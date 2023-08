Tem prorrogação na semifinal da Copa do Brasil ou não?

Flamengo, Grêmio, Corinthians e São Paulo disputam a semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 16 de agosto, em horários alternados. Em caso de empate, tem prorrogação ou a disputa vai para os pênaltis direto? Entenda o regulamento e como funciona a competição.

Tem prorrogação na semifinal da Copa do Brasil?

A semifinal da Copa do Brasil em 2023 não tem prorrogação porque o regulamento da CBF prevê que o empate na soma dos placares entre as duas partidas leva direto para as cobranças de pênaltis. Após o fim do segundo tempo regulamentar, as cobranças começam em até 10 minutos.

Nenhuma das fases da Copa do Brasil tem prorrogação. A única exceção é a primeira fase onde em partida única o time visitante, aquele com a melhor posição no RNC, o Ranking de Clubes da CBF, avança direto para a próxima etapa.

Outro fato importante é que não há gol fora de casa na Copa do Brasil, regulamento atualizado em 2018 pela entidade. As marcações como anfitrião ou visitante possuem o mesmo peso, sob o objetivo de manter a igualdade para ambos os clubes na disputa.

Confira a seguir o trecho do regulamento que indica a seguir sobre os pênaltis.

"3ª a 7ª Fase – em caso de empate em pontos ganhos entre os clubes ao final da fase respectiva,

dentro de cada grupo, o desempate será definido observando os critérios abaixo:

1º. Maior saldo de gols;

2º. Cobrança de pênaltis.

Parágrafo único – A disputa de pênaltis, quando aplicável, deverá ser iniciada em até 10 minutos após o término da partida única ou de volta, a depender da fase".

Qual é a premiação da semifinal?

Os times que se classificam das quartas para a semifinal na Copa do Brasil faturam a premiação de R$ 9 milhões da CBF ao fim da rodada. Os quatro times classificados vão para a penúltima fase do torneio onde estão em jogo a vaga para a principal decisão da temporada.

A Copa do Brasil é conhecida como a competição mais democrática do futebol brasileiro porque, em cada nova etapa que o time avança, um novo valor em dinheiro é entregue como forma de recompensa por todo o esforço dentro de campo. O dinheiro da premiação vem de cotas televisas da CBF, patrocinadores e publicidades.

O campeão da Copa do Brasil vai ganhar R$ 70 milhões, além da taça e das medalhas de ouro entregues aos jogadores e a comissão técnica. O valor ganhou um aumento de 10 milhões comparado à temporada passada, onde o Flamengo faturou 60 milhões de reais.

O segundo campeão fica com R$ 30 milhões, além das medalhas de prata.

Onde assistir a semifinal da Copa do Brasil?

Os direitos de transmissão da Copa do Brasil pertencem à Globo, Sportv, Premiere e o serviço de streaming Prime Video, da empresa Amazon. É possível assistir os confrontos da semifinal em qualquer uma das plataformas, de acordo com a divisão.

A partida entre será transmitida nesta quarta-feira na TV aberta pela Globo para todo o país com narração de Luis Roberto e comentários de Diego Ribas e Roger Flores. No Sportv e Premiere é Luiz Carlos Jr ao lado dos analistas Ledio Carmona e Pedrinho quem realizam a transmissão.

Já o duelo entre São Paulo e Corinthians o torcedor pode acompanhar no Sportv e Premiere com a cobertura de Milton Leite e comentários de Ricardinho e Dodô, disponíveis em operadoras de televisão por assinatura.

Quem é assinante no Prime Video pode curtir a cobertura especial de ambas as semifinais com São Paulo, Corinthians, Flamengo e Grêmio.