Após três partidas sem vencer, o Corinthians bateu o Bahia por 3×2 na Neo Química Arena e afastou-se da zona de rebaixamento do Brasileirão. Otero, Roni e Gil anotaram os gols da vitória alvinegra, nesta partida que abriu a 11a rodada do Campeonato Brasileiro.

Como foi o primeiro tempo?

O primeiro tempo entre Corinthians X Bahia teve início com a equipe baiana buscando abafar a saída de bola corintiana, bem como explorar o lado direito da defesa corintiana, visando atuar nos espaços às costas de Fagner, que retornou a equipe após cumprir suspensão contra o Fluminense.

Novidades entre os titulares, Xavier e Roni, joias da base do alvinegro substituíram Gabriel e Cantillo na volância da equipe, ao passo que Araos retornou aos titulares na vaga de Ederson, que pouco atuou no fim de semana, equipe comandada por Dyego Coelho, que segue interinamente à frente do clube, ainda sem treinador.

Contudo, os visitantes seguiam propondo o jogo com Élber e Juninho Capixaba, os visitantes viram o Corinthians equilibrar a partida nas tentativas do venezuelano Otero, que buscava dar profundidade e quebrar as linhas de defesa do Bahia pelo centro do campo.

Aos 17, na primeira tentativa efetiva do Corinthians, Otero finalizou de fora da área após cruzamento de Fagner, a bola desviou em Gilberto e enganou Douglas na meta adversária. Corinthians 1×0 Bahia. Após o gol, o alvinegro buscou aumentar as ofensivas, bem como chegar mais ao ataque, entretanto o Bahia não se abateu e retomou tranquilamente as ações, com a bola passando pelos laterais, além de Gregore e Ronaldo no meio-campo.

Reativo, Corinthians amplia o placar

Retraído, o Corinthians voltou a marcar atrás da linha da bola, bem como explorar as saídas rápidas de Otero. Aos 34, novamente em jogada isolada, o Timão ampliou o placar. Após bola cruzar toda a área adversária, Lucas Piton tocou para Roni, o jovem volante dominou e acertou um chute de rara felicidade, bola no fundo do gol baiano. Corinthians 2×0 Bahia.

Sem tempo para comemorar, o alvinegro viu o Bahia empatar apenas dois minutos mais tarde, com Nino Paraíba, acertando um chutaço de fora da área. Apesar do gol, Cássio falhou no lance. Corinthians 2×1 Bahia.

Com a aproximação no placar, o Bahia retomou o confronto, acionando Gilberto e Élber à frente, finalizando a primeira etapa abafando o Timão.

Como foi o segundo tempo?

A tônica da partida seguiu a mesma no segundo tempo, com o Bahia propondo jogo e o Corinthians mais reativo as jogadas do adversário. Com o ritmo de jogo mais baixo do que na primeira etapa, Otero seguiu sendo a arma ofensiva corintiana, ao passo que o Bahia seguiu acionando os laterais, além dos volantes, que atuaram com a bola e realizavam a transição entre ataque e defesa.

Aos 26 da segunda etapa, Gil ampliou para o Timão após belo cruzamento de Fagner. Corinthians 3×1 Bahia. Mesmo à frente no placar, o Corinthians seguiu retraído e esperando as jogadas do Bahia, para que, quando retomasse a bola, sair em velocidade. A partida seguiu dessa forma até os instantes finais com o Bahia pressionando os alvinegros.

Desse modo, aos 44, Saldanha completou para o gol após desvio de Gregore após cruzamento. O 3×2 no placar fez com que os baianos se lançassem ao ataque em busca do gol de empate; pressão suportada pelo Corinthians, que voltou a vencer após três partidas. Com a vitória, o Corinthians sobe para 11o com 12 pontos ganhos, ao passo que o Bahia permanece em 16o com 9 pontos.

Próximo jogo do Corinthians

O alvinegro trabalha durante a semana e entra em campo somente na próxima quarta-feira (23), diante do Sport, em Recife.