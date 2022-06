Transmissão jogo do América MG x Botafogo hoje (30/06)

Pela primeira partida das oitavas da Copa do Brasil, equipes disputam nesta quinta-feira, 30 de junho, com transmissão ao vivo

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber onde assistir a transmissão jogo do América MG x Botafogo hoje. Nesta quinta-feira, 30 de junho, as equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil, jogando no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Com início às 19h (Horário de Brasília), saiba onde assistir ao jogo de hoje.

O jogo desta quinta é apenas a primeira partida das oitavas de final. A segunda rodada deverá acontecer em 14 de julho, na casa do Botafogo, no Rio de Janeiro.

Transmissão jogo do América MG x Botafogo hoje ao vivo

O jogo do América MG x Botafogo hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 19h (Horário de Brasília). Os canais estão disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura, ou seja, o torcedor precisa obter ambos na programação da sua operadora se quiser assistir todos os lances da Copa do Brasil nesta quinta. Tanto SporTV como o Premiere podem ser encontrados em todos os estados do Brasil.

Além de estar presente na TV, o Premiere também pode ser encontrado no aplicativo para celular, tablet e computador pelo site próprio do produto. O Globo Play, serviço de streaming, também está disponível como opção para o torcedor que é assinante.

Data: 30/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves / VAR: Daiane Caroline Muniz

Tem gol fora de casa na Copa do Brasil?

As oitavas de final da Copa do Brasil não tem gol fora de casa. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, retirou o critério do regulamento da competição em 2018, quando decidiu que a competição seria mais disputada e pegada entre as equipes sem a opção do gol fora.

Isso significa que, em caso de igualdade na soma dos gols entre as partidas do mata-mata, a disputa de pênaltis vai acontecer em até 10 minutos ao fim do segundo tempo no jogo. Além disso, a Copa do Brasil também não possui prorrogação.

Em 2018, quando o regulamento foi alterado pela CBF, nenhuma etapa da competição sofreu alterações, com a Copa do Brasil funcionando com duas fases preliminares em jogo único onde o visitante tem a vantagem no caso de empate por sua posição no ranking.

Na terceira fase são dois jogos, mas com a disputa de pênaltis como critério de desempate, seguindo até as semifinais. A CBF faz os sorteios para definir os jogos, mandos de campo e o chaveamento até a final.

América MG x Botafogo na Copa do Brasil 2022

Escalação do América MG: Jailson; Patric, Éder, Danilo Avelar, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê, Felipe Azevedo; Henrique Almeida e Everaldo.

Escalação do Botafogo: Gatito; Daniel Borges, Kanu, Carli; Sampaio, Hugo; Kayque, Del Piage, Vinicius Lopes; Chay e Matheus Nascimento.

De maneira heroica e brava, o América chega para disputar a Copa do Brasil na temporada. Na terceira fase, passou pelo CSA com vitória nos dois jogos. Agora, enquanto realiza uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série A, o time mineiro busca também o resultado na competição da CBF.

Sob o comando de Vagner Mancini, técnico experiente, o Coelho deverá manter a escalação original que vem utilizando desde o início da temporada, sem os desfalques.

Já o Botafogo, com o técnico português Luis Castro, vive um momento bastante irregular dentro de campo. Na terceira fase o elenco carioca venceu o Ceilândia e, por isso, garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, mesmo fora de casa, tudo o que precisa fazer é vencer o confronto para levar a decisão até o Nilton Santos, onde deverá contar com a casa cheia em seu favor.

