Segundo jogo da final da Copa do Brasil 2022: data, horário e onde assistir

O segundo jogo da final da Copa do Brasil 2022 já tem data marcada! Flamengo e Corinthians entrarão em campo para disputar o título da maior competição de futebol no país. Serão dois tempos de 45 minutos em cada onde, em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis define o campeão. Confira a data, horário e todos os detalhes da partida de volta na final.

Data do segundo jogo da final da Copa do Brasil 2022

O jogo de volta na final da Copa do Brasil 2022 está agendado para a próxima quarta-feira, 19 de outubro, a partir das 21h45 (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Com mando de campo do Flamengo, o elenco carioca recebe o Corinthians para o segundo jogo da final da Copa do Brasil 2022 na temporada. Com o resultado do primeiro confronto, as equipes disputam o troféu mais importante do futebol brasileiro.

A escala de arbitragem ainda não está definida para a partida de volta. No primeiro jogo, Braulio da Silva Machado, árbitro FIFA, foi o responsável por apitar e conduzir o Clássico do Povo na final.

É importante deixar claro que não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis definirá quem se tornará o grande campeão em 2022.

Flamengo x Corinthians

Quarta-feira, 19 de outubro de 2022 às 16h (Horário de Brasília) no Estádio do Maracanã

Onde assistir a final da Copa do Brasil 2022?

A Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video transmitem o jogo de volta na final da Copa do Brasil na quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Responsável pelos direitos de imagem da competição, a Rede Globo exibirá a decisão entre Flamengo e Corinthians ao vivo para todo o Brasil. A equipe de transmissão ainda não foi definida pela emissora, com Luis Roberto como favorito a narrar a briga pelo título.

Outra opção são os canais do SporTV ou Premiere, disponíveis apenas entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, DirecTV Go, Vivo e Oi. O pay-per-view, entretanto, só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade.

Para assistir pelo celular, dá para sintonizar de graça o GloboPlay, plataforma de streaming. Basta se cadastrar com e-mail e a senha no aplicativo, enquanto o Amazon Prime só transmite o duelo para assinantes do produto.

Qual é a premiação da Copa do Brasil 2022?

O campeão da Copa do Brasil em 2022 vai embolsar R$ 60 milhões como premiação, além da honraria no título, a taça prateada e as medalhas de ouro entregues aos jogadores e comissão técnica. Todos os valores são distribuídos pela CBF como uma espécie de recompensa.

O vice-campeão, por outro lado, fica com as medalhas de prata e o total em dinheiro de R$ 25 milhões. No ano passado, foram distribuídos R$ 23 milhões.

No ano passado, quando o Atlético Mineiro levantou a pesada taça da Copa do Brasil, o valor distribuído foi de R$ 56 milhões, ou seja, quatro milhões a menos. Para 2022, a entidade confirmou um significativo aumento na premiação devido a cotas de patrocínios e TV, direitos de imagens, publicidades e aumento na renda com o fim da pandemia.

No total, Flamengo ou Corinthians poderão se despedir da Copa do Brasil com o total de R$ 76,8 milhões na conta.