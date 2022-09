Classificação do Brasileirão 2022: tabela atualizada após 27ª rodada

Com resultados que movimentaram a classificação do Brasileirão 2022, a 27ª rodada no segundo turno chegou ao fim na noite desta segunda-feira, 19 de setembro. Faltam apenas onze rodadas para terminar a temporada, e por isso o torcedor quer saber como está a classificação até aqui.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Com os resultados da 27ª rodada, confira como ficou a Classificação do Brasileirão 2022 atualizada.

1 Palmeiras – 57 pontos

2 Internacional – 49 pontos

3 Fluminense – 48 pontos

4 Flamengo – 45 pontos

5 Corinthians – 44 pontos

6 Athletico PR – 44 pontos

7 Atlético MG – 40 pontos

8 América MG – 39 pontos

9 Goiás – 37 pontos

10 Botafogo – 34 pontos

11 Santos – 34 pontos

12 RB Bragantino – 34 pontos

13 São Paulo – 34 pontos

14 Fortaleza – 31 pontos

15 Ceará – 31 pontos

16 Coritiba – 28 pontos

17 Avaí – 28 pontos

18 Cuiabá – 27 pontos

19 Atlético GO – 22 pontos

20 Juventude – 19 pontos

Para marcar o pontapé inicial na 27ª rodada, o Atlético Mineiro enfrentou o Avaí no sábado. No entanto, em casa, o Avaí foi melhor e venceu por 1 x 0, para garantir os três pontos e seguir na luta contra o rebaixamento.

Ainda no sábado, o Botafogo fez bonito e venceu por 2 x 0 a equipe do Coritiba, com a presença dos torcedores no Nilton Santos.

No domingo, o clássico Fla-Flu teve a vitória do Fluminense após o jogo pegado entre as duas grandes equipes. Por 2 x 1, o Fluminense somou os três pontos e deixou o clube carioca para trás na classificação do Brasileirão 2022.

Para o São Paulo foi um bom fim de semana. O classificado para a final da Sul-Americana bateu o Ceará fora de casa por 2 x 0, para subir na classificação do Brasileirão 2022.

O Corinthians, no entanto, perdeu para o América Mineiro no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O placar de 1 x 0 garantiu ao elenco mineiro os três pontos, pronto para brigar por uma vaga na Libertadores.

Outro clássico na rodada foi o jogo entre Palmeiras e Santos. Como já aguardado, o alviverde foi o melhor dentro de campo, mas não surpreendeu com 1 x 0.

Para fechar a rodada, o Internacional venceu o Atlético Goianiense por 2 x 1 para se garantir na vice-liderança da competição com 49 pontos, vantagem de um ponto com relação ao terceir colocado.

Próximo rodada do Brasileirão Série A 2022

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro na Série A vai ser a 28ª, com início marcado para domingo, 25 de setembro, até a quarta-feira, no dia 28 do mesmo mês.

Todas as vinte equipes entram em campo nesta semana. Serão dez partidas, com destaque para o encontro de Corinthians e Atlético Goianiense, Flamengo e Fortaleza e Atlético Mineiro contra o Palmeiras na rodada.

Por isso, confira todos os jogos da próxima rodada do Brasileirão 2022.

Domingo (25/09):

São Paulo x Avaí – 20h

Terça-feira (27/09):

Santos x Athletico PR – 21h30

Quarta-feira (28/09):

Fluminense x Juventude – 19h

Corinthians x Atlético GO – 19h

Fortaleza x Flamengo – 19h

Coritiba x Ceará – 19h

Cuiabá x América MG – 21h

Atlético MG x Palmeiras – 21h45

Internacional x RB Bragantino – 21h45

Goiás x Botafogo – 21h45

