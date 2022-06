Data quartas de final Libertadores 2022 e como funciona

Com os ânimos à flor da pele e muita ansiedade pela temporada, o torcedor já quer saber quando vai ser a data quartas de final Libertadores 2022. O calendário da competição já foi definido pela Conmebol, enquanto dezesseis equipes disputam as oitavas de final em busca da tão sonhada vaga nas quartas, sobrando apenas oito.

Qual é a data quartas de final Libertadores 2022?

As quartas de final da Libertadores vão acontecer em 2, 3 e 4 de agosto (ida) e 9, 10 e 11 de agosto (volta) na temporada. Conforme definido no último sorteio da Conmebol, o time de melhor campanha joga a partida de volta em casa.

Com o fim das oitavas de final, todas as oito equipes já terão conhecimento prévio de seus caminhos entre as quartas de final, até alcançarem a final da temporada. Isso porque a entidade sul-americana também já definiu o chaveamento no sorteio.

A final da Libertadores está marcada para 29 de outubro, no sábado, sem horário definido em Guayaquill, no Equador.

Confira o calendário completo e veja a data quartas de final da Libertadores 2022.

QUARTAS DE FINAL

2, 3 e 4 de agosto (ida)

9, 10 e 11 de agosto (volta)

SEMIFINAL

30 e 31 de agosto e 1 de setembro (ida)

6 e 7 de setembro (volta)

FINAL

29 de outubro de 2022

Quem está nas quartas de final da Libertadores 2022?

Apenas oito equipes disputam as quartas de final na Libertadores. No entanto, a fase ainda não está definida, já que as oitavas ainda acontecem.

Cada uma das fases do mata-mata são disputadas em duas mãos, onde o time que marcar mais gols ao fim da segunda partida se classifica para a próxima rodada. Neste momento, os favoritos para chegarem até as quartas são Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Athletico PR e River Plate.

Dos jogos das oitavas, saem os oito classificados para as quartas:

Athletico PR x Libertad

Tolima x Flamengo

Vélez x River Plate

Emelec x Atlético MG

Cerro Porteño x Palmeiras

Talleres x Colón

Corinthians x Boca Juniors

Fortaleza x Estudiantes

Onde assistir as quartas de final da Libertadores?

Os jogos das quartas de final da Libertadores serão transmitidos nos canais SBT, ESPN, Conmebol TV, no streaming Star + e pelo Facebook Watch.

Pela TV aberta, o canal do SBT exibe sempre às terças um jogo por rodada. A transmissão se dá em todos os estados do Brasil sem pagar nada, além da retransmissão no site oficial da emissora (www.sbt.com.br).

Para o torcedor que já está acostumado a assistir na TV fechada, os canais da ESPN e Conmebol TV exibem até três jogos por fase ao vivo. Porém, só estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura.

Online, as opções vão do Facebook Watch da Libertadores, totalmente de graça e sempre na quinta-feira, e pelo serviço de streaming do Star +, para os assinantes entre o aplicativo do celular, tablet, computador e na smart TV.

