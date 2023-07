Quem vai transmitir o jogo do Flamengo hoje na Copa do Brasil - 05/07

O Estádio do Maracanã será o palco do jogo do Flamengo e Athletico Paranaense nesta quarta-feira, 05 de julho, pela partida de ida nas quartas de final da Copa do Brasil. O embate começa às 21h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo para todo o país.

Jogo do Flamengo hoje vai passar na Globo?

Hoje, a Globo transmite na TV aberta o jogo do Flamengo e Athletico na Copa do Brasil às 21h30. Os canais SporTV e Premiere também vão exibir a partida ao vivo na televisão paga.

Com transmissão para todo o Brasil, menos para SP e MG, a Globo cobre a partida nesta quarta-feira com a narração de Luis Roberto e os comentários de Junior e Roger Flores.

Os canais SporTV e Premiere, por outro lado, vão exibir o jogo do Flamengo para todo o Brasil com a narração de Luiz Carlos Jr ao lado de Ledio Carmona e Renata Mendonça.

Outra opção para assistir é o Amazon Prime Video, plataforma de streaming para assinantes. Aqui, é Rômulo Mendonça e Luana Maluf os responsáveis pela cobertura.

Horário: nove e meia da noite

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje: Globo, SporTV 3, Premiere e Amazon Prime

Saiba quem são os maiores campeões da Copa do Brasil

Prévia de Flamengo x Athletico PR

Na temporada passada da Copa do Brasil, Flamengo e Athletico disputaram as quartas de final. No primeiro jogo nenhum dos elencos saiu do zero a zero, mas na volta o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, garantindo a classificação.

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira após a vitória contra o Fortaleza no Brasileirão. O elenco é o terceiro colocado com 25 pontos, enquanto disputa as oitavas de final da Libertadores. Na Copa do Brasil, o Mengo passou por Maringá e Fluminense para chegar até aqui.

O Furacão, por outro lado, quer dar a volta por cima e ganhar o duelo contra o Mengo desta vez. O time paranaense passou por CRB e Botafogo na terceira e oitavas de final respectivamente na Copa do Brasil. Pelo Brasileirão está em nono lugar com 20 pontos, vindo de empate com o Palmeiras no fim de semana.

Escalação do jogo do Flamengo hoje: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro (Técnico: Jorge Sampaoli).

Escalação do jogo do Athletico PR hoje: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno, Zé Ivaldo; Khellven, Fernandinho, Erick, Christian; Vitor Bueno, Canobbio e Vitor Roque (Técnico: Wesley Carvalho).

Este é apenas o primeiro jogo entre as equipes. A volta está marcada para a próxima quarta-feira, 12 de julho, na Ligga Arena, no mesmo horário.

