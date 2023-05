Corinthians vence após 8 jogos e sai da zona de rebaixamento

O Corinthians finalmente garantiu os três pontos depois de oito jogos sem ganhar! Com a Neo Química Arena lotada neste domingo, 28/05, o Timão venceu o Fluminense por 2 a 0 na oitava rodada do Brasileirão.

Os gols neste domingo foram de Roger Guedes no segundo tempo.

Foram oito jogos sem ganhar, sendo sete sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, mas o Corinthians finalmente faturou o resultado positivo. O duelo contra o Fluminense neste domingo deu ao alvinegro a possibilidade de escapar da zona de rebaixamento.

A última vitória do Timão foi contra o Remo na Copa do Brasil, nos pênaltis. Mas no Brasileirão aconteceu em 16 de abril, na Neo Química Arena, pela primeira rodada contra o Cruzeiro por 2 x 1, gols de Matheus Araújo e Roger Guedes. Lucas Oliveira descontou no segundo tempo.

Até agora no Brasileirão, o time soma duas vitórias, dois empates e quatro derrotas no Brasileirão.

O Corinthisns também disputa a fase de grupos da Libertadores e as oitavas de final da Copa do Brasil.

Como foi o jogo do Corinthians x Fluminense

Veja detalhes da partida que garantiu vitória ao Timão:

PRIMEIRO TEMPO DE CORINTHIANS X FLUMINENSE

O Corinthians começou melhor no primeiro tempo ao trabalhar muito bem pelo lado direito com Adson. O Fluminense teve o primeiro chute aos 7 minutos com Arias arriscando de longe.

O melhor jogador dos anfitriões no primeiro tempo foi o goleiro Cássio. O Tricolor das Laranjeiras ditou o ritmo da partida e foi superior durante os 45 minutos e mais o tempo extra. A defesa do alvinegro também mostrou-se eficiente ao parar as jogadas do rival carioca.

Aos 19, Cássio parou a bola de Arias novamente. Com 24 no relógio, foi a vez do lateral Samuel Xavier levar perigo aos anfitriões, com o goleiro corintiano tirando a bola de soco. Praticamente só deu Fluminense no campo de ataque, com belo carrossel de troca de passes entre os jogadores.

A melhor chance saiu dos pés de André aos 33 minutos, para a defesa de Cássio.

SEGUNDO TEMPO DE CORINTHIANS X FLUMINENSE

Para a segunda etapa o Corinthians adotou uma postura diferente. Adson teve boas chances, obrigando o goleiro Fábio a trabalhar, diferente do primeiro tempo que praticamente não entrou em cena. Aos 5 minutos Maycon levou perigo para a defesa carioca, mas Fábio espalmou.

Foi aos 13 minutos que Róger Guedes abriu o placar para o Corinthians. Em jogada de Bidu, o atacante desviou de cabeça para as redes do goleiro Fábio. O VAR verificou e o gol foi confirmado.

Assista ao gol.



Mesmo depois do gol do Corinthians, o Fluminense não tirou o pé. Arias apareceu bem na área do rival, enquanto Guga teve boa oportunidade aos 21 minutos. O lateral arriscou de longe, mas Cássio pegou a bola. O Corinthians respondeu com Roger Guedes e Bidu, com defesas do goleiro Fábio.

Sem Fernando Diniz em campo, a comissão técnica do Tricolor fez mudanças no elenco. John Kennedy levou perigo para Cássio aos 40 minutos. Dois minutos depois, pegou mal na bola e desperdiçou a chance.

A regra manda e quem não faz, toma. Roger Guedes teve tempo para ampliar o resultado em favor do Timão aos 46 minutos. Em cruzamento de Fagner, o atacante desviou de cabeça para o fundo da rede mais uma vez.

Confira o segundo gol de Roger Guedes.

Seis minutos de acréscimos, os times buscaram o jogo mas nada mudou. A vitória do Corinthians por 2 a 0 neste domingo tirou o clube da zona de rebaixamento.

Próximos jogos do Corinthians

Depois do jogo contra o Fluminense neste fim de semana, o Corinthians terá compromisso na Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores em junho.

Corinthians x Atlético MG | Copa do Brasil

Quarta-feira, 31/05 às 21h30

Neo Química Arena

Transmissão: Amazon Prime, Globo, Premiere, SporTV

América MG x Timão | Brasileirão

Sábado, 03/06 às 18h30

Estádio Independência

Transmissão: Premiere

Independiente del Valle x Timão | Libertadores

Quarta-feira, 07/06 às 19h

Estádio Banco Guayaquil

Transmissão: indefinida

