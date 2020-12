Conheça a história de Fred do ‘Desimpedidos’, namorado de Boca Rosa

A internet foi surpreendida nesta terça-feira (22), com a informação de que Bianca Andrade, a ‘Boca Rosa’ e Fred do canal Desimpedidos estão esperando um filho. A informação foi dada pelo jornalista Léo Dias, e logo depois confirmada pelo casal por meio das redes sociais. Aos 31 anos, o youtuber ganhou fama por ser um dos apresentadores do canal e conquistou o carinho do público pela sua descontração e simpatia. Conheça a história de Fred no Desimpedidos.

História do apelido de Fred

Nascido em São Paulo no dia 25 de abril de 1989, Fred não é o verdadeiro nome do namorado de Boca Rosa. O youtuber se chama Bruno Carneiro Nunes, mas ganhou o apelido pela sua semelhança com o jogador de futebol, Fred – atacante do Fluminense.

Logo depois de concluir o ensino médio, Bruno, ou o popular Fred, ingressou no curso de Jornalismo na Universidade Paulista. Com o sonho frustrado de ser jogador de futebol profissional, o youtuber entrou na faculdade, em busca de trabalhar na área de esportes. Por isso, junto de amigos, fundou o canal ‘Futebol Nas 4 Linhas’.

O canal abordava temas sobre futebol, como entrevistas, opiniões e humor. No entanto, a grande oportunidade na história de Fred chegou em 2015, com o canal ‘Desimpedidos’.

Oportunidade de Fred no Desimpedidos, em 2015

Logo depois que o jornalista Felipe Andreoli deixou o canal, o ‘Desimpedidos’ precisou de um substituto. Por isso, um concurso para um novo integrante foi aberto. Fred foi o escolhido dentre todos os concorrentes por conta da criatividade de seu vídeo e entrou para o canal.

Então, como funcionário do ‘Desimpedidos’ o youtuber teve seu primeiro quadro, o “Fred+10“. No entanto, após a saída do apresentador Mil Grau, Fred ganhou mais espaço e participou também do principal quadro do canal na época, o “Desinformados“.

No ano seguinte, o jovem teve mais um quadro, o “Desafio do Fred“. Neste quadro, Fred convidava jogadores para realizar um desafio futebolístico, e chegou a gravar com astros do esporte como: Neymar, Cristiano Ronaldo, Marta e Marcelo. No mesmo ano, Fred e seu companheiro de canal, Bolívia, iniciaram um projeto na emissora Fox Sports, chamado “Desimpedidos na Fox“.

Em 2018, novamente ao lado de Bolívia, Fred iniciou o quadro “Desimpedidos Por tTás“. A ideia do programa era os dois contarem alguma história e curiosidades da vida de ambos ou receberem convidados para então contar sobre experiências vividas nas gravações do Desimpedidos.

No ano seguinte, o namorado de Boca Rosa voltou a trabalhar na televisão, mas desta vez na ESPN Brasil. Na emissora, o youtuber apresentou o “Desafio de Talentos”. Ainda em 2019, participou do “Show da Black Friday“. O evento contou com a participação de várias personalidades, sendo a maior live já feita no YouTube.

Por fim, em 2020 virou protagonista da série “Vai Pra Cima, Fred!“. A série contou sua tentativa de se tornar atleta profissional do Magnus Futsal aos 30 anos.

Namoro entre Boca Rosa e Fred do Desimpedidos

Também neste ano, Fred iniciou seu namoro com Bianca Andrade, a Boca Rosa, blogueira e ex-bbb. O casal aguarda a chegada do primeiro filho, informação que foi divulgada nesta terça (22).

Por meio das redes sociais, tanto Fred quanto Boca Rosa confirmaram a informação, embora não quisessem que fosse divulgada a gravidez da blogueira.

Pelo canal Desimpedidos, Fred cobriu diversos eventos esportivos, como finais de Champions League, Copa do Mundo, Copa América, Libertadores da América e Copa do Brasil, e é umas das figuras mais conhecidas no mundo esportivo da internet.