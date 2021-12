Ranking Nacional de Clubes 2022: Flamengo é líder e Palmeiras vice

A CBF divulgou na última quinta-feira, 16/12, o Ranking Nacional de Clubes de 2022, mais uma vez liderado pelo Flamengo com vantagem. Com dez nomes do futebol brasileiro, a lista apresenta os melhores desempenhos das equipes tanto em campeonatos nacionais como internacionais. Confira quem está no topo e como funciona o Ranking Nacional de Clubes 2022.

Ranking Nacional de Clubes 2022 é divulgado

Pelo segundo ano consecutivo, o Flamengo está em primeiro lugar no Ranking Nacional de Clubes. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a lista de 2022 onde traz o elenco rubro-negro no topo da tabela com vantagem aos demais clubes.

O Palmeiras, campeão da Libertadores, conseguiu manter-se em segundo lugar, enquanto o destaque ficou com o Atlético Mineiro, que terminou o ano em terceiro lugar depois de conquistar a Tríplice Coroa, saltando do nono lugar para os primeiros colocados do ranking.

Outro destaque foi o Fortaleza, que deixou o 18º lugar e seguiu para o 11º por ter se classificado pela primeira vez na história para a Libertadores. Outros, no entanto, caíram drasticamente como foi o caso do Internacional, indo parar em oitavo, assim como o Cruzeiro em 14º por permanecer na Série B do Brasileirão.

Confira o top20 do ranking da CBF em 2022. Para acessar a lista completa, você deve conferir no site oficial da CBF.

1 – Flamengo (17.054)

2 – Palmeiras (14.584)

3 – Atlético-MG (14.572)

4 – Grêmio (14.336)

5 – Athletico (13.512)

6 – Santos (12.816)

7 – São Paulo (12.604)

8 – Internacional (12.108)

9 – Fluminense (11.100)

10 – Corinthians (11.064)

11 – Fortaleza (10.841)

12 – Bahia (10.261)

13 – Ceará (9.537)

14 – Cruzeiro (9.034)

15 – América-MG (8.860)

16 – Atlético-GO (8.548)

17 – Chapecoense (8.468)

18 – Botafogo (8.376)

19 – Vasco (8.206)

20 – RB Bragantino (7.789)

Ranking Nacional de Federações 2022

Além de premiar as equipes do futebol brasileiro, a CBF também indica quais federações estaduais foram mais efetivas e organizadas em seus trabalhos durante a temporada, a partir da pontuação dos filiados no Ranking Nacional de Clubes.

Em primeiro lugar, a Federação Paulista de Futebol manteve a liderança, enquanto a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e Federação Gaúcha de Futebol fecharam o pódio respectivamente.

Confira a lista completa do Ranking.

1 SP São Paulo

2 RJ Rio de Janeiro

3 RS Rio Grande do Sul

4 MG Minas Gerais

5 PR Paraná

6 SC Santa Catarina

7 CE Ceará

8 GO Goiás

9 BA Bahia

10 PE Pernambuco

11 AL Alagoas

12 MT Mato Grosso

13 PA Pará

14 MA Maranhão

15 RN Rio Grande do Norte

16 PB Paraíba

17 SE Sergipe

18 AM Amazonas

19 PI Piauí

20 AC Acre

21 DF Distrito Federal

22 ES Espírito Santo

23 RR Roraima

24 TO Tocantins

25 MS Mato Grosso do Sul

26 RO Rondônia

27 AP Amapá

Como é feito o Ranking Nacional de Clubes da CBF?

O Ranking é elaborado todo os anos pela Confederação reunindo todos os clubes do futebol brasileiro. De acordo com o regulamento publicado em site oficial, o Ranking Nacional de Clubes ” estabelece uma classificação técnica entre 236 clubes do futebol brasileiro, com base no recente desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais”.

Isto é, a entidade leva em consideração o desempenho de cada uma das equipes ao longo da temporada onde títulos conquistados garantem mais pontos ao elenco. Em 2021, o Flamengo conquistou a Supercopa e, por isso, se manteve no topo, além de jogar a final da Libertadores.

O exemplo perfeito para ilustrar como funciona o ranking é o Atlético-MG. O time mineiro terminou a temporada com três títulos: Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Por isso, saltou da nona posição até a terceira.

