goiás

Fortaleza x Santos

Atheltico PR x Cuiabá

Grêmio x Fluminense

Atlético MG x Bahia

RB Bragantino x Vasco

Corinthains x Coritiba

Palmeiras x Cruzeiro

Botafogo x Internacional

Flamengo x São Paulo

20ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 12/08 (sáb), 13/08 (dom) e 14/08 (seg)

Cuiabá x Palmeiras

Bahia x RB Bragantino

Coritiba x Flamengo

Internacional x Fortaleza

Cruzeiro x Corinthians

Goiás x Athletico PR

Santos x Grêmio

Vasco x Atlético MG

São Paulo x Botafogo

Fluminense x América MG

21ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 19/08 (sáb), 20/08 (dom) e 21/08 (seg)

Corinthians x Goiás

América MG x São Paulo

Fortaleza x Coritiba

Athletico PR x Fluminense

Grêmio x Cruzeiro

Atlético MG x Santos

RB Bragantino x Cuiabá

Palmeiras x Vasco

Botafogo x Bahia

Flamengo x Internacional

22ª RODADA - 26/08 (sáb), 27/08 (dom) e 28/08 (seg)

São Paulo x Coritiba

Botafogo x Flamengo

Fluminense x Fortaleza

Goiás x Internacional

Corinthians x Palmeiras

Cruzeiro x RB Bragantino

Grêmio x Cuiabá

América MG x Santos

Bahia x Vasco

Athletico PR x Atlético MG

23ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 02/09 (sáb) e 03/09 (dom)

Coritiba x Bahia

Cuiabá x América MG

Fortaleza x Corinthians

Internacional x São Paulo

Atlético MG x Botafogo

RB Bragantino x Grêmio

Santos x Cruzeiro

Palmeiras x Goiás

Vasco x Fluminense

Flamengo x Athletico PR

24ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 13/09 (qua) e 14/09 (qui)

América MG x RB Bragantino

Bahia x Santos

Athletico PR x Internacional

Grêmio x Palmeiras

Atlético MG x Cuiabá

Goiás x Flamengo

Corinthians x Botafogo

São Paulo x Fortaleza

Vasco x Coritiba

Fluminense x Cruzeiro

25ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 20/09 (qua) e 21/09 (qui)

Cuiabá x Fluminense

Fortaleza x Grêmio

Coritiba x Athletico PR

Internacional x Atlético MG

Cruzeiro x América MG

Santos x Vasco

RB Bragantino x Palmeiras

Flamengo x Bahia

Botafogo x Goiás

São Paulo x Corinthians

26ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 30/09 (sáb), 01/10 (dom) e 02/10 (seg)

Vasco x São Paulo

Cuiabá x Cruzeiro

Fortaleza x América MG

Athletico PR x RB Bragantino

Internacional x Grêmio

Goiás x Bahia

Atlético MG x Coritiba

Corinthians x Flamengo

Palmeiras x Santos

Fluminense x Botafogo

27ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 07/10 (sáb) e 08/10 (dom)

Vasco x Fortaleza

Fluminense x Corinthians

Palmeiras x Atlético MG

Santos x RB Bragantino

América MG x Botafogo

Bahia x Internacional

Coritiba x Cuiabá

Grêmio x Athletico PR

Cruzeiro x Flamengo

Goiás x São Paulo

28ª RODADA - 18/10 (qua) e 19/10 (qui)

RB Bragantino x Fluminense

Cuiabá x Goiás

Bahia x Fortaleza

Coritiba x Palmeiras

Internacional x Santos

Atlético MG x Cruzeiro

Corinthians x América MG

São Paulo x Grêmio

Botafogo x Athletico PR

Flamengo x Vasco

29ª RODADA - 21/10 (sáb), 22/10 (dom) e 23/10 (seg)

Santos x Coritiba

Palmeiras x São Paulo

Vasco x Internacional

Fluminense x Goiás

Cruzeiro x Bahia

RB Bragantino x Atlético MG

Grêmio x Flamengo

Athletico PR x América MG

Cuiabá x Corinthians

Fortaleza x Botafogo

30ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 25/10 (qua) e 26/10 (qui)

Fortaleza x Cruzeiro

América MG x Grêmio

Athletico PR x São Paulo

Internacional x Coritiba

Atlético MG x Fluminense

Goiás x Vasco

Corinthians x Vasco

Palmeiras x Bahia

Botafogo x Cuiabá

Flamengo x RB Bragantino

31ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 28/10 (sáb), 29/10 (dom) e 30/10 (seg)

Coritiba x Grêmio

Internacional x América MG

Atlético MG x Fortaleza

Goiás x RB Bragantino

Corintians x Athletico PR

São Paulo x Cruzeiro

Botafogo x Palmeiras

Flamengo x Santos

Cuiabá x Vasco

Bahia x Fluminense

32ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 01/11 (qua) e 02/11 (qui)

Fluminense x São Paulo

Vasco x Botafogo

América MG x Atlético MG

Fortaleza x Flamengo

Coritiba x Goiás

Grêmio x Bahia

Cruzeiro x Internacional

RB Bragantino x Corinthians

Santos x Cuiabá

Palmeiras x Athletico PR

33ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 04/11 (sáb), 05/11 (dom) e 06/11 (seg)

São Paulo x RB Bragantino

América MG x Coritiba

Bahia x Cuiabá

Athletico PR x Fortaleza

Internacional x Fluminense

Cruzeiro x Vasco

Goiás x Santos

Botafogo x Grêmio

Corinthians x Atlético MG

Flamengo x Palmeiras

34ª RODADA - 11/11 (sáb) e 12/11 (dom)

Cuiabá x Fortaleza

Bahia x Athletico PR

Coritiba x Cruzeiro

Grêmio x Corinthians

RB Bragantino x Botafogo

Atlético MG x Goiás

Santos x São Paulo

Palmeiras x Internacional

Vasco x América MG

Flamengo x Fluminense

35ª RODADA - 22/11 (qua) e 23/11 (qui)

Internacional x RB Bragantino

América MG x Flamengo

Fortaleza x Palmeiras

Athletico PR x Vasco

Atlético MG x Grêmio

Goiás x Cruzeiro

Corinthians x Bahia

São Paulo x Cuiabá

Botafogo x Santos

Fluminense x Coritiba

36ª RODADA - 25/11 (sáb), 26/11 (dom) e 27/11 (seg)

RB Bragantino x Fortaleza

Santos x Fluminense

Palmeiras x América MG

Vasco x Corinthians

Flamengo x Atlético MG

Grêmio x Goiás

Cruzeiro x Athletico PR

Coritiba x Botafogo

Bahia x São Paulo

Cuiabá x Internacional

37ª RODADA - 29/11 (qua) e 30/11 (qui)

América MG x Bahia

Fortaleza x Goiás

Athletico PR x Santos

Grêmio x Vasco

Atlético MG x São Paulo

RB Bragantino x Coritiba

Corinthians x Internacional

Palmeiras x Fluminense

Botafogo x Cruzeiro

Flamengo x Cuiabá

38ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 03/12 (domingo)

Bahia x Atlético MG

Coritiba x Corinthians

Internacional x Botafogo

Cruzeiro x Palmeiras

Goiás x América MG

Santos x Fortaleza

São Paulo x Flamengo

Vasco x RB Bragantino

Fluminense x Grêmio

Cuiabá x Atlhetico PR

Tem premiação?

A CBF não divulgou os valores da premiação para o Campeonato Brasileiro da Série A em 2023, mas saiba que os times ganham altos números em dinheiro como forma de recompensa.

No ano passado, o campeão Palmeiras ficou com R$ 45 milhões. O vice Internacional ganhou R$ 42,7 milhões e o Fluminense, terceiro lugar, faturou R$ 40,5 milhões.

Do primeiro ao décimo sexto lugar ganham premiações em dinheiro. Só não levam para casa os quatro rebaixados para a segunda divisão.

Onde assistir os jogos do Brasileirão em 2023?

Os jogos do Brasileirão serão transmitidos com exclusividade na Globo, na TV aberta, e nos canais SporTV e Premiere nas operadoras por assinatura. Online, o streaming GloboPlay vai retransmitir o sinal para assinantes.

A Rede Globo promete exibir até dois jogos por rodada na TV aberta em estados diferentes. É de graça e o torcedor só precisa sintonizar para curtir o seu time do coração.

Outra oportunidade para assistir ao Brasileirão 2023 são os canais SporTV e o pay-per-view Premiere, disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Para ter acesso ao pacote de canais é necessário desembolsar o valor extra na mensalidade.

Para quem curte assistir na internet, a plataforma GloboPlay é a solução. Dá para assistir a programação da Globo, além dos outros dois canais da TV paga.

