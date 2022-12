Saiba como funciona o mata-mata na Copa do Mundo do Catar entre as seleções

Tem prorrogação na Copa do Mundo 2022? Regulamento do mata-mata

Com o fim da fase de grupos, a Copa do Mundo do Catar dá início ao mata-mata. Dezesseis seleções se classificaram para as oitavas de final, primeira etapa eliminatória da competição, incluindo o Brasil. Mas tem prorrogação na Copa do Mundo 2022 caso a partida termine empatada? Confira o regulamento e tire as principais dúvidas.

Tem prorrogação na Copa do Mundo 2022?

A partida na fase mata-mata que terminar empatada no tempo regulamentar tem prorrogação na Copa do Mundo do Catar . O regulamento da FIFA prevê o tempo extra na etapa eliminatória caso o placar permaneça em igualdade ao fim do segundo tempo.

Ao fim da fase de grupos, dezesseis seleções se classificam para as oitavas de final, a primeira do mata-mata na Copa do Mundo. Assim como em edições anteriores, a fase eliminatória é jogada sempre em partida única.

Em caso de igualdade no placar ao fim do segundo tempo, dois tempos de 15 minutos cada serão disputados. Quem marcar mais gols e colocar o seu elenco à frente no placar se classifica. Mas se o duelo continuar empatado, aí vai para a disputa de pênaltis. Os treinadores escolhem os jogadores que batem os penais.

A prorrogação é aplicada nas oitavas de final, quartas, semis, jogo do terceiro lugar e a final.

Empate nos 45 minutos no primeiro e segundo tempo > Prorrogação com dois tempos > Penalidades

Tem substituição na prorrogação da Copa?

A nova regra da FIFA permite as seleções realizarem uma substituição extra na prorrogação. Ela vale além das cinco trocas que o treinador já pode fazer no tempo normal.

Por exemplo, se o técnico da Espanha já tiver realizado as cinco substituições no tempo normal, ele poderá também substituir esse jogador extra na prorrogação. Caso contrário, poderá utilizar todas as mudanças também no tempo extra de jogo.

Tem 'gol de ouro' na Copa do Mundo?

Não existe a regra do 'gol de ouro' na Copa do Mundo do Catar. A opção foi retirada do regulamento pela própria FIFA desde 1998.

A regra funciona da seguinte maneira: Portugal e Suíça disputam a prorrogação das oitavas de final. Caso os portugueses façam um gol no primeiro tempo extra, o jogo já acabaria ao fim dos 15 minutos e daria a vitória ao elenco de Cristiano Ronaldo.

Na prorrogação, os dois times jogam por completo os 30 minutos extras e, mesmo se um marcar gol primeiro que o outro, a disputa segue até o minuto final.

