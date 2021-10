Tem gol fora de casa na Copa do Brasil? Confira o regulamento

O gol fora de casa não é mais utilizado na Copa do Brasil, uma das maiores competições de clubes do país, como critério de desempate. A CBF optou por retirar do regulamento a regra desde 2018 tornando as disputas cada vez mais acirradas. Em 2021, Flamengo, Fortaleza, Athletico-PR e Atlétic-MG disputam as semifinais.

Quais são os maiores campeões da Copa do Brasil?

Tem gol fora de casa na Copa do Brasil?

Não existe mais o gol fora de casa na Copa do Brasil como critério de desempate. A regra foi retirada do regulamento pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, desde 2018. Sendo assim, em caso de empate nas somas dos confrontos de ida e volta, a disputa de pênaltis será realizada para definir o vencedor.

Naquele mesmo ano, a alteração foi realizada apenas nos critérios, sem alterar o sistema do torneio que continua com duas fases preliminares de jogos únicos, enquanto a terceira traz grandes equipes brasileiras jogando duas partidas para definir quem avança as oitavas de final da edição. A CBF realiza os sorteios para definir os duelos, mando de campo e cada uma das chaves.

Por fim, nas edições de 2018, 2019 e 2020 a regra funcionou normalmente.

Semifinal da Copa do Brasil 2021

Disputam as semifinais da Copa do Brasil em 2021 as equipes do Flamengo, Fortaleza, Athletico-PR e Atlétic-MG. Pela primeira rodada, Athletico-PR e Atlético Mineiro saíram em vantagem com vitória, enquanto os adversários deverão retomar o desempenho na volta em busca da classificação para a final.

Quarta-feira, 20/10 – Jogos de ida na semifinal da Copa do Brasil

Athletico-PR 2 x 2 Flamengo

Atlético-MG 4 x 0 Fortaleza

Quarta-feira, 27/10 – Jogos de volta na semifinal da Copa do Brasil

Flamengo x Athletico-PR

Fortaleza x Atlético-MG

Regulamento da Copa do Brasil 2021

As duas primeiras fases do torneio nacional ocorrem em jogo único. No entanto, na primeira a equipe visitante tem a vantagem do empate para avançar até a próxima fase. Já na segunda, no empate, a decisão vai para os pênaltis. A partir da terceira, os jogos acontecem em duelos de ida e volta, assim como nas oitavas, quartas, semi e final. Se terminar empatado, os pênaltis serão necessários também.

Oitenta clubes entram no torneio logo na primeira fase. Destes, somente quarenta avançam para a segunda e vinte para a terceira, juntando-se aos 12 clubes já garantidos de forma direta na etapa três da Copa do Brasil. São eles: os oito classificados para a Libertadores, nono colocado do Brasileirão, campeões da Série B, da Copa do Nordeste e Copa Verde.

Que dia é a final da Copa do Brasil 2021?

Segundo o planejamento da CBF, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2021 será no dia 8 de dezembro (ida), enquanto o segundo está programado para 12 de dezembro (volta).

As semifinais no entanto ocorrem no mês de outubro. A confederação brasileira definiu os dias 20 e 27, duas quartas-feiras, como datas para a realização dos confrontos. A grande final desta edição terá um confronto inédito, pois irá reunir duas equipes que nunca se enfrentaram na decisão do torneio.

