Neymar vai para qual time se sair do PSG? Veja clubes interessados

Craque do PSG deve deixar clube antes do começo da nova temporada, confirmou jornal espanhol

O torcedor já sabe que a possibilidade do camisa dez da Seleção Brasileira deixar o PSG é real, mas se sair, Neymar vai para qual time? O atacante também já vem sendo sondado por grandes times da Europa, principalmente na Inglaterra. Saiba tudo sobre a possível saída de Neymar e para onde o jogador pode ir.

Afinal, Neymar vai para qual time?

A saída de Neymar do Paris Saint-Germain não foi confirmada, mas já há alguns clubes de olho no craque. O principal interessado é o Chelsea, duas vezes campeão da Champions. Sem Romelu Lukaku, o time busca um substituto para o ataque e Neymar, cuja proximidade com o técnico Thomas Tuchel pode ajudar na negociação, é a contratação perfeita.

Segundo o jornal inglês Daily Mail, o Chelsea tentou repatriar Neymar em 2010, quando ainda jogava pelo Santos, mas nada feito. Agora, o novo dono do clube, Todd Boehly, está disposto a pagar o alto salário de Neymar.

Ainda na Inglaterra, outros dois pretendentes também aparecem na lista. De acordo com o jornal The Sun, Manchester United e Newcastle são cotados como favoritos a assumirem os altos valores de Neymar para contarem com o jogador em campo.

Outros dois grandes nomes que também aparecem nas possibilidades são Barcelona, ex-clube do jogador, e a Juventus, segundo o The Sun. O clube espanhol, no entanto, sofre com dificuldades financeiras, não conseguiria atender as demandas do craque brasileiro. A Juventus, da Itália, passa pelo mesmo problema mesmo depois de dispensar estrelas como Giorgio Chiellini, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi.

Neymar pode sair do PSG em 2022, diz jornal

Contratado em 2017 para ser o astro do elenco, o Paris Saint-Germain agora vê Neymar como um grande e complicado problema.

Sem render o esperado dentro de campo e com polêmicas fora dele, o CEO do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, já admitiu em entrevistas que o que o clube quer neste momento são jogadores focados e comprometidos com o clube. Nas últimas semanas de junho, jornais internacionais tem dado como certa a saída do jogador brasileiro do time francês.

Segundo o jornal francês L’Equipe, o Paris já informou o pai de Neymar que o atleta já não está mais nos planos do grupo para a próxima temporada. O contrato do jogador com o time vai até 2025 mas uma cláusula de prorrogação deve entrar em vigor nos próximos dias, custando 220 milhões de euros.

Com o protagonismo de Mbappé no elenco e a renovação de contrato do atleta francês, a probabilidade de Neymar sair do clube tornou-se ainda maior. Segundo o jornal espanhol El País, este seria um dos fatos da saída do brasileiro. O novo projeto de futebol para a temporada seguinte, não teria espaço para Neymar e, sim, Mbappé.

Como revelado pelo jornal espanhol El País, Mbappé exigiu mudanças na organização do clube para continuar daqui para frente. Leonardo, ex-diretor esportivo, foi demitido da sua posição, enquanto Neymar teve a indisciplina na rotina de treinos e recuperação questionada. Além disso, Mbappé alertou dirigentes do Paris Saint-Germain de que “Nenhum jogador deve estar acima do escudo”.

Neymar vai jogar a Copa do Mundo do Catar?

Mesmo com a polêmica envolvendo uma possível saída do PSG, Neymar deve sim jogar a Copa do Mundo do Catar em novembro de 2022.

Titular com a camisa 10 da Seleção Brasileira, o técnico Tite deve chamar o atacante para representar o Brasil no Mundial da FIFA no Catar. A convocação ainda não tem data para sair, mas deverá acontecer até dois ou três meses antes da competição oficial das seleções.

Em entrevista na última segunda-feira, 27 de junho, o comandante da Seleção da CBF defendeu Neymar em entrevista para o podcast “Sexta Estrela”, reforçando que o craque deve sim jogar com o seu time.

“Ele não é problema, ele é solução”.