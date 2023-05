Quem vai passar jogo do Inter hoje na Copa do Brasil e horário – 31/05

O Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, recebe o jogo do Inter hoje contra o América Mineiro nesta quarta-feira, 31 de maio, às 21h30 (Horário de Brasília). O embate é válido pela partida de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil, onde quem ganhar se classifica para a próxima etapa da competição.

O Coelho tem a vantagem do primeiro jogo ao vencer o Inter por 2 x 0, em Minas Gerais. Em caso de novo empate, a disputa será decidida nos pênaltis.

Onde vai passar jogo do Inter hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Inter hoje na Copa do Brasil pelo Prime Video, streaming da Amazon, em qualquer lugar do país. O duelo contra o América Mineiro começa às 21h30, horário de Brasília.

A partida não será transmitida em nenhum canal de televisão nesta quarta-feira. É preciso ser cliente da plataforma de streaming para ver ao vivo a decisão. Entre no site www.primevideo.com, faça o cadastro no Amazon e escolha qual é a forma de pagamento.

Por mês, é necessário o torcedor desembolsar R$ 14,90.

Horário: 21h30, nove e meia da noite

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Onde assistir jogo do Inter hoje: Prime Video

Do que as equipes precisam para se classificarem?

O América Mineiro venceu o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Internacional por 2 x 0, com dois gols de Aloísio no Independência. O time mineiro só precisa do empate ou vitória por qualquer resultado para avançar até as quartas de final da competição.

Para o Internacional, o caminho é complexo. O clube gaúcho terá que marcar dois gols para levar para os pênaltis ou três gols ou mais para carimbar o seu passaporte para as quartas de final direto. De acordo com o regulamento da CBF, a soma dos dois resultados faz com que a disputa de pênaltis determine o vencedor.

É importante lembrar que não tem gol fora de casa.

Empate = América classificado

= América classificado Vitória do América = América classificado

= América classificado Vitória do Inter por 2 x 0 = Pênaltis

= Pênaltis Internacional ganha por 3 x 0 ou mais = Internacional classificado

Escalações de Internacional x América MG

Para o jogo desta quarta-feira, na Copa do Brasil, ambos os treinadores de América e Internacional vão escalar os titulares do elenco. Mano Menezes, comandante do clube gaúcho, não terá Alan Patrick, Bustos, Mercado e Maurício.

Para Vagner Mancini, técnico do Coelho, Dadá Belmonte, Matheusinho, Luan e Adyson são os desfalques.

Internacional: John; Igor Gomes, Rodrigo Moledo, Nico Hernández, Renê; Campanharo, Pedro Henrique, De Pena, Johnny; Wanderson e Luiz Adriano. (Técnico: Mano Menezes).

América MG: Matheus Cavichioli; Marcinho, Iago Maidana, Ricardo Silva, Marlon; Alê, Juninho, Benítez; Everaldo, Mastriani e Aloísio. (Técnico: Vagner Mancini).

Por que Alan Patrick não vai jogar hoje?

O meia Alan Patrick não pode jogar nesta quarta-feira porque está suspenso após ser expulso no primeiro jogo das oitavas de final, em 17 de maio, em Belo Horizonte.

O jogador do Internacional foi expulso após atingir o rosto de Lucas Kal aos 15 minutos do segundo tempo. Após checar o VAR, o juiz anulou o amarelo e mostrou o vermelho para Alan Patrick.

O técnico Mano Menezes terá que improvisar na escalação desta quarta, já que não tem alguns dos seus principais jogadores.

Relembre o lance envolvendo Alan Patrick.

ALERTA DE POLÊMICA FORTE! ⚠️🚨 Bruno Arleu estava na frente do lance e na hora não deu falta de Alan Patrick no lance que terminou em gol de Mauricio, mas depois voltou atrás, anulou o gol e deu o segundo amarelo pro craque colorado (que foi expulso)! Concorda? #CopaDoBrasil2023 pic.twitter.com/Fu0paVQ3Kl — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 18, 2023

