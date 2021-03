Veja os melhores memes da vitória do Palmeiras na Copa do Brasil

O Palmeiras conquistou mais um título na temporada. Neste domingo (07) venceu o Grêmio por 2 a 0, na Allianz Arena, com gols de Wesley e Gabriel Menino, e consagrou-se campeão da Copa do Brasil 2020. Assim, este é o quarto título da história do clube conquistado. Então, veja como foi a festa dos torcedores na internet.

Palmeiras e Grêmio na final da Copa do Brasil 2020

O primeiro tempo não animou os torcedores de nenhum lado. O Grêmio precisava da vitória e foi para cima da defesa alviverde, mas sem chances claras de gol, sendo Pepê, Diego Souza e Alison os responsáveis pelo lado ofensivo dos gaúchos. O Palmeiras respondeu com Raphael Veiga acertando as redes, mas sendo anulado por impedimento com o auxílio do VAR.

No segundo tempo, o clube verde foi melhor e marcou o primeiro da partida com Wesley em assistência de Raphael Veiga, além de falha do goleiro Paulo Victor. Mesmo assim, o Grêmio não conseguiu finalizar e chegar ao ataque do Verdão. Gabriel Menino, aos 19, teve tempo de ampliar o resultado, deixando o agregado em 3 a 0, consagrando o Palmeiras como campeão da Copa do Brasil 2020.

Quantos títulos da Copa do Brasil tem o Palmeiras? Veja o histórico

Escalações:

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Empereur, Gustavo Gómez, Matías Viña; Zé Rafael, Felipe Melo, Raphael Veiga, Wesley, Rony; Luiz Adriano.

Grêmio: Paulo Victor; Vanderson, Paulo Miranda, Kannemann, Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Thaciano, Pepê; Alisson, Diego Souza.

Confira os melhores memes da vitória do Palmeiras na Copa do Brasil 2020

A equipe paulista conquistou o seu quarto título da Copa do Brasil. Assim, os torcedores fizeram a festa nas redes sociais comemorando a conquista do clube. Mas também sobrou muito espaço para provocações aos torcedores gaúchos. Além disso, o Palmeiras também foi campeão da Libertadores, o que também gerou memes na internet.

Dessa maneira, veja os melhores memes da vitória do Palmeiras.

E o Imortal morreu de novo — Olé do Brasil (@Oledobrasil) March 7, 2021

O BOLSO DO ABEL FERREIRA pic.twitter.com/DepGNj3wZY — Memes Palmeiras (@memespalmeiras) March 7, 2021

Internet provoca falhas de goleiro Paulo Victor com memes

Com duas falhas de Paulo Victor em ambos os gols do Palmeiras na partida deste domingo (07), a internet não perderia a chance de cornetar. Assim, confira em seguida os melhores memes compartilhados nas redes sociais falando sobre os erros do goleiro. Então, veja os memes.

HOJE É DIA DE PAREDÃO FALSO pic.twitter.com/3VMiIahOJp — Trairagem FC (@TrairagemFC) March 7, 2021

Se disserem q o Flamengo revelou o PV eu nego — Poocta (@PoetasFla) March 7, 2021

Palmeiras chuta no gol: Paulo Victor: pic.twitter.com/EYnv04pMPw — Sala12 (@OficialSala12) March 7, 2021

Os dois goleiros mais decisivos em finais de Copa do Brasil nos últimos anos. Paulo Victor 🤝 Muralha pic.twitter.com/lvt8d3kCnk — Sala12 (@OficialSala12) March 7, 2021