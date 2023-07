CBF anuncia Fernando Diniz como novo técnico da Seleção Brasileira

Saiba quem será o comandante da equipe do Brasil no futebol masculino

Enquanto espera Carlo Ancelotti para assumir a equipe principal de futebol masculino, a CBF escolheu Fernando Diniz, 49 anos, como o novo técnico da Seleção Brasileira interino para os próximos compromissos das Eliminatórias em 2023. Neste ano, o Brasil terá pela frente jogo contra Venezuela, Uruguai, Argentina e Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2028.

Fernando Diniz vai ser o novo técnico da Seleção Brasileira em 2023

O treinador deve assinar contrato de seis meses ou um ano, dependendo da espera da CBF por Ancelotti, que ainda comanda o Real Madrid.

Fernando Diniz está no Fluminense no momento mas, de acordo com o GE, ele deve conciliar o trabalho do clube carioca com a Seleção Brasileira. Além disso, a diretoria do Tricolor informou que só liberaria o treinador caso a CBF pague a multa, e os dois lados chegaram ao acordo.

É importante ressaltar que, quando Eliminatórias ou amistosos da Seleção acontecem, o Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil ou Sul-Americana são paralisados pela Conmebol e CBF. Por isso, nem o Fluminense ou outras equipes sairiam prejudicadas.

Quem é Fernando Diniz?

O treinador de 49 anos nasceu em Patos de Minas, em Minas Gerais. Começou jogando futebol em 1995, com passagens por Palmeiras, Corinthians, Paraná, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Santos, Al Ahli, Paulista, Santo André, Gama e Juventus

Em 2008, encerrou a sua carreira no Gama, de Brasília. Diniz não teve grande êxito em sua carreira como jogador de futebol, atuando como meia. Em 2009, deu início a carreira de treinador de futebol masculino, integrando o quadro do Votoraty, de São Paulo, como profissional.

Diniz também passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, Audax, Paraná, Oeste, Guarani, Athletico, Fluminense, São Paulo, Santos, Vasco e retornou em 2022 ao Fluminense. No início da temporada ganhou a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca, primeiros troféus de reconhecimento da carreira.

