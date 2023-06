Quartas de final da Copa do Brasil traz oito equipes. Foto: Reprodução Thais Magalhães/CBF

Oito equipes vão disputar as quartas de final da competição de futebol

Tabela da Copa do Brasil 2023: veja programação das quartas de final

Os oito clubes na tabela de quartas de final da Copa do Brasil 2023 já conhecem seus adversários, datas e horários que entram em campo pela sequência do torneio nacional. Até o final de julho, todos os classificados às semifinais estarão definidos.

Tabela da Copa do Brasil 2023: jogos de ida

Em sorteio ficou definido todos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2023, assim como o chaveamento do torneio. As datas das partidas de ida das quartas são:

América MG x Corinthians

Data: Quarta ou quinta-feira, 05 ou 06 de julho

Horário: indefinido

Estádio Independência, em Belo Horizonte

São Paulo x Palmeiras

Data: Quarta ou quinta-feira, 05 ou 06 de julho

Horário: indefinido

Estádio Morumbi, em São Paulo

Bahia x Grêmio

Data: Quarta ou quinta-feira, 05 ou 06 de julho

Horário: indefinido

Arena Fonte Nova, em Salvador

Flamengo x Athletico PR

Data: Quarta ou quinta-feira, 05 ou 06 de julho

Horário: indefinido

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Tabela da Copa do Brasil 2023: jogos de volta

Os times que avançaram das oitavas para as quartas de final faturaram R$ 4,3 milhões. Quem se classificar para a semifinal leva a premiação de R$ 9 milhões da CBF.. As datas das partidas de volta das quartas são:

Corinthians x América MG

Data: Quarta ou quinta-feira, 12 ou 13 de julho

Horário: indefinido

Neo Química Arena, em São Paulo

Palmeiras x São Paulo

Data: Quarta ou quinta-feira, 12 ou 13 de julho

Horário: indefinido

Allianz Parque, em São Paulo

Grêmio x Bahia

Data: Quarta ou quinta-feira, 05 ou 06 de julho

Horário: indefinido

Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Athletico PR x Flamengo

Data: Quarta ou quinta-feira, 05 ou 06 de julho

Horário: indefinido

Arena da Baixada, em Curitiba

Relembre quais times foram eliminados da Copa do Brasil 2023

Como ficou o chaveamento da Copa do Brasil de 2023?

Além dos confrontos, o sorteio da CBF também determinou o chaveamento das quartas de final até a última partida na Copa do Brasil.

Isso significa que cada time já sabe qual caminho terá que percorrer para conquistar o troféu mais valioso do futebol.

SEMIFINAL:

Vencedor das quartas 1 (Corinthians/América MG) x Vencedor das quartas 2 (Palmeiras/São Paulo)

Vencedor das quartas 3 (Grêmio/Bahia) x Vencedor das quartas 4 (Flamengo/Athletico PR)

FINAL:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

