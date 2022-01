Como Kylian Mbappé marcou 200 gols aos 23 anos

Jovem participou da Copa do Mundo de 2018 com a França e marcou gol na final contra a Croácia

Com apenas 23 anos, o atacante Kylian Mbappé aparece como um dos melhores jogadores do mundo no cenário do futebol atual. Com inúmeros títulos conquistados e uma participação em Copa do Mundo, que resultou no título da França em 2018, Mbappé brilha ao lado de Lionel Messi e Neymar no Paris Saint-Germain. Saiba quantos gols Mbappé tem na carreira tanto por times profissionais como na Seleção.

Quantos gols Mbappé tem na carreira?

Em toda a sua carreira como jogador profissional, Mbappé tem 201 gols marcados por Monaco, PSG e Seleção da França, tendo 309 partidas até janeiro de 2022 de acordo com números do portal de estatísticas Ogol.

Kylian começou cedo no futebol, integrando as categorias de base do Monaco, pequena cidade-estado independente na zona costeira do Mediterrâneo, quando ganhou a sua primeira oportunidade em 2015.

Defendendo o Paris Saint-Germain desde 2017, o atleta tem 11 títulos incluindo Campeonato Francês, Copa da França, Copa da Liga Francesa e Supercopa.

Mbappé pode ultrapassar Ibrahimovic e tornar-se o segundo maior artilheiro do PSG. Até o momento, o francês tem 150, com seis a menos do que o sueco. Cavani vem em primeiro lugar com 200 gols.

Quando foi a estreia de Mbappé no futebol?

Assim que integrou as categorias de base do Monaco, não demorou para a estrela de Mbappé brilhar no futebol. Com apenas 16 anos, ele ganhou a oportunidade de defender o time titular e fez bonito ao deixar os torcedores muito animados com o pequeno astro em campo.

Em 2 de dezembro de 2015, em partida do Monaco contra o Caen na primeira divisão do Campeonato Francês, Mbappé deixou o banco aos 43 minutos do segundo tempo para substituir Fabio Coentrão. Ele não marcou naquele dia, mas o seu desempenho fez com que ganhasse espaço em jogos seguintes tanto no Campeonato Francês como na Copa da França e Champions League.

Relembre o momento em que Mbappé estreou como jogador em campo.

Quantos gols Mbappé tem pela Seleção da França?

Com apenas 23 anos, Mbappé alcançou o estrelato muito rápido. Em 2018, ele foi titular pela França na Copa do Mundo e foi peça chave na conquista do título.

Até o momento, ele tem 24 gols marcados em 53 jogos incluindo Eliminatórias, Eurocopa, Copa do Mundo e amistosos, segundo dados do portal Ogol.

A sua primeira convocação aconteceu em 2017, quando enfrentou o Luxemburgo pelas Eliminatórias da Europa para a Copa da Rússia. A partir daí, tornou-se figurinha carimbada no time da Seleção Francesa. Na final contra a Croácia, ele marcou para ajudar a França a ser campeã do mundo pelo placar de 4 a 2.

Com a França, contabiliza um título da Copa do Mundo em 2018, uma taça da Liga das Nações em 2021 e o troféu do Sub-19 na Eurocopa.

Primeiro gol de Mbappé

O primeiro gol de Mbappé no futebol profissional aconteceu em 20 de fevereiro de 2016 contra o Troyes, um pouco depois de estrear com a camisa do Monaco nos gramados da França.

Pela 27ª rodada do Campeonato Francês em 2016, o Monaco enfrentou o Troyes. Mbappé começou no banco, mas logo foi chamado pelo técnico Leonardo Jardim para substituir Vagner Love aos 28 do segundo tempo.

Ganhando por 2 a 1, o jovem francês foi o grande responsável por ampliar o placar ao acertar em cheio as redes do goleiro Dreyer nos acréscimos, aos 93 minutos, em chute de pé esquerdo após passe de Helder Costa. Naquele dia, Mbappé superou o seu grande ídolo, Thierry Henry, tornando-se o jogador mais jovem a marcar em uma partida, com apenas 17 anos.

Assista ao primeiro gol de Mbappé em uma partida profissional.

Quantos gols Mbappé tem na Champions League?

Ao todo, Kylian Mbappé marcou 31 gols em 51 jogos em toda a história da Champions League, incluindo fase de grupos e mata-mata da competição.

Sua estreia aconteceu em 2016 com a camisa do Monaco diante do Bayer Leverkusen. O primeiro tento, entretanto, só aconteceu em 21 de fevereiro de 2017 contra o Manchester City nas oitavas de final. O time francês passou por City, Borussia Dortmund e chegou até a semifinal, onde acabou sendo eliminado pela Juventus.

