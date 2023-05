Quem vai transmitir jogo do Corinthians e Galo na Copa do Brasil hoje – 31/05

É dia de decisão na Copa do Brasil! Nesta quarta-feira, 31 de maio, Corinthians e Atlético Mineiro disputam a partida de volta nas oitavas de final às 21h30, horário de Brasília. A Neo Química Arena será o palco do jogo do Corinthians hoje com transmissão ao vivo para todo o território nacional.

No primeiro jogo, o Galo venceu por 2 x 0, em Belo Horizonte. Em caso de empate a disputa vai para pênaltis.

Globo vai transmitir jogo do Corinthians hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Corinthians e Atlético Mineiro na Copa do Brasil ao vivo. O duelo terá início às 21h30 com narração de Luis Roberto e os comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho para os estados de SP, MG, PE, AP, RO, RR, AC, AM, PI, AL, CE, SE, BA, MT, MS, TO, GO, SC, RS e DF.

Os canais SporTV e SporTV4K também vão transmitir o duelo das oitavas de final apenas na TV paga sob o comando de Everaldo Marques e comentários de Alexandre Lozetti e Fabio Junior. O Premiere também vai disponibilizar a transmissão aos assinantes.

No Prime Video, quem é cliente do streaming pode ver no celular, tablet, smartv ou computador.

Horário: 21h30, nove e meia da noite

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Onde assistir jogo do Corinthians hoje: Globo, SporTV, SporTV4K, Premiere e Prime Video

Como vem as equipes para o jogo?

No primeiro duelo entre Atlético Mineiro e Corinthians, quem levou a melhor foi o clube de Minas Gerais por 2 x 0, com gols de Paulinho no segundo tempo através das oitavas de final da Copa do Brasil.

É por isso que o Galo só precisa do empate ou vitória em qualquer resultado nesta quarta-feira para se classificar até as quartas de final. O time deve estar 100% no confronto, mas tem a vantagem ao seu lado.

Do outro lado, o Corinthians terá que anotar dois gols para levar aos pênaltis ou três ou mais para virar o placar e assim fechar a classificação e seguir adiante no torneio da CBF.

Qual é a escalação do Corinthians no jogo de hoje

Ambos os treinadores de Atlético Mineiro e Corinthians deverão escalar os titulares no jogo desta quarta-feira, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo, Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon, Roni; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Técnico do Corinthians: Vanderlei Luxemburgo.

Atlético MG:

Técnico do Atlético MG: Eduardo Coudet.

Quem é o arbitro da partida?

O experiente árbitro Wilton Pereira Sampaio vai apitar o jogo do Corinthians hoje contra o Atlético Mineiro nas oitavas de final da Copa do Brasil. Assim que a escala de arbitragem foi liberada, a torcida do Atlético relembrou a polêmica no jogo contra o Flamengo, na temporada passada, em gol de Arrascaeta na partida de volta das oitavas de final.

Os auxiliares são Bruno Boschilia, Victor Hugo Imazu dos Santos e o quarto árbitro Vinicius Goncalves Dias Araújo nesta quarta-feira. No VAR, árbitro de vídeo, o responsável será Rodrigo Nunes de Sá.

Qual é a premiação das quartas de final?

Além da vaga nas quartas de final, o vencedor entre Corinthians e Atlético Mineiro fatura a premiação em dinheiro no valor de R$ 4,3 milhões, distribuídos pela CBF. Cada vez que o time se classifica para uma nova etapa na competição, ele ganha um novo valor.

A premiação tem como principal objetivo recompensar o esforço do elenco dentro de campo. É por isso que a Copa do Brasil é conhecida como o torneio mais democrático do futebol brasileiro, porque dá chances aos pequenos, médios e grandes, além de distribuir premiações generosas.

Confira todos os valores entre as fases da Copa do Brasil na temporada.

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

