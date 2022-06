Dezesseis equipes disputam as oitavas de final da Copa do Brasil na temporada

Para ficar por dentro de todas as informações sobre o principal torneio do país, o torcedor quer saber se tem gol fora nas oitavas da Copa do Brasil em 2022. Com dezesseis equipes brigando pela classificação, o regulamento da competição informa as principais regras sobre as disputas dentro e fora dos gramados na temporada.

Estão na disputa por uma vaga nas quartas Atlético GO, Goiás, Bahia, Athletico PR, Fortaleza, Ceará, Corinthians, Santos, Atlético MG, Flamengo, Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, América MG e Botafogo.

Tem gol fora nas oitavas da Copa do Brasil 2022?

Não tem gol fora de casa nas oitavas de final da Copa do Brasil 2022. A regra não pertence ao regulamento da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, desde 2018, quando foi retirada pela entidade.

Em caso de igualdade na soma dos gols marcados entre as duas partidas, a disputa de pênaltis deve ser realizada em até 10 minutos ao fim do segundo tempo. Não tem prorrogação. Cada time escolhe os jogadores que vão bater os chutes, assim como decidem o lado do campo.

Em 2018, quando o regulamento foi alterado pela CBF, nenhuma etapa da competição sofreu alteração, ou seja, o modelo seguiu o mesmo. Desde sempre a Copa do Brasil funciona com duas fases preliminares em partida única onde o visitante tem a vantagem no caso de empate.

Na terceira fase são dois jogos, mas com a disputa de pênaltis como critério de desempate, seguindo até as semifinais. A CBF faz os sorteios para definir os jogos, mandos de campo e o chaveamento até a final.

Regulamento da Copa do Brasil 2022

No total, noventa e duas equipes disputam a Copa do Brasil na temporada. A primeira fase acontece em confronto único, onde em caso de empate o time visitante avança. A segunda fase também é jogada em duelo único, onde na igualdade do placar os pênaltis acontecem.

A partir da terceira fase, a competição é disputada no sistema de ida e volta. O mesmo acontece entre os jogos das oitavas, quartas, semifinais e a final. Os times tem a chance de jogar uma vez em sua casa para brigar pela classificação até a fase seguinte. Em caso de empate, aí novamente o regulamento entra em campo e garante a disputa de pênaltis, sem prorrogação.

Confira o regulamento da CBF que prevê os critérios de desempate nas fases da Copa do Brasil.

“Art. 21 – Os critérios de desempate para indicar o clube vencedor de cada confronto, são os

seguintes:

1ª Fase – em caso de empate estará classificado o clube melhor posicionado no RNC;

2ª Fase – em caso de empate a classificação será através de cobrança de pênaltis;

3ª a 7ª Fase – em caso de empate em pontos ganhos entre os clubes ao final das fases, o desempate será definido observando os critérios abaixo:

1º. Maior saldo de gols;

2º. Cobrança de pênaltis.

Parágrafo único – A disputa de pênaltis, quando aplicável, deverá ser iniciada em até

10 minutos após o término da partida”.

Oitavas de final da Copa do Brasil 2022

Oito confrontos definem as oitavas de final da Copa do Brasil. São dezesseis equipes, sendo duas da Série B do Brasileirão em 2022 catorze da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

São três clássicos regionais, enquanto os outros confrontos também não deixam nada a desejar.

Fluminense x Cruzeiro (decide em casa)

Atlético MG x Flamengo (decide em casa)

Corinthians x Santos (decide em casa)

São Paulo x Palmeiras (decide em casa)

Bahia x Athletico PR (decide em casa)

Atlético Goianiense x Goiás (decide em casa)

Fortaleza x Ceará (decide em casa)

América MG x Botafogo (decide em casa)

