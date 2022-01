Sorteio da Copa do Brasil 2022: potes, data e calendário

A corrida para o título da Copa do Brasil em 2022 promete ser mais intensa do que nunca. Os noventa participantes já estão definidos, onde passam por três fases para chegar até a rodada final onde, com sorte, vão buscar o título da segunda competição mais importante do país. Confira quando vai ser o sorteio da Copa do Brasil 2022 e as principais datas.

Quando vai ser o sorteio da Copa do Brasil 2022?

O sorteio da primeira fase na Copa do Brasil ainda não tem data definida pela CBF. No entanto, os jogos estão marcados para acontecer em 23 e 24 de fevereiro e 2 e 3 de março.

Os oitenta times que disputam a primeira fase são divididos em blocos, onde o Bloco I (clubes que ficaram em 1º até o 40º lugar no Ranking Nacional da CBF) enfrentam times do Bloco II (equipes de 41º a 80º no Ranking). O mando de campo fica com os times do Bloco II. Além disso, o sorteio da primeira fase também definirá o chaveamento até a segunda fase.

Potes do sorteio da Copa do Brasil 2022

O sorteio vai contar com 8 potes (A até H) contendo todos os 80 times, definindo os rumos do torneio. Cada pote vai ter dez times, de acordo com as posições dos clubes no Ranking Nacional de Clubes de 2022 formulado e divulgado pela CBF.

De acordo com o regulamento da entidade, o cruzamento entre os potes ficou da seguinte maneira:

Pote A x Pote E

Pote B x Pote F

Pote C x Pote G

Pote D x Pote H

Equipes que estão classificadas para a Libertadores como RB Bragantino, Flamengo, América-MG, Palmeiras, Fortaleza, Athletico-PR, Fluminense e Corinthians não participam já que entram direto para a terceira fase.

Confira a seguir todo os oito potes da Copa do Brasil para o sorteio em 2022, seguindo a classificação de cada um no ranking da CBF.

Pote A: Grêmio, Santos, São Paulo, Internacional, Ceará, Cruzeiro, Atlético-GO, Chapecoense, Vasco e Sport.

Pote B: Cuiabá, Goiás, Juventude, Vitória, Coritiba, Avaí, CRB, Ponte Preta, CSA e Vila Nova.

Pote C: Sampaio Correa, Paraná, Operário, Guarani, Criciúma, Brasil de Pelotas, Náutico, Londrina, Paysandu e Figueirense.

Pote D: Oeste, ABC, Botafogo-SP, Tombense, Ferroviário, Volta Redonda, Manaus, Juazeirense, Brasiliense e Grêmio Novorizontino.

Pote E: Altos, Mirassol, Campinense, Moto Club, São Raimundo, Ferroviária, Salgueiro, Globo-RN, União Rondonópolis e Sergipe.

Pote F: ASA, Cascavel, Bahia de Feira, Atlético-BA, Rio Branco, URT, Portuguesa-RJ, Castanhal, Porto Velho-RO e Sousa.

Pote G: Tocantinópolis, Operário-MT, Ceilândia, Real Noroeste-ES, Nova Iguaçu, Lagarto, Trem-AP, Maricá, Pouso Alegre e Glória.

Pote H: Azuriz, Icasa, Grêmio Anápolis, Tuna Luso-PA, Tuntum-MA, São Raimundo-AM, Fluminense-PI, Humaitá, Nova Venécia e Costa Rica.

Tabela da Copa do Brasil em 2022

Antes da grande final, cada uma das equipes precisa passar por sete etapas se quiser brigar pelo título. Com a tabela completa divulgada pela CBF, chegou a hora de descobrir todas as datas em cada uma das fases.

Na primeira rodada serão 80 clubes disputando a classificação em jogos únicos entre os dias 23 e 24 de fevereiro e 2 e 3 de março. Na segunda, novamente o sistema de partida única será adotado entre os dias 9, 10, 16 e 17 de março.

Por fim, o modelo de jogos de ida e volta será utilizado a partir da terceira fase da competição em 20 e 21 de abril de 2022.

Todas as fases serão definidas por sorteio. É importante ressaltar que, de acordo com o regulamento, somente o campeão garante vaga na Libertadores de 2023. Confira o calendário completo com as datas de cada uma das etapas de 2022.

1ª Fase: 23/02, 24/02, 02/03 e 03/03

2ª Fase: 09/03, 10/03, 16/03 e 17/03

3ª Fase: 20/04 e 21/04

4ª Fase: 11/05 e 12/05

5ª Fase (Oitavas de final): 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07

6ª Fase (Quartas de final) : 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08

7ª Fase (Semifinal): 24/08 e 14/09

8ª Fase (Final): 12/10 e 19/10